Kitart a lendület a magyar tőzsdén

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,7 százalékot emelkedett. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Két hazai blue chip, a Mol és az OTP árfolyama emelkedett ma, előbbié 1,5 százalékkal, utóbbié 1 százalékkal, eközben a Richter és a Magyar Telekom árfolyama esik, előbbi 0,2, utóbbi 1,4 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítenek, a Rába és a 4iG áll a lista élén 14,1 illetve 3,6 százalékos emelkedéssel, a MBH JZB és a Gránit Bank áll ma a sor végén 3,6 illetve 2,5 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 9,07 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a 4iG, a Mol, a Richter és a Rába részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Nora Sahinun

