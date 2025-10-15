Kilőtt a francia tőzsde, nagyot ment a 4iG, esés után kapaszkodik Amerika - Mutatjuk, mi a legizgalmasabb most a piacokon

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Felemás napon vannak túl az európai részvénypiacok.
A francia tőzsde lendületesen emelkedett az LVMH meglepően erős gyorsjelentése nyomán, a többi európai piacon viszont általános bizonytalanság uralkodott. A befektetők főleg az Amerikából érkező gyorsjelentésekre és a kereskedelmi háború fejleményeire figyeltek. A legfontosabb piacokon így zárult a kereskedés:
- CAC 40 index: 7 934,26 pont (+0,21 %)
- DAX index: 24 387,93 pont (+0,60 %)
- FTSE index: 9 442,87 pont (-0,70 %)
15 milliárd dollár veszteséget okoz naponta a kormányzati leállás
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a kormányzati leállás napi 15 milliárd dollárba kerül a gazdaságnak - számolt be a Reuters. Scott Bessent a sajtótájékoztató keretében azt is elmondta, hogy az idei költségvetési hiány elmarad a legutóbbi pénzügyi évben regisztrálttól, a következő években pedig a deficit még tovább fog csökkenni.
Decemberre meglesznek a jelöltek a Fed elnöki posztjára
Scott Bessent pénzügyminiszter decemberben mutatja be Donald Trump elnöknek a Federal Reserve következő elnökének jelöltjeit. Bessent öt jelöltre szűkítette a listát, és megerősítette, hogy ő maga nem szerepel a lehetséges jelöltek között - számolt be a Bloomberg.
Változik a hangulat az amerikai tőzsdén
Bár tegnap estéhez képest még mindig pluszban vannak a nagy amerikai tőzsdeindexek, az elmúlt óra trendfordulót hozott. A gyorsjelentések által hozott pozitív hangulat mostanra elszállt, az indexek pedig csökkenni kezdtek. Az S&P jelenleg 0,43, a Dow Jones 0,15, míg a Nasdaq 0,72 százalékkal haladja meg a tegnapi záróárfolyamot.
Scott Bessent: "Nem fogunk tárgyalni csak azért, mert a tőzsde esik"
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter határozottan kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fogja megváltoztatni Kínával szembeni tárgyalási álláspontját a tőzsdei volatilitás miatt, miközben a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi tárgyalások bizonytalanná váltak - számolt be a CNBC.
Pluszban zárt a magyar tőzsde
A BUX index végül 0,4 százalékos pluszban zárt. A hazai blue chipek közül az OTP árfolyama 1,3 százalékkal került feljebb, és végül 30540 forinton forinton zárt. A Mol eközben 0,2 százalékot emelkedett és 2750 forinton fejezte be a napot, a Richter 0,4 százalékot esett és 10340 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékos esést követően 1802 forinton zárt.
Raliznak az amerikai bankpapírok
Erősre sikerültek ma az amerikai bankok gyorsjelentései: a Bank of America és a Morgan Stanley is a várakoásoknál erősebb számokat közölt, előbb árfolyama 4,2 százalékos, utóbbié pedig már 6,2 százalékos pluszban van.
Tovább megy a 4iG
A magyar tőzsdén a 4iG kitartóan menetel felfelé, már 7,7 százalékos pluszban a papír. A Rába 4,5 százalékot emelkedett.
Így állnak az európai tőzsdék
Az európai tőzsdéken vegyes a kép a záráshoz közeledve, a DAX és az FTSE-100 a tegnapi záróértéke alatt áll,
a CAC-40 azonban továbbra is masszív pluszban áll, főként a luxusszektornak köszönhetően, jelenleg 2,2 százalékos erősödést mutat a francia index.
Fordulat a Mol-Janaf-ügyben: jöhet az új szerződés!
A horvát állami olajvezeték-üzemeltető Janaf új ügyfeleket keres, miután legnagyobb vevője amerikai szankciók alá került - jelentette a Bloomberg. A Janaf a magyar és szlovák finomítókkal rendelkező Mol csoport számára is szállít nyersolajat - a két vállalat között jelenlegi új szerződésről folynak tárgyalások.
Pluszban nyitott Amerika
A vállalati gyorsjelentések elnyomják ma a kereskedelmi háborús aggodalmakat, az irányadó amerikai indexek emelkedésekkel kezdik a kereskedést, a Dow 0,5 százalékot, az SD&P 500 0,8 százalékot, a Nasdaq 0,9 százalékot emelkedett.
Tőzsdére megy a londoni AI-óriás, miután nagy üzletet hozott a Microsoft-partnerség
Az Nscale megerősítette, hogy tőzsdére lépést tervez, miközben 14 milliárd dolláros megállapodást kötött a Microsofttal - számolt be a Cnbc.
Nagy részvénycsomagot venne az Opus
Legalább 1 milliárd forintos sajátrészvény-visszavásárlásra készül az Opus Globan fix ügyletekkel – áll a társaság közleményében.
Új irodaházba költözött az AutoWallis
Új irodába költözött az AutoWallis, a cég a főváros egyik frekventált közlekedési csomópontján található Liberty irodaházban talált új otthonra.
Szárnyal a 4iG, mi áll a háttérben?
Nagy forgalommal emelkedett ma történelmi csúcsra a 4iG árfolyama, a második legnagyobb forgalmú papír ma a tőzsdén az OTP után.
Nagyot alakított a Morgan Stanley, díjazzák is a befektetők
Az elemzők által vártat jócskán felülmúló harmadik negyedéves számokat mutatott be a Morgan Stanley, a nyitás előtti kereskedésben 3,9%-ot mutat a társaság részvényárfolyama.
Áttörés a cukorbetegség kezelésében: új tabletta lehet a megoldás milliókat érintő problémára
Az Eli Lilly bejelentette, hogy kísérleti gyógyszere, az orforglipron hatékonyan csökkentette a vércukorszintet két késői fázisú klinikai vizsgálatban.
Új történelmi csúcson a 4iG
Több mint 1,2 milliárd forintos forgalommal zajlik a kereskedés a 4iG részvényeivel,
az árfolyam 5,9 százalékot emelkedett a mai kereskedésben, és új történelmi csúcson is járt ma a papír. A cégcsoport, amely most építi fel védelmi üzletágát, abból profitálhat, hogy rövidesen bemutatja az Európai Bizottság azokat a konkrét terveket, amelyekkel fel kívánja pörgetni az európai védelmet, és el szeretné érni a teljes készenléti állapotot legkésőbb 2030-ra. A német védelmi miniszter pedig közölte, hogy a következő években 10 milliárd eurót költene drónokra.
Kitart a jó hangulat a magyar tőzsdén
Többségében emelkednek ma az európai tőzsdék, pluszban áll a BUX is a kereskedési idő felénél, a 4iG nagy forgalommal emelkedik.
Csak nagyon ritkán adódik ekkora lehetőség a tőzsdéken, hatalmas pénzeket rejt
Noha a piacok Donald Trump újabb vámháborújára figyelnek, azért továbbra is pezseg az élet a tőzsdéken. Elindult a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon, szárnyal az arany és az ezüst, és több izgalmas, egyedi sztori is formálódik. Mostani elemzésünkben egy olyan szektorra fókuszálunk, amely ugyan még gyerekcipőben jár, de egyre többen kezdik komolyan venni, a benne lévő potenciál pedig hatalmas. Hasonló témákkal is fglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Jó számokat közölt a Bank of America, ugrik az árfolyam
3,8%-ot ugrott a nyitás előtti kereskedésben a Bank of America részvényárfolyama, miután a bevételek és az eredmény szempontjából is a vártnál jobb harmadik negyedéves gyorsjelentést tett közzé az amerikai bankcsoport.
Ebből még baj lehet: gyorsulhatott az amerikai infláció
Alternatív inflációs mutatók emelkedést jeleznek a termékárakban, amit részben az új vámok okoznak. A háztartási eszközök és bútorok ára két éve nem látott ütemben nőtt, miközben a hivatalos statisztikák még késnek a kormányzati leállás miatt. A szolgáltatások árai lehetnek a döntő tényezők a jövő évi infláció lefékeződésében.
Karnyújtásnyira a történelmi csúcs: rég volt ilyen drága ez a létfontosságú anyag!
A réz árfolyama emelkedésnek indult, miután Jerome Powell Fed-elnök újabb kamatcsökkentést jelzett előre októberre, és a szakma vezető kereskedői szerint akár a 12 000 dolláros tonnánkénti ár is elérhető közelségbe került a londoni tőzsdén, ami új történelmi csúcs lenne - írta a Bloomberg.
Nagy emelkedésben a Rába is
A 4iG mellett a Rába is emelkedik a mai kereskedésben, 4 százalékos pluszban áll az árfolyam, bár a forgalom az átlagosnál alacsonyabb. Mint ismeretes, a Rába többségi részesedésének felvásárlása folyamatban van, amely a 4iG védelmi portfólióját bővíti majd.
Politikai nyomás alatt a Fed: Mi lesz Trump stratégiájának a gazdasági ára?
Az elmúlt hónapokban látványosan kiéleződött a feszültség Donald Trump amerikai elnök és a Jerome Powell vezette Fed között. Azt láthattuk, hogy az amerikai elnök sorozatosan bírálta a jegybankelnököt, amiért szerinte nem csökkenti eléggé az irányadó kamatot. A helyzetet tovább fokozza, hogy Powell mandátuma 2026 májusában lejár, ami újabb bizonytalanságot vetít előre a piacok számára. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy Trump megkísérelte eltávolítani Lisa D. Cookot, a Fed kormányzótanácsának tagját, ami szintén arra utal, hogy politikai nyomás alatt áll a Fed.
Amazon-részvényei nagy részétől megvált Jeff Bezos volt felesége
MacKenzie Scott, milliárdos filantrópus és Jeff Bezos volt felesége jelentősen csökkentette Amazon-részesedését az elmúlt évben, a Bloomberg News jelentése szerint.
Nagy forgalommal emelkedik a 4iG
Nagy forgalommal emelkedik ma a 4iG árfolyama, a papírok 5,4 százalékos pluszban állnak, több mint félmilliárd forintos részvénypiaci forgalom mellett.
A 4iG ma a második legnagyobb forgalmú részvény a magyar tőzsdén az OTP után.
A vállalattal kapcsolatos friss fundamentális hír nem látott ma napvilágot, a cég jelenleg a védelmi üzletág felépítésén dolgozik. A cégcsoport védelmi-és űripari leányvállalatának vezérigazgatója a jelenleg is zajló Infotér konferencián keynote előadásában beszélt a növekedési tervekről és a vízióról a LinkedIn-en közzétett poszt szerint.
Tényleg közeleg a nagy összeomlás? Mutatunk 4 dolgot, ami nagyon más most, mint a dotkom-lufi idején
Egyre hangosabbak azok, akik a mesterséges intelligencia hátán fújódó tőzsdei buborékról beszélnek, vannak, akik már a dotkom-lufihoz hasonló összeomlást vízionálnak. A Bank of America elemzői szerint azonban vagy négy nagyon lényeges különbség a 2000-es évek eleji fájdalmas internetlufihoz képest. Azt is elárulták, hogy melyek a kedvenc részvényeik a mesterségesintelligencia-sztoriban, és hogy ha nem a buborék kidurranása, akkor mi jelentheti most a legnagyobb kockázatot a szektorban. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Váratlanul jó híreket közölt a Louis Vuitton tulajdonosa
Az LVMH részvényei 13 százalékkal emelkedtek ma reggel, miután a francia luxuskonszern idén először növekedésről számolt be negyedéves gyorsjelentésében - írta meg a Cnbc.
Ugrik a francia tőzsde
Emelkedéssel kezdték a szerdai kereskedést az európai tőzsdék, különösen a francia részvénypiac erősödik, amit az LVMH luxuscég szárnyalása segít. A Stoxx 600 0,6 százalékot, a DAX 0,1 százalékot erősödött, míg a CAC-40 2,3 százalékos pluszban áll.
Az LVMH árfolyama 13 százalékkal ugrott meg, miután negyedéves gyorsjelentésében a vártnál jobb bevételi számokat közölt a társaság, amit a javuló kínai kereslet támogatott. A hírre emelkedik az egész szektor, a Hermes, a L’oreal és a Richemont is, a három részvény sorrendben 6,8 százalékos, 2,7 százalékos és 6 százalékos pluszban áll.
A chipgyártó ASML szintén negyedéves gyorsjelentésre emelkedik 3 százalékot, a holland cég közlése szerint bár a kínai értékesítései gyengélkedhetnek, a menedzsment nyugtatta a befektetőket, hogy várakozásai szerint bevétele nem csökken jövőre.
Emelkedéssel indítja a napot a magyar tőzsde
Kis emelkedésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, felfelé vette az irányt a BUX is a nyitást követő percekben.
Több mint 700 millió forintért vett saját részvényeket az OTP
23 875 darab saját részvényt vásárolt tegnap az OTP tőzsdei kereskedésben, darabonként 30 159 forintos átlagáron, vagyis összesen 720 millió forint értékben. A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 12,7 millió darabra változott, a saját részvény állomány 4,53%.
Erős hónapok vannak az AutoWallis mögött, megugrottak az eladások
8,4 százalékkal nőtt az AutoWallis gépjármű-értékesítése az év első kilenc hónapjában. A bővülést elsősorban a Kiskereskedelmi üzletág hajtotta 21 százalékot meghaladó mértékben, ugyanakkor a korábbi negyedévek elmaradását ledolgozva a Nagykereskedelmi üzletág eladásai is 2,5 százalékkal meghaladják az egy évvel korábbi értéket. A cég erős értékesítési számait az organikus és akvizíciós tevékenység is támogatta.
Kínába látogatott az Apple vezére és fontos ígéretet tett
Tim Cook, az Apple vezérigazgatója Kínába látogatott, útja során újabb befektetéseket ígért az országban, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök vámokkal fenyegeti a külföldön gyártott termékeket - írta a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Nincs megállás: már közel 60 százalékot szárnyalt az év egyik legizgalmasabb befektetése
Szinte napról napra új történelmi csúcsokat dönt az arany árfolyama, ráadásul nem kizárt, hogy még bőven maradt puskapor: az elképesztő rali hátterében ugyanis most több friss ok is meghúzódik. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Kína miatt aggódik a nagy európai chipgyártó
Az ASML szerdán igyekezett megnyugtatni a befektetőket a 2026-os növekedési kilátásokkal kapcsolatban, annak ellenére, hogy jelentős forgalomcsökkenést prognosztizált a kínai piacon - írta meg a Cnbc. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Tovább vette saját részvényeit az Opus
Tovább vette saját részvényeit az Opus Global a sajátrészvény-vásárlási programja keretein belül, október 14-én 53 588 darab részvényt vásárolt a BÉT-en 552,27 forintos átlagáron, vagyis összesen 29 millió forint értékben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 43 783 551 darab, csoport szinten összesen 162 196 372 db (23,22%).
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Felemásan zárták a mozgalmas keddi kereskedést az irányadó amerikai indexek, a Dow 0,4 százalékot emelkedett, az S&P 500 0,2 százalékot, a Nasdaq pedig 0,8 százalékot esett.
- A kereskedelmi háborús hírek nagyban befolyásolták a hangulatot. Az amerikai enyhülés ellenére a kínai adminisztráció komolyan vette a vámfenyegetést, és ellenintézkedéseket helyezett kilátásba. Az USA-ban volatilis kereskedést láttunk: az erős nagybanki jelentések, illetve az amerikai jegybankelnök szavai javítottak a hangulaton, majd a kereskedési idő végére ismét jött a lefordulás Donald Trump Kínával kapcsolatos kommentárjai után.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedéseket látni, különösen erős volt a japán tőzsde, a Nikkei 1,9 százalékot emelkedett, a hongkongi Hang Seng 1,3 százalékkal került feljebb, a kínai Shanghai Composite pedig 0,2 százalékot erősödött.
- Pluszos nyitás várható az európai részvénypiacokon a hatéridős indexek állása alapján, a DAX 0,5 százalékos, az FTSE-100 0,2 százalékos emelkedéssel kezdhet.
- Az amerikai határidős indexek mérsékelt pluszban állnak, a Dow futures 0,2, az S&P 500 futures 0,4, a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedhet.
- Az arany új csúcsra ment a Fed kamatvágásával kapcsolatos várakozások és a kereskedelmi háborús feszültségek közepette, 1 százalékos pluszban, 4200 dollár felett áll jelenleg.
Mi várható makro fronton?
Szerdán érkeznek a legfontosabb ázsiai inflációs adatok, például Kína szeptemberi fogyasztói árai, emellett Japán augusztusi ipari termelése és az eurózóna ipari adatai is kiemelt figyelmet kapnak. Az este kiadott Fed Bézs-könyv részletes helyzetképet ad majd az amerikai gazdaság állapotáról, különös tekintettel a fogyasztásra és a munkaerőpiacra.
A makroadatok mellett érkeznek fontos vállalati gyorsjelentések, ma jelent a Bank of America, a Morgan Stanley és a United Airlines is, a két nagy amerikai bank az amerikai tőzsdék nyitása előtt teszi közzé számait, míg a légitársaság zárás után jelent.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mozgalmas napot zártak az amerikai tőzsdék
Ma elindult a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon, erre közelről figyelnek a befektetők: az amerikai nagybankok nyitják a sort, ma ismerhettük meg a JPMorgan Chase, a Wells Fargo és a Goldman Sachs számait is. Ami a tőzsdei folyamatokat illeti: Ázsiában esést láthattunk, Európában pedig szintén rossz hangulatban zajlott a kereskedés elsősorban, mert az amerikai enyhülés ellenére a kínai adminisztráció komolyan vette a vámfenyegetést, és ellenintézkedéseket helyezett kilátásba. Az USA-ban volatilis kereskedést láttunk: az erős nagybanki jelentések, illetve az amerikai jegybankelnök szavai javítottak a hangulaton, majd a kereskedési idő végére ismét jött a lefordulás Donald Trump Kínával kapcsolatos kommentárjai után. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
15 milliárd dollár veszteséget okoz naponta a kormányzati leállás
A költségvetési hiány viszont csökken tavalyhoz képest.
Megtörte a csendet Moszkva: elmondták, szerintük mi az igazság az Európát terrorizáló drónokról
Ez most az orosz álláspont.
Bejelentette Moszkva: konkrét béketervet raktak le Donald Trump asztalára - Amerikánál pattog a labda
Moszkva egészen konkrét megoldási javaslattal állt elő.
Decemberre meglesznek a jelöltek a Fed elnöki posztjára
A lehetséges személyek köre ötre szűkült.
Mi a következő lépés? - Ezek a lehetőségek állnak a nyugat-magyarországi régió vállalkozásai előtt
Az ország nyugati részén tevékenykedő vállalkozók voltak fókuszban.
Kimondta Budanov: egyetlen dolognak köszönhető csupán, hogy Oroszország még nem vesztette el a háborút
Erős vélemény jött a HUR éléről.
Scott Bessent: "Nem fogunk tárgyalni csak azért, mert a tőzsde esik"
Megszólalt az amerikai pénzügyminiszter a Kínával folytatott tárgyalások állásáról.
Nekiment Donald Trump Európa egyik legerősebb országának - Ezt már Brüsszel sem hagyhatta szó nélkül
Újabb fordulat a kereskedelmi háborúban.
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Egy éttermezés ma, vagy százezerrel több nyugdíj? Ennyibe kerül a halogatás
Halogatni rendkívül emberi dolog. Halogatjuk a takarítást, a bankszámlaváltást, és bizony sajnos a nyugdíjra való készülést is. De miért tesszük ezt, és mennyibe kerül ez nekünk? Mutatjuk
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!