Lenyomják a legmenőbb iPhone-t? - Teszten a világ legvékonyabb mobiljai

Az idei csúcsmobilok közül három is az ultravékony kialakítással próbálja megnyerni a vásárlókat, de nagyon eltérően közelítik meg a kérdést. Az iPhone Air az Apple eddigi legvékonyabb telefonja, a Galaxy S25 Edge a Samsung válasza az androidos oldalon, a Honor Magic V5 pedig egy hajtogatható modell, ami technológiai bravúrnak számít. Mindhárom teló prémium kategóriás, erős hardverrel és látványos kijelzővel, mégis másban erősek, és más kompromisszumokkal érkeznek. Tesztünkben megnéztük, melyik a legjobb a mindennapi használatban, mennyire gyorsak, mit tudnak a kamerák, milyen a kijelzőjük, a hangjuk és az üzemidejük, és hogy az árukhoz képest melyik adja a legtöbbet. Azt is mutatjuk, hogy melyiket lehet most féláron megvenni!

Mennyire vékony?

Mivel ebben a tesztben az új iPhone Airhez kerestünk ultravékopny telókat, az első és legfontosabb kérdés, hogy tisztázzuk: mennyire vékony a három mobil.

Az iPhone Air jelenleg a világ egyik legvékonyabb mobilja, csak 5,6 milliméter a hivatalos vastagsága. A teljes képhez viszont hozzá tartozik, hogy ezt a vékonyságot úgy tudták elérni, hogy gyakorlatilag az akksin kívül minden más a kameraszigetben rejtettek el, ami azért alaposan kiemelkedik a hátlapból, azzal együtt már nagyjából 11,3 milliméter a teló legvastagabb pontja, ez a dupla vastagság is azt jelzi, hogy az Apple a dizájnt és a fogásérzetet a teljes házra optimalizálta, miközben a kamera-blokk kompromisszumos kiemelkedést kapott.

A Samsung Galaxy S25 Edge szinte ugyanezt a karcsúságot hozza, 5,8 milliméteres vastagsággal ez most az egyik legvékonyabb androidos telefon, de itt is alaposan kiemelkedik a házból a telefonsziget, kb. 4 milliméterrel, így a teljes vastagság körülbelül 10 milliméter. Érdemes még megemlíteni, hogy kézben tartva érzésre az Air vékonyabb, mint az S25 Edge, egyszerűen azért, mert az Apple lekerekítette a sarkokat, így az oldallap vékonyabb, miközben a Samsung meghagyta a két sík üveglap között a fémkeret sarkos szendvics formát. Erről egyébként a kb. évtizeddel ezelőtti mobilok jutottak eszembe, ahol az alsó és felső üveglap még hajlított volt, így a kettő csak egy nagyon vékony fémcsíknál ért össze, amivel azt érték el, hogy érzetre még a mostani Airnél is vékonyabbnak tűntek a mobilok.

Miközben az Apple és a Samsung telója látványosan vékony, a Honor Magic V5 kinyitva egyszerűen agyeldobós. Már összehajtva is teljesen vállalható, úgy 8,8 milliméter (ok, a brutális kameraszigetnél 16 milliméter), kinyitva viszont csak 4,3 milliméter vékony, tényleg elképesztő. Az összehajtható mobilok szerintem most jutottak el oda, hogy a zsanérjuk, az összehajtásnál a kijelződudorjuk vagy az összehajtott állapotban a vastagságuk alapján már nem kompromisszumosak, nem véletlen, hogy az Apple-ről azt pletykálják, hogy nemsokára kijöhet a saját hajtogatható mobiljával, a technológia már megérett a tömeggyártása (az árról majd később).

Milyen a kijelző?

Itt mind a három teló csúcskategória, de még közülük is kiemelkedik a Honor.

Az iPhone Air kijelzője 6,5 hüvelykes, 2736×1260 pixeles felbontással és nagy (~460 ppi) pixelsűrűséggel. Ráadásul támogatja az 1-120 Hz közötti adaptív képfrissítést, így gördülékeny animációkat és mozgásokat kapunk. A fényerő kiemelkedő, akár 3000 nites csúcs világosságot is tud elérni, ami mellett tényleg tökéletesen látható még erős napsütésben is.

A Galaxy S25 Edge kijelzője 6,7 hüvelykes, 3120×1440 pixeles QHD+ felbontással, szintén 1-120 Hz-es LTPO képfrissítéssel, tehát ez kb. ugyanaz a technológiai szint, mint az Apple-nél. A csúcsfényerő valamivel alacsonyabb (~2600 nits), de még ez is bőven elég kültéren erős fényben.

A Honor Magic V5-ben a kijelző a luxus kategória: kívül egy 6,43 hüvelykes, belül pedig kinyitva egy 7,9 hüvelykes kijelző van, mindkettő 1-120 Hz-es képfrissítéssel rendelkezik, és a belső kijelző csúcsfényereje akár 5000 nit is lehet!

Mindig azt gondoltam, hogy az összehajtható mobil egy baromság, de a teszthét alatt a legtöbbször mégis a Honort vettem a kezembe, és egyértelműen a belső kijelző miatt. Egyszerűen sokkal jobb rajta olvasni, videókat nézni vagy játszani, de akár még fotókat nézegetni is.

Milyen a kamera?

Röviden: az Air erősen kompromisszumos, az S25 Edge megoldotta a feladatot, a Honor pedig itt is a mindent bele.

Miközben az elmúlt évek a mobiloknál ez egyre jobb kamerákról szóltak, az Apple 2025-ben képes volt kijönni egy olyan telefonnal, aminek a hátlapján egyetlen 48 megapixeles kamera van. Sehol egy ultra vagy tele kamera. Ez szerintem ma már nagyon kevés. Egyébként az az egy kamera jó képeket készít, de a tele és az ultra hiánya annyira leszűkíti a lehetőségeket, hogy ez alapján nem lehet csúcsmobilnak nevezni az Airt. Az előlapi 18 megapixeles kamera viszont erős, videóhívásoknál és portré módban is zseni.

Az S25 Edge más filozófia, a hátlapon két kamera dolgozik, egy 200 megapixeles fő és egy 12 megapixeles ultraszéles. A Samsung itt is a saját, szenzoron belüli pixel-összevonási technológiáját alkalmazza, amely 16 pixelt egyesít, hogy jobb fényérzékenységet érjen el. A fotók rendkívül részletesek, és a színek élénkebbek, mint az iPhone-nál, gyenge fényben is jól teljesít, a kamerarendszer gyors, a fókusz pontos, és a képek. Az előlapi 12 megapixeles kamera szintén kiváló, részletes képeket készít és jó dinamikát biztosít, főleg nappali fényben.

A Honor viszont itt is mindent akar adni, egy brutális méretű kameraszigetbe három kamerát tettek bele, van egy 50 megapixeles fő kamera, egy 50 megapixeles ultraszéles és egy 20 megapixeles telefotó lencse. A képek színei gazdagok, de nem túlszaturáltak, mint a Samsungnál, és a részletesség különösen jó, még este is. A telefotó lencse akár háromszoros optikai zoomot kínál, amely éles marad és jól tartja a kontrasztot. Az előlapi 16 megapixeles kamera szintén megbízható, a portrék pontos háttérelmosással és kellemes bőrtónusokkal készülnek.

Nappal mind a három kiváló képeket készít, este viszont a Honor olyan képeket lőtt, amitől leesett az állam, meg azoké is, akiknek megmutattam. A Duna budai partjáról fényképezve a parlamentet, olyan részletes lett a kép, hogy bőven a szabad szemmel látható részletek is kirajzolódtak, például a könyvtárszobák, vagy a kupola és a tetején a kereszt.

Videóban viszont még mindig az iPhone a legjobb (a limitált kamera ellenére), a Samsung hozza a kötelezőt, a Honor viszont ebben gyenge volt, erőteljes remegések vannak a videókon (lehet, hogy szoftveresen majd kezelik).

Milyen a hang?

Ez is egy fontos szempont, mert a vékony test miatt ebben is lehet kompromisszum. És van is, az Airnél például úgy oldották meg a feladatot, hogy a fenti hangszóró mellé lent konkrétan semmit sem kapunk. Vagyis 2025-ben egy félmillió forintos prémium mobilban mono hangszóró van. Ez nálam egyébként deal braker. Mentségére szóljon, hogy a három teló közül az Air szólt a legjobban, abban az értelemben, hogy a mélyek és a magasak is ennél voltak a legteljesebbek, és függőlegesen tartva a telefont nem is zavaró az egy hangszóró, de vízszintesen tartva, például videólejátszás vagy játék közben kezdődik az időutazás, érzésre évtizedeket vissza a sötét, mono időkbe.

Miközben a Samsung például megugrotta ezt a feladatot. Az S25 Edge-ben a telefon tetején és alján is van hangszóró, egészen jól is szól, miközben sokkal több hely itt sem volt a megoldásra, ebből is látszik, hogy az Apple nehezen vállalható kompromisszumot választott.

A Honor az ultravékony, 4,3 milliméteres testbe is bele tudta szuszakolni a 2 hangszórót, amit ügyesen fent a bal, lent pedig a jobb oldalon helyeztek el, így a telefont kinyitva „keresztbe” van sztereó hang, szépen is szól, főleg ahhoz képest, hogy milyen testben kellett ezt megoldani. Ez is egy mérnöki bravúr!

Mennyire gyors?

Brutálgyors mind a három, ez itt tényleg a csúcskategória, különösebb kompromisszumok nélkül.

Az iPhone Air az Apple új A19 Pro chipjét kapta, amely 12 GB RAM-mal dolgozik, a Galaxy S25 Edge a Snapdragon 8 Elite processzorral van szerelve, szintén 12 GB RAM-mal, a Honor Magic V5 ugyanezt a chipet használja, de 16 GB RAM-mal.

A legfrissebb, Geekbench 6 mérések jól mutatják az architekturális különbségeket. Az iPhone Air az A19 Pro-val közel 3500 pontot ért el single-core teszten, és 9000 pontot multi-core mérésben, ezzel jelenleg az egyik legerősebb telefonos CPU a világon. A Galaxy S25 Edge a Snapdragon 8 Elite-tel sem marad el sokkal, a különböző tesztek 3000-3100 pont körüli single-core és 9500-9700 pont multi-core eredményt mutattak, ami kifejezetten erős, főleg figyelembe véve az ultravékony házat és a hőkezelési korlátokat. A Honor Magic V5 szintén ezen a platformon fut, így nem meglepő, hogy Geekbench szerint közel 3000 pont single-core és közel 9000 pont multi-core eredményt produkált. Bár minimálisan gyengébb, mint a Samsungé, a különbség valós használatban gyakorlatilag nem érezhető.

Mindhárom teló azonnal reagál, villámgyorsan vált az appok között, és bőséges erőtartalékkal rendelkezik még 4K videóvágás, játék vagy AI-funkciók mellett is. Ezekkel a telókkal processzorügyileg évekig nem lesz probléma, jövőbiztosak.

Milyen az üzemidő és a töltés?

Ha röviden kellene leírni a töltést és az üzemidőt: mostanra gyakorlatilag minden fontosabb gyártó telefonját (sokkal) gyorsabban lehet tölteni, mint az Apple-ét, és mindhárom teló kibír egy feltöltéssel legalább egy napot.

Az Apple már évek óta nem a nagy innovátor, hanem biztonsági játékos, ez a töltésben is látszik, az iPhone Air 2025-ben viccesen hangzó 20 W-os vezetékes és legfeljebb 20 W-os vezeték nélküli töltést támogat. A valóságban egyébként nem vészesen lassú a sebesség, fél óra alatt közel félig fel lehet tölteni az Air 3149 mAh akksiját. Az Apple a sebesség helyett inkább a hőstabilitást és az akkumulátor élettartamát helyezi előtérbe. A teszthét tapasztalatai alapján az iPhone Air valós használatban kb. 8–9 óra kijelzőidőt tud egy töltéssel, ami normál használat mellett kényelmesen egy teljes napot jelent, energiatakarékos módban akár másfelet is. Tartós játék vagy HDR-videólejátszás esetén viszont egész gyorsan merül a teló.

Az S25 Edge akksija 3900 mAh-s, vezetékkel 45 W-tal lehet tölteni, vezeték nélkül pedig 15 W-tal, a gyakorlatban a telefon 30 perc alatt kb. 54 százalékig töltődött. Az üzemidő viszont nálam inkább csak közepes volt, átlagos használattal (chat, böngészés, fotózás, pár óra videó) 6,5–8 óra kijelzőidőt produkált, ami egy napra elég, de estére jellemzően töltőt igényel.

A Honor Magic V5 ezzel szemben az egyik leggyorsabban tölthető mobil 2025-ben. A hajtogatható konstrukció ellenére hatalmas, 5820 mAh-s akkumulátor van benne, és 66 W-os vezetékes, valamint 50 W-os vezeték nélküli töltést támogat. Fél óra alatt akár 80 százalékra is fel lehet tolni, 50–55 perc alatt pedig 0-ról 100 százalékra feltölthető. Az üzemidő is szuper, a nagy kijelzők és az erős processzor ellenére átlagos használattal 9–10 óra kijelzőidőt tud, ami stabilan egész napos, sőt sokszor másfél napos működést jelent.

Aki 1-2 évente lecseréli a mobilját, annak mindegy, de annak, aki 3-5 évig is megtartja (mint én), azért nagyon nem mindegy, hogy az indulásnál mennyit bír az akksi. Az Airnél és az Edge-nél azért aggódnék, hogy egy 3+ éves mobil kibír-e egy egész napot.

Milyen használni?

Röviden: a Samsung semmi különös, az iPhone Air minden kézbe vételnél rácsodálkozós, a Honor pedig messze a legnagyobb élmény.

Az Air nagyon vékony, és annak is hat, nagyon szép, dizájnos telefon, jó érzés kézbe venni. Napi használatban viszont furcsa, nekem kevés volt rajta a fogás, és a fényes oldallap is csúszós, többször majdnem kiesett a kezemből, ezen persze egy tok sokat segít.

A Samsung volt a legunalmasabb a három közül, tényleg vékony, de azon túl semmi extra, és érzetre jóval vastagabb is, mint az Air.

A Honor viszont olyan, hogy újra és újra azt vettem elő. Menők a zsanérok a ki- és behajtásnál, a halk puffanás, amikor teljesen összezáródik, a nagy képernyő, amikor bármilyen tartalmat fogyasztunk, messze ez volt a legkülönlegesebb a három közül.

Én nadrágzsebben hordom a mobilt, ott az Air és az S25 Edge olyan, mintha nem is lenne nálam, a 165 és a 163 gramm tényleg nagyon kevés. A Honor viszont már méretesebb darab, a 226 grammos súly és a méretes kamerasziget miatt zsebben tartva határeset, annak ellenére is, hogy talán ez az első olyan nagy méretű összehajtható mobil, ami már kvázi hagyományos mobilként használható.

Játékélmény egy gamer szemével



10 éves Máté fiam szerint az iPhone Airt vízszintesen használva a játék furcsa élmény, mert a kameraszigetnél vastag, a másik oldalon pedig vékony a mobil, további hátrány, hogy játék közben gyorsan merül a telefon. A Samsungnál játék szempontból semmi extra nincs egy vastagabb, normál mobilhoz képest, a kamerasziget nem zavaró, szépen fut rajta minden. A Honor kijelzője kihajtva hatalmas, olyan a játékélmény, mintha többet látnánk a játékból a kijelzőn, tartani is könnyű, gyakorlatilag olyan, mint egy tabletet. Összességében mindhárom telón hibátlanul futnak a legerőforrásigényesebb játékok is.

Mennyibe kerül?

Az iPhone Air 500 ezer forintról indul. Azért az elég húzós, ahhoz képest, hogy mit ad félmillió forintért. Már írtam arról, hogy idén a sima 17-es a legjobb választás, gyakorlatilag egy Pro telefont kapunk 400 ezer forintért, ez minden idők egyik legjobb ár/érték arányú iPhone-ja. Ahhoz képest az Air plusz 100 ezer forintért jóval egyszerűbb kamerát, kevesebb akksiidőt, mono hangszórót ad, szerintem ez sok pénzért kevés. Az Air sok pénzért egy menő telefon sok kompromisszummal.

Az S25 Edge bemutatója idén május közepén, vagyis 5 hónapja volt, augusztus óta Magyarországon is lehet kapni, az indulóár 490 ezer forint volt. Az szerintem sok érte. Idővel minden mobil egyre olcsóbb lesz, és vannak webshopok, amik ilyen-olyan úton a bolti árnál jóval olcsóbban adják a telókat, de ami az Edge-nél van, az azért elég meredek. Van olyan webshop, ahol az eredeti ár kevesebb, mint felééret el lehet hozni a vékony Samsungot, az azért elég jó deal. Az Edge az eredeti áron sok pénzért egy jó telefon kevés kompromisszummal, féláron meg kb. ajándék.

A Honor Magic V5 egy 800 ezer forintos telefon, és valahogy az volt az érzésem, hogy ha valaki mindenképpen hajtogatható mobilra vágyik, akkor az nem is sok pénz azért, amit a teló nyújt. Ráadásul van olyan webshop, ahol már bement 600 ezer forint fölé az ár, ha valaki szívesen elkölt ennyi pénzt egy telefonra, az ennyi pénzért egy nagyon menő csúcstelefont kap.

Címlapkép forrása: Portfolio