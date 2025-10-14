Mozgalmas napot zártak az amerikai tőzsdék

Nem javul a hangulat az európai tőzsdéken,

a DAX már 1 százalékos mínuszban áll,

a Stoxx 600 0,7 százalékot, a CAC-40 pedig 0,8 százalékot esett.

A DAX-komponensek leggyengébben teljesítő tagjai ma a Siemens Energy, 5 százalékot meghaladó eséssel, a Continental, amely 3,4 százalékot esett, valamint a Siemens, ami 3,2 százalékkal került lejjebb.

A francia tőzsdén a Michelin részvényei közel 10 százalékot veszítettek értékükből, miután a menedzsment csökkentette az idei évre vonatkozó várakozásait a vámok miatt romló üzleti környezetre hivatkozva.

Esnek a védelmi részvények is ma, a befektetők a ritkaföldfémek kínálat oldali szűkössége miatt aggódnak, ami kritikus nyersanyag számos védelmi technológiában, például radarok, rakéták és vadászrepülőgépek gyártásában, a Leonardo, a Saab és a Renk árfolyama 1-2 százalékos esésben van ma.

Pozitív hírek érkeztek viszont az Ericssonról, a társaság részvényei több mint 13 százalékos pluszba ugrottak, miután a vállalat az elemzői várakozásokat meghaladó harmadik negyedéves eredményekről számolt be.