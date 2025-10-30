  • Megjelenítés
Óriási üzlet készülődik a Facebook anyavállalatánál
Óriási üzlet készülődik a Facebook anyavállalatánál

Rekordösszegű, mintegy 125 milliárd dollárnyi befektetői ajánlat érkezett a Meta tervezett kötvénykibocsátására, amely a többszöröse a tervezett 25 milliárd dolláros kibocsátásnak - írja a Bloomberg.

Az ügyletet ismerő források szerint ez a valaha volt legnagyobb érdeklődés egy nyilvános vállalati kötvénykibocsátás iránt.

A várhatóan legalább 25 milliárd dollár értékű tranzakcióra összegyűlt ajánlatok meghaladják a korábbi csúcsot.

A rekordot eddig a CVS Health 2018-as ügylete tartotta: akkor 40 milliárd dollárnyi kötvényt bocsátottak ki az Aetna felvásárlásának finanszírozására, és 120 milliárd dollárnyi befektetői ajánlat érkezett. Ezt múlja felül most a Meta ügylete iránti, mintegy 125 milliárd dolláros ajánlat a Bloomberg adatai szerint.

Ha a tranzakció végül eléri a 25 milliárd dollárt, az idei év második legnagyobb nyilvános kötvénykibocsátása lesz.

A rendkívüli kereslet azt jelzi, hogy a befektetők kifejezetten keresik azoknak a vállalatoknak a papírjait, amelyek agresszíven költenek a mesterséges intelligenciára. A technológiai cégek az AI-céljaik finanszírozására évek óta nem látott tempóban hoznak tető alá nagyszabású finanszírozási ügyleteket, és a piacon a trend folytatódására számítanak. Mark Zuckerberg vezérigazgató egy nappal korábban jelezte: a vállalat növeli a mesterséges intelligenciára fordított kiadásait.

A Meta árfolyama nagy esésben van ma, a negyedéves gyorsjelentés publikálását követően, melyben az elelmzői várakozásoktól elmaradó profitról számolt be a cég.

