Magyar részvényeid vannak? Mutatjuk a következő hetek legfontosabb táblázatát

A hazai tőzsdén október végén újra felpörög a gyorsjelentési szezon. A nyitányt a PannErgy adta a október 15-i termelési jelentésével, majd most pénteken már dupla megjelenés jön: a Masterplast és a Delta Group egyszerre jelent, előbbinél a szigetelőanyag-kereslet alakulása és a bruttó marzsok lesznek fókuszban. November 4-én a Zwack teszi közzé számait; itt a prémiumtermékek iránti kereslet és az árazási fegyelem mozgathatja a marzsokat.

A „nagy napok” november első hetében érkeznek.

A blue chipeknél november 6-án a Richter nyitja a sort, ahol a Cariprazine/Reagila értékesítés, a devizahatások és a pipeline-hírek lehetnek izgalmasak.