Mozgalmas napot zártak az amerikai tőzsdék

Gyenge lett a zárás
A kereskedési idő végére ismét hangulatromlás történt az amerikai tőzsdéken, Donald Trump szavai visszavetették a kockázati étvágyat, miután az elnök kritizálta Kínát, amiért nem vásárol az USA-tól szójababot, és cserébe az sütőolajexport felfüggesztését fontolgatja. A piac érzékenyen reagált arra, hogy az USA-Kína kereskedelmi konfliktus ezzel újra elkezdett kiélesedni.
A zárásra a Dow megtartotta 0,4 százalékos emelkedését, az S&P 500 azonban lefordult és 0,2 százalékos mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,8 százalékot esett.
Egyre jobb a hangulat
Egyre feljebb kerülnek az amerikai tőzsdék, a Dow már 0,9 százalékos pluszban van, az S&P 500 0,3 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig viszont továbbra is 0,2 százalékos esést mutat.
Megszólalt az Fed elnöke: hamarosan vége a mennyiségi szigorításnak
Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke kedden Philadelphiában tartott beszédében jelezte, hogy a központi bank közeledik ahhoz a ponthoz, amikor leállítja kötvényállományának csökkentését, ugyanakkor nem adott hosszú távú iránymutatást a kamatlábak jövőbeli alakulásáról - írta meg a CNBC.
Olvadnak a mínuszok
Javul a hangulat az amerikai tőzsdéken, a Dow már 0,4 százalékos pluszban van, az S&P 500 csak 0,1 százalékos mínuszt mutat, és a Nasdaq is ledolgozta a korábbi esés egy részét, így 0,5 százalékos mínuszban van a tech-túlsúlyos index.
Eséssel zárt a magyar tőzsde
Kis eséssel zárta a napot a magyar tőzsde, a blue chipek közül a Mol teljesített különösen gyengén.
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében a kialakult ritkaföldfém őrületről volt szó: arról, hogy miért került fókuszba most a jövő iparágainak fontos alapanyaga, és hogyan lehet ezt lekereskedni befektetőként. A témában Mohos Kristóf, a Portfolio Részvény rovatának elemzője volt a vendégünk. Az adás második részében arról volt szó, hogyan történhet meg, hogy miközben az átlagbér évről évre növekedik az országban, a munkavállalók egyharmadának reálértéken csökken a fizetése. A témában Hornyák József, a Portfolio makrogazdasági elemzője volt a vendégünk.
Felvásárolhatják Európa egyik legnagyobb diszkont légitársaságát
Az easyJet részvényei jelentősen emelkedtek, miután hírek jelentek meg arról, hogy a svájci székhelyű MSC hajózási vállalat és más befektetők fontolgatják Európa második legnagyobb diszkont légitársaságának felvásárlását - közölte a Guardian.
Itt a nagy fordulat: a profik szerint így lehet most sok pénzt keresni a tőzsdéken
A kereskedelmi háború újra lángra kapott, és ezzel a befektetői hangulat is gyökeresen megváltozott. A piacok idei eufóriája hirtelen bizonytalanságba fordult, az amerikai tőzsdeindexek pénteken nagyot estek, majd hétfőn ugyan korrigáltak, de ma ismét az eladók kerültek fölénybe. A zűrzavaros helyzetben azonban egyvalami biztos: a vámháború nemcsak kockázatot, hanem új lehetőségeket is hoz. Az UBS szerint több olyan szektor is van, ahol a mostani piaci fordulat még komoly növekedési sztorikat tartogathat.
Csúnya esés a tengerentúlon
Eséssel indul a nap az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,9 százalékkal, a Nasdaq 1,6 százalékkal, az S&P 500 pedig 1,1 százalékkal került lejjebb.
Nem javul a hangulat Európában
Továbbra is nyomás alatt vannak a vezető európai tőzsdék, a DAX 1,3 százalékos esése mellett a CAC 1,1 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékkal került lejjebb.
Újabb fontos megállapodást kötött az Nvidia riválisa, ezúttal az egyik legfelkapottabb AI-céggel
Az Oracle Cloud Infrastructure 50 ezer AMD grafikus processzort telepít 2026 második felétől, ami újabb jele annak, hogy a felhőszolgáltatók egyre inkább alternatívákat keresnek az Nvidia piacvezető GPU-ival szemben a mesterséges intelligencia területén - írta meg a CNBC.
Esik a Goldman a gyorsjelentés után
A Goldman Sachs jelentősen felülmúlta a harmadik negyedévre vonatkozó piaci várakozásokat, emelkedtek a tanácsadói díjaknak és az ügyfélvagyon-kezelésből származó bevételek. A gyorsjelentés után a befektetők 2 százalékos mínuszba vágták a bankot.
Elképesztő mértékű olajkút-fúrást jelentettek be
Egyiptom jelentős olajipari beruházásokat tervez a következő öt évben, derül ki a helyi energetikai minisztérium keddi közleményéből - írja a Reuters.
Itt a válaszlépés a kínai szigorra
A Titan Mining bejelentette, hogy grafitkoncentrátum termelésbe kezd New York-i bányájában, nem sokkal azután, hogy Kína kiterjesztette a ritkaföldfémek exportkorlátozásait - írja a Reuters.
Meglepő hír jött az egyik COVID-vakcina gyártójáról
A Shah Capital befektetési alap felszólította a Novavax igazgatótanácsát a biotechnológiai vállalat eladására, miután a COVID-19 vakcinájuk harmadik egymást követő évben is gyenge piaci teljesítményt mutatott - írja a Reuters.
„Szuperbullish vagyok Közép-Európára” – A WOOD & Co. szerint még előttünk van a régió aranykora
A WOOD & Company az egyik legaktívabb befektetési ház a régióban, és továbbra is hisz Közép-Európa befektetési potenciáljában. Jan Sýkora, a társaság partnere a Portfolio-nak elmondta: a következő években ez a régió lehet Európa növekedési motorja, ugyanakkor befektetői szemléletben még van hová fejlődnie a térségnek. A fintech-cégek térnyeréséről a vezető úgy vélekedik, a piaci verseny hasznos, és annak legfőbb nyertese az ügyfél.
Súlyos veszélybe kerülhet az USA pénzügyi stabilitása - Figyelmeztet a Nobel-díjas közgazdász
A Federal Reserve jelenleg sokat szerepel a hírekben, mivel a Fehér Ház kamatvágásra vonatkozó nyomása megkérdőjelezi a Fed függetlenségét. A címlapok mögött azonban egy másik komoly probléma is meghúzódik: a bankok szabályozása. A Fed és más prudenciális szabályozó hatóságok azt javasolják, hogy jelentősen csökkenjenek a legnagyobb amerikai pénzintézetek tőkekövetelményei. Ez veszélyes lépés lenne, és a CFA Institute Systemic Risk Council (korábbi amerikai és európai tisztviselőkből álló független testület, akikkel szorosan együttműködünk) úgy véli: ezt a javaslatot vissza kellene vonni.
Veszik a Wells Fargót a gyorsjelentés után
A Wells Fargo az idei harmadik negyedévben 21,4 milliárd dolláros bevételt és 1,66 dolláros egy részvényre jutó eredmény ért el, mindkét fő szám meghaladta az elemzői várakozásokat. A bank részvényeinek árfolyama nem sokkal a gyorsjelentés után közel 2 százalékos pluszba ugrott.
Enyhén felülmúlta a várakozásokat a legnagyobb amerikai bank gyorsjelentése
A bevételek és az eredmény szempontjából is a vártnál kedvezőbb gyorsjelentést tett közzé a JP Morgan. A legnagyobb amerikai bank részvényárfolyama egyelőre stagnálást mutat a nyitás előtti kereskedésben.
Kritikus időszak kezdődött, eldőlhet a piacok sorsa
A harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon igazi erőpróba lesz a részvénypiac számára. A makroadatok hiánya miatt most a vállalati számok adhatják meg az irányt, és a befektetők minden jelre érzékenyen reagálnak. Az elemzők szokatlanul optimistán vágnak neki a szezonnak: az S&P 500 profitja éves alapon 8 százalékkal nőhet, miközben a bevételek 6 százalékos bővülést mutathatnak. A magas értékeltségek miatt azonban hibázásra alig maradt tér - egy enyhe elmaradás is komoly piaci reakciót válthat ki. A technológiai szektor továbbra is a növekedés motorja, és a piac iránya szempontjából kulcsfontosságú lesz, milyen számokat hoznak az AI-sztori vezető szereplői.
Megszólalt az Commerzbank korábbi vezére, neki se tetszik az UniCredit közeledése
Manfred Knof, a Commerzbank korábbi vezérigazgatója egy német lapnak adott interjúban kifejezte reményét, hogy a német pénzintézet független marad az olasz UniCredit összefonódási próbálkozásai ellenére is - írja a Reuters.
Valósággal felrobbant ez a tőzsdei sztori: elképesztő szárnyalások a sztárrészvényeknél!
Az elmúlt hetekben egy váratlan tőzsdei sztori kavarta fel az állóvizet: egy-egy bejelentés elég volt ahhoz, hogy bizonyos vállalatok részvényei napok alatt az egekbe törjenek, a piaci értékük pedig akár meg is triplázódjon. Ráadásul érkezett egy újabb adag olaj a tűzre, ami miatt ma is folytatódhat a nagy szárnyalás. Cikkünkben bemutatjuk, mi indította be a legújabb tőzsdei őrületet, és miért érdemes most minden fejleményt fokozott figyelemmel követni.
Van egy szektor, ami elszállni készül ma
Ugranak az amerikai nyitás előtti kereskedésben a ritkaföldfém-bányászok részvényei a kereskedelmi háborús fejleményekre, a Critical Metals 37 százalékos, a USA Rare Earth 12 százalékos, az MP Materials 8 százalékos, az Energy Fuels 11 százalékos, a NioCorp Developments 9 százalékos pluszban áll.
1 százalékos mínuszban a DAX
Nem javul a hangulat az európai tőzsdéken,
a DAX már 1 százalékos mínuszban áll,
a Stoxx 600 0,7 százalékot, a CAC-40 pedig 0,8 százalékot esett.
A DAX-komponensek leggyengébben teljesítő tagjai ma a Siemens Energy, 5 százalékot meghaladó eséssel, a Continental, amely 3,4 százalékot esett, valamint a Siemens, ami 3,2 százalékkal került lejjebb.
A francia tőzsdén a Michelin részvényei közel 10 százalékot veszítettek értékükből, miután a menedzsment csökkentette az idei évre vonatkozó várakozásait a vámok miatt romló üzleti környezetre hivatkozva.
Esnek a védelmi részvények is ma, a befektetők a ritkaföldfémek kínálat oldali szűkössége miatt aggódnak, ami kritikus nyersanyag számos védelmi technológiában, például radarok, rakéták és vadászrepülőgépek gyártásában, a Leonardo, a Saab és a Renk árfolyama 1-2 százalékos esésben van ma.
Pozitív hírek érkeztek viszont az Ericssonról, a társaság részvényei több mint 13 százalékos pluszba ugrottak, miután a vállalat az elemzői várakozásokat meghaladó harmadik negyedéves eredményekről számolt be.
Kína lépett a vámfenyegetésre
A dél-koreai Hanwha Ocean részvényei több mint 8%-kal zuhantak, miután
Kína szankciókat vezetett be a vállalat öt amerikai leányvállalata ellen, tovább mélyítve a Washingtonnal fennálló feszültséget.
A kínai Kereskedelmi Minisztérium közleménye szerint a szankciók a Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC és HS USA Holdings Corp vállalatokat érintik.
"A Hanwha amerikai leányvállalatai segítették és támogatták az amerikai kormány kínai tengerhajózási, logisztikai és hajógyártási ágazatok elleni vizsgálatait és intézkedéseit. Kína ezt határozottan ellenzi" - közölte a minisztérium szóvivője.
Az azonnali hatállyal életbe lépő rendelet megtiltja a kínai szervezeteknek és magánszemélyeknek, hogy üzleti kapcsolatot tartsanak fenn a szankcionált vállalatokkal. A minisztérium szerint az intézkedés célja Kína szuverenitásának és biztonságának védelme.
Küszködik az olajkereskedelemmel a BP
A BP gyenge olajkereskedelmi teljesítményről és növekvő termelésről számolt be a harmadik negyedéves előzetes eredményközlésében, miközben az energiaóriás továbbra is küzd a korábbi évek gyenge teljesítményének megfordításával - jelentette a Bloomberg.
Esésben Európa
Rossz hangulatban indul a kereskedés a vezető európai tőzsdéken, a DAX 0,9 százalékos esése mellett a CAC 0,8 százalékkal, a FTSE 100 pedig fél százalékkal került lejjebb.
A rossz hangulatot táplálja, hogy az amerikai enyhülés ellenére a kínai adminisztráció komolyan vette a vámfenyegetést, és ellenintézkedéseket helyezett kilátásba.
1 milliárd forintért vette saját részvényeit az OTP
Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2025. október 13-án a Budapesti Értéktőzsdén 33 805 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 30 151 forint/darab átlagáron az OTP mint befektetési szolgáltató igénybevételével,
összesen 1 milliárd forint értékben.
A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 12 652 919 darabra változott, ami a teljes részvényállomány 4,52%-át teszi ki.
Kisebb esés a magyar tőzsdén
A BUX index 0,2 százalékos mínuszban indítja a mai napot, a hazai blue chipek felemásan teljesítenek: az OTP és a Mol árfolyam feljebb került, a Magyar Telekom áés a Richter viszont kisebb mínuszban kezd.
Nem tetszik a brit szabályozóknak, hogy túl gyorsan terjeszkedik a Revolut
A brit szabályozó hatóságok aggályai miatt késik a Revolut teljes körű banki engedélyének megszerzése az Egyesült Királyságban, mivel kérdéses, hogy a cég kockázatkezelési rendszere lépést tud-e tartani a gyors nemzetközi terjeszkedéssel. A bankok és a fintech kihívók versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Nagyszabású finanszírozási tervet jelentett be a JP Morgan, Amerika nemzetbiztonsága a tét
A JPMorgan Chase 10 milliárd dolláros tőkebefektetést jelentett be a nemzetbiztonsági szempontból kritikus amerikai vállalatokba egy átfogó, a bank korábbi tervéhez képest 50%-kal megemelt, 1500 milliárd dolláros finanszírozási kezdeményezés részeként - írja a Reuters.
Brutális menetelésben az arany
Az arany ára ma újabb történelmi csúcsot ért el, unciánként 4170 dolláron, miután a befektetők ismét menedékeszközöket kezdtek vásárolni a fokozódó amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek és a kamatcsökkentési várakozások erősödése közepette.
10 ezer milliárd dollárral növelheti a globális GDP-t a mesterséges intelligencia
A Broadcom vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia jelentősen növelheti a globális GDP-t, ami hatalmas lehetőséget jelent a technológiai szektor számára - írta a CNBC.
Figyelmeztet a pénzember: spekuláció fűtötte a ralit
Jim Cramer szerint tegnap túl sok kockázatos részvény segítette a piac visszapattanását a múlt heti eladási hullám után, ami aggasztó jelenség a tőzsdén - számolt be a CNBC.
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 2,2 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,55 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,25 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,3 százalékos mínuszban áll.
- Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,2 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,11 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,36 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma több hazai adat is érkezik: az MNB közzéteszi szeptemberi statisztikai mérlegét, míg a KSH augusztusi építőipari és ipari termelési részletes adatokat publikál. Ezekből a befektetők képet kaphatnak arról, mennyire gyenge volt a harmadik negyedév ipari teljesítménye, illetve hogy az építőipar kilábalása folytatódik-e. Ugyanezen a napon Németország közli a szeptemberi végleges inflációs adatát, valamint a ZEW gazdasági hangulatindexet, amely az euróövezet egészére is kiterjed. Ezek az adatok irányadóak lehetnek az EKB következő döntései szempontjából, különösen a gazdasági lassulás jelei miatt.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,0 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 7,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 40,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 56,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 067,58
|1,3%
|-1,3%
|0,5%
|8,3%
|7,5%
|60,6%
|S&P 500
|6 654,72
|1,6%
|-1,3%
|1,1%
|13,1%
|14,4%
|89,5%
|Nasdaq
|24 750,25
|2,2%
|-0,9%
|2,7%
|17,8%
|22,1%
|104,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|48 088,8
|0,0%
|0,3%
|7,4%
|20,5%
|21,4%
|103,8%
|Hang Seng
|25 889,48
|-1,5%
|-4,0%
|-1,9%
|29,1%
|21,8%
|5,0%
|CSI 300
|4 593,98
|-0,5%
|-1,0%
|1,6%
|16,7%
|18,2%
|-5,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 387,93
|0,6%
|0,0%
|2,9%
|22,5%
|25,9%
|87,3%
|CAC
|7 934,26
|0,2%
|-0,5%
|1,4%
|7,5%
|4,7%
|60,4%
|FTSE
|9 442,87
|0,2%
|-0,4%
|1,7%
|15,5%
|14,4%
|58,2%
|FTSE MIB
|42 167,59
|0,3%
|-2,3%
|-0,9%
|23,3%
|22,9%
|115,6%
|IBEX
|15 541,6
|0,4%
|-0,1%
|1,5%
|34,0%
|32,6%
|126,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|102 607,3
|0,6%
|2,7%
|1,4%
|29,3%
|38,2%
|207,9%
|ATX
|4 729,38
|1,3%
|0,0%
|1,8%
|29,1%
|30,8%
|115,6%
|PX
|2 375,97
|0,4%
|-0,1%
|3,6%
|35,0%
|49,1%
|173,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 100
|1,8%
|4,0%
|3,1%
|38,8%
|59,0%
|207,1%
|Mol
|2 794
|0,9%
|1,5%
|-2,0%
|2,3%
|5,4%
|70,4%
|Richter
|10 430
|-1,6%
|3,1%
|2,5%
|0,3%
|-5,4%
|57,4%
|Magyar Telekom
|1 794
|-0,3%
|-1,4%
|-4,0%
|40,8%
|70,5%
|398,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,75
|0,0%
|-4,4%
|-5,2%
|-17,5%
|-21,5%
|49,2%
|Brent
|62,82
|0,0%
|-4,1%
|-6,2%
|-15,9%
|-20,7%
|47,7%
|Arany
|4 097,05
|2,2%
|3,6%
|12,4%
|56,1%
|54,2%
|116,6%
|Devizák
|EURHUF
|392,0400
|0,2%
|0,8%
|0,3%
|-4,7%
|-2,4%
|8,6%
|USDHUF
|339,1057
|0,4%
|2,1%
|1,7%
|-14,6%
|-7,6%
|10,3%
|GBPHUF
|451,3049
|-0,1%
|0,9%
|-0,1%
|-9,3%
|-5,9%
|13,3%
|EURUSD
|1,1561
|-0,2%
|-1,3%
|-1,4%
|11,6%
|5,6%
|-1,6%
|USDJPY
|152,4550
|0,0%
|1,7%
|3,2%
|-3,0%
|2,1%
|44,5%
|GBPUSD
|1,3328
|0,2%
|-1,1%
|-1,7%
|6,4%
|1,9%
|2,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|115 265
|2,0%
|-7,6%
|-0,7%
|22,1%
|84,6%
|908,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,04
|-0,1%
|-2,7%
|-0,2%
|-11,7%
|-1,1%
|455,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,59
|-0,2%
|-3,2%
|-3,0%
|9,6%
|13,9%
|-566,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,85
|0,0%
|-0,6%
|-3,5%
|3,5%
|5,9%
|204,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
