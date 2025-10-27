Kritikus szintre zuhant az arany és az ezüst - Most kell beszállni?

Extrém túlvett az ezüst és az arany, erre is figyelmeztettünk a legutóbbi Portfolio Investben, jött is az esés, nem is kicsi. Most kritikus szinten áll a két nemesfém árfolyama, mutatjuk, hogyan érdemes most befektetni a két nemesfém piacán. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Extrém túlvettség volt

Az arany és az ezüst piacán az elmúlt hónapokban már parabolikus volt az emelkedés, amivel extrém túlvetté váltak, ebből jött a heves korrekció, amit az elmúlt napokban láthattunk.

Az ezüst piacán a fordulat esélyéről legutóbbi Portfolio Invest műsorunkban is beszéltünk, gyakorlatilag kijelöltük a piac tetejét:

Jött is az esés, nem is kicsi, a csúcsról az arany és az ezüst is több mint 10 százalékot esett.