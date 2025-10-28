  • Megjelenítés
 
Megjelentek a várva várt kriptoszabályok: így lehet legálisan kriptózni Magyarországon

Megjelent a közlönyben az a rendelet, amely a magyarországi kriptokereskedési platformok engedélyszerzésének részleteit tartalmazza, így végső soron a legális kriptózás alapjait fekteti le. A hazai kriptósok türelmetlenül várták a szabályokat, ugyanis az engedély nélküli kriptózást elméletben nyár óta börtönbüntetéssel is lehetne sújtani, itthon érvényes engedélyt pedig szabályok hiányában eddig képtelenség volt szerezni. A hazai kriptopiac legnagyobb szereplője a Revolut, amely a szabályozók megtorlásától tartva leállította a kriptokereskedést. Ha teljesítik az előírt szabályokat, újraindulhat a kriptokereskedés a platformon, ennek több százezer kriptós örülhet majd.
A fintechek és a bankok versenyéről, a payment piac újdonságairól szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Így lehet engedélyt szerezni

A közlönyben megjelent rendelet leszögezi: a Kriptotörvény szerinti „kriptoeszköz-átváltást validáló szolgáltató” (azaz a kriptokereskedési platformok) engedélyezése

egy kérelem benyújtásával indul a szolgáltató az Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságánál (SZTFH-nál).

Az engedélyezési eljárásért díjat is kell fizetnie a szolgáltatóknak, ezt az SZTFH elnöki rendeletben határozza meg. Az engedély megszerzésének legfontosabb feltételei:

