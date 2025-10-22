Tovább ralizott a magyar tőzsde sztárja

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Ma a BUX-index 0,7 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Jó volt a hangulat a magyar részvénypiacon,
mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedett.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán jó volt a hangulat, a legjobban a Rába és a 4iG teljesített, előbbi 6,4, utóbbi 3,7 százalékot erősödött, a sor végén a BIF állt 2,6 százalékos emelkedéssel.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 11,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a 4iG, a Richter, a Mol és a Rába részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Címlapkép forrása: nonnie192
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Furcsa vágányra terelte a magyar és a lengyel külügyminiszter vitáját Zaharova: a Barátság vezeték és Oszama bin Laden is szóba került
Radosław Sikorski Szijjártó Péter posztjára reagált, majd erre reagált az orosz külügyi szóvivő.
Jönnek az Otthon Start várva várt módosításai – Nő a jogosultak köre
Ismét módosulnak a feltételek.
Megérkezett az előrejelzés: megvan, mikor áll be változás Magyarország időjárásában
Ítéletidő jön egyes országrészekben.
Véget ér a 295 darab EU-s kereskedési helyszín káosza, radikális változás jön
Az Európai Uniónak lépéseket kell tennie.
Zöld utat kaptak a Gripenek: tucatjával jelenhetnek meg Ukrajna egén
Megszületett a szándéknyilatkozat Zelenszkij és a svéd kormányfő között.
Két hét múlva részlegesen lezárják a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyét
Csúnyán megrágta a gyógyvíz az épület alapzatát.
Megszólalt Zelenszkij Trump tervéről: „jó kompromisszum”
De szerinte Putyin nem fog kérni belőle.
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod