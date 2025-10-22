  • Megjelenítés
Tovább ralizott a magyar tőzsde sztárja
Tovább ralizott a magyar tőzsde sztárja

Portfolio
Erős napot zárt a magyar tőzsde. A BUX-hoz hasonlóan mind a négy hazai blue chip emelkedett, és tovább száguldott az elmúlt napok hazai tőzsdesztárja, a Rába is.

Ma a BUX-index 0,7 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Jó volt a hangulat a magyar részvénypiacon,

mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán jó volt a hangulat, a legjobban a Rába és a 4iG teljesített, előbbi 6,4, utóbbi 3,7 százalékot erősödött, a sor végén a BIF állt 2,6 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 11,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a 4iG, a Richter, a Mol és a Rába részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
