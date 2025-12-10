  • Megjelenítés
Miközben mindenki az Otthon Startra figyelt, még nagyobbat durrant a magyarok kedvenc hitele
Bank

Miközben mindenki az Otthon Startra figyelt, még nagyobbat durrant a magyarok kedvenc hitele

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Míg az Otthon Starttal megtámogatott lakáshitelpiac 27%-os növekedést mutat idén, a személyi kölcsönöknél még nagyobb, 37%-os robbanást látunk az új kihelyezésekben a tavalyi, ugyancsak rekord szinthez képest. A bankok szerint az erős kereslet mellett a gyors online elérhetőség, a magasabb átlagos hitelösszeg, az előre jóváhagyott (pre-approved) ajánlatokkal való célzott ügyfélmegkeresések és a ráfolyósítás (top-up) terjedése áll a jelenség mögött; és ami jó hír: az MNB a kirobbanó növekedés ellenére sem lát érdemi kockázatokat a piacon.

Az első 10 hónap statisztikái alapján idén egy átlagos hónapban

  • a lakáshitelek piacán 6900, a személyi kölcsönöknél 29 600 hitelszerződést kötöttek a magyar háztartások, ami több mint négyszer annyi személyi kölcsönt, mint lakáshitelt jelent,
  • volumen szempontból fordított a reláció, de messze nem ilyen nagy az eltérés: egy átlagos hónapban lakáshitelből 143 milliárd, személyi kölcsönből 94 milliárd forintot vett fel idén a lakosság. Az Otthon Start Program persze év végéig még tágíthatja ezt a különbséget.

Júliusban lépte át először az 1000 milliárd forintot a személyi kölcsönök éves visszatekintő kihelyezése a bankszektorban, októberről visszatekintve pedig már évi 1073 milliárd forint kihelyezésnél jár a bankpiac, emellett fióktelepek és pénzügyi vállalkozások is kínálják a terméket, amiről viszont nincs pontos adatunk.

Míg az új szerződések száma 15%-kal nőtt idén a személyi kölcsönök piacán, a volumen 37%-ot, a teljes hitelállomány pedig 18%-ot emelkedett tavaly óta. Az állománynövekedés elmarad az új kihelyezések által indokolttól, aminek több oka van:

  • a normál hiteltörlesztések mellett
  • megemelkedett az előtörlesztések aránya,
  • az előtörlesztések mögött pedig sok esetben refinanszírozási célú személyikölcsön-felvételek állnak.

Az MNB legutóbbi Pénzügyi stabilitási jelentése szerint idén az első félévben már 50% környékén járt a refinanszírozási jellegű hitelfelvétel aránya a magyar személyi kölcsönök piacán, ide értve a ráfolyósított (top-up) hiteleket is. Utóbbinál egy magasabb összegű, de alacsonyabb kamatozású tartozás biztosítja sok esetben az akár változatlan törlesztőrészletet az ügyfél számára.

Még több Bank

Nem tudsz róla, pedig ez a cég számít a legtöbbet a bank mellett, ha hitelt vennél fel

Jó hírrel állt elő a Citigroup

Elszállnak a JP Morgan költségei, megijedtek a befektetők a hírtől

Az alábbi két ábra is szemlélteti, hogy elsősorban nem a sok hitelfelvevő, hanem a magasabb hitelösszeg mozgatja a személyi kölcsönök piacát: egyrészt az élő személyikölcsön-szerződések darabszáma még mindig nem érte el az utoljára 2012-ben látott 900 ezer darabot…

… másrészt az átlagos tartozás átlépte a 2 millió forintot, az átlagos újonnan felvett hitelösszeg pedig a 3,5 milliós szint felé közelít.

A hitelkiváltások említett terjedésére a korábbi években látottnál alacsonyabb kamatok adnak elsősorban lehetőséget. Miközben a meglévő személyi kölcsönök átlagos kamata az MNB adatai szerint 15,6%, addig az új hiteleké már csak 15,0%, és ez utóbbi érdemben alacsonyabb annál a 20%ot közelítő szintnél, mint amit az elmúlt három év jó részében láttunk a piacon, most tehát sokak számára megéri lecserélni a magasabb kamatozású hitelt.

Annál is inkább, mert a 15%-os átlagkamathoz képest az átlag feletti jövedelemmel rendelkező, jó adósbesorolású ügyfelek könnyen elérhetnek 10% alatti kamatozású hitelt is a piacon, és különösen hosszú futamidő mellett ezzel jelentősen csökkenthetik hitelterhüket, vagy hasonló törlesztőrészlet mellett nagyobb hitelösszeget tudnak kihasználnii. A Pénzcentrum kalkulátora alapján nettó 800 ezer forintos jövedelem mellett például öt bank is kínál 10% alatti kamatozással személyi kölcsönt. A kalkulátoroldalaknak és a bankok online felületeinek egyaránt nő a szerepe: a teljesen online nyújtott személyi hitelek aránya a szerződések száma alapján 2025 első felében átlagosan 45 százalék volt, szemben a 2021–2023 időszakban jellemző, átlagosan 25 százalékos aránnyal az MNB szerint, emellett ahogy a Pénzcentrum részletesen beszámolt róla, egyre több bank kínál személyi kölcsönt számlanyitási követelmény nélkül is, ami szintén egy technológiai fejlődés eredménye.

személyi5

A jegybank szerint a rekord mértékű bővülést a hazai bankok visszajelzései alapján „a növekvő kereslet mellett az online elérhetőség, a magasabb hitelösszegek, az előre jóváhagyott (pre-approved) ajánlatokkal való célzott ügyfélmegkeresések, és a ráfolyósítások (ún. top-up, azaz magasabb összegű folyósított hitel alacsonyabb kamatláb és így változatlan törlesztőrészlet mellett) egyszerre támogatták.

A személyi kölcsönök piacán a kirobbanó növekedés ellenére az MNB nem lát érdemi kockázatokat, ugyanis

  • a teljes pénzügyi közvetítőrendszer kifeszített (40 százalék feletti JTM-mel rendelkező) személyi hiteleinek aránya az új kibocsátásban az első félévben enyhén mérséklődött és átlagosan 30 százalék körül alakult (lásd a fenti ábrát),
  • a személyihitel-adósok kifeszítettség (JTM) és hitelhalmozás (adott negyedévben egynél több hitelfelvétel) szerinti mutatói továbbra sem utalnak megnövekedett kockázatosságra (lásd alább),
  • a személyi hitelezés élénkülésének stabilitási kockázatait mérsékli, hogy e hitelek hitelintézeti állománya a jelentős nominális bővülés ellenére a GDP arányában mindössze 2 százalékot tett ki 2025. első félévének végén, márpedig ez az arány nem tér el számottevően a koronavírus-járvány előtti évek értékétől.

Ugyanakkor az MNB is megjegyzi, hogy a hitelintézeti személyihitel-állomány 18 százalékos éves növekedési üteme magasabb, mint a teljes lakossági hitelállományé, így a

kockázatok szoros monitoringja indokolt.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondta Zelenszkij: Ukrajna lényegében feladja egyik legfontosabb háborús célját
Megjött a bejelentés: hatalmas támogatási program indul a lakossági energiatárolókra
Nem tudsz róla, pedig ez a cég számít a legtöbbet a bank mellett, ha hitelt vennél fel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility