Megjelentek a várva várt kriptoszabályok: így lehet legálisan kriptózni Magyarországon

Megjelent a közlönyben az a rendelet, amely a magyarországi kriptokereskedési platformok engedélyszerzésének részleteit tartalmazza, így végső soron a legális kriptózás alapjait fekteti le. A hazai kriptósok türelmetlenül várták a szabályokat, ugyanis az engedély nélküli kriptózást elméletben nyár óta börtönbüntetéssel is lehetne sújtani, itthon érvényes engedélyt pedig szabályok hiányában eddig képtelenség volt szerezni. A hazai kriptopiac legnagyobb szereplője a Revolut, amely a szabályozók megtorlásától tartva leállította a kriptokereskedést. Ha teljesítik az előírt szabályokat, újraindulhat a kriptokereskedés a platformon, ennek több százezer kriptós örülhet majd. A fintechek és a bankok versenyéről, a payment piac újdonságairól szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!