Tim Cook: annyira kelendő lett az új iPhone, hogy nem tudtak eleget gyártani

Az Apple a szeptember 27-én zárult pénzügyi negyedik negyedévre az elemzői várakozásokat felülmúló számokat jelentett, mind a bevétel, mind az egy részvényre jutó eredmény meghaladta a konszenzust, és a menedzsment erős előrejelzést adott a decemberi időszakra.
Az iPhone negyedéves bevétele kissé elmaradt a várakozásoktól, a várt 50,19 milliárd dollárral szemben 49,03 milliárd dollár lett, ez 6 százalékos növekedés. A cégszintű nettó árbevétel viszont a 102,5 milliárd dollár lett a 102,2 milliárdos elemzői várakozással szemben,
az egy részvényre jutó eredmény pedig a várt 1,77 dollár helyett 1,85 dollár lett.
A vállalat negyedéves nettó eredménye 27,46 milliárd dollárt ért el a bázisidőszaki 14,29 milliárd dollár után; a tavalyi számot egyszeri adóteher rontotta.
Tim Cook vezérigazgató elmondta: a decemberi negyedévben a vállalat összbevétele éves alapon 10–12%-kal nőhet, az iPhone-eladások pedig kétszámjegyű bővülést hozhatnak. Az LSEG által megkérdezett elemzők 132,31 milliárd dolláros bevételt és 2,53 dolláros részvényenkénti eredményt vártak a decemberi negyedévre; az Apple iránymutatása ezeknél kedvezőbb. Egy 11%-os növekedés a tavalyi bázishoz képest 136,73 milliárd dolláros árbevételt jelentene.
Cook szerint a kilátásokba vetett bizalmat az új, szeptemberben piacra dobott iPhone 17-széria rendkívül erős fogadtatása adja. A bolti forgalom világszerte jelentősen nőtt éves összevetésben, de
több iPhone-modellnél kínálati korlátok jelentkeztek mind a 17-es, mind a tavalyi 16-os szériában.
Az iPhone 17 csak szeptember 19-én kerültek forgalomba, így a negyedévben alig több mint egy hét értékesítés számított bele.
Az iPad-üzletág lényegében stagnált, új iPad-modell a negyedévben nem jelent meg. Az "Egyéb termékek" kategória bevétele – ide tartozik többek között az Apple Watch, az AirPods és a Vision Pro – a negyedévben enyhén csökkent. A Mac-üzletág viszont erős, 13%-os növekedést mutatott, amit Cook elsősorban a márciusban frissített és 999 dolláros kezdőárra csökkentett MacBook Air iránti kereslettel magyarázott. A szolgáltatások – például az iCloud- és Apple Music-előfizetések, az App Store-díjak, a Google keresési licencdíjai, a fizetési díjak és a hardverekhez kapcsolódó AppleCare – 15%-kal bővültek, és továbbra is a leggyorsabban növekvő, magas marzsú, visszatérő bevételt termelő terület.
Ami a régiókat illeti, a világ legnagyobb mobilpiacán, a nagy-kínai régióban (beleértve Hongkongot és Tajvant) az értékesítés 4%-kal csökkent, de a vezérigazgató a decemberi negyedévben már növekedésre számít az iPhone 17 iránti élénk kereslet miatt.
Cook megerősítette, hogy a vállalat jövőre frissített Sirivel jelentkezik, és további partnerségeket is kilátásba helyezett az Apple Intelligence keretében – a ChatGPT-integrációhoz hasonló megállapodásokkal.
Az amerikai vámok kapcsán Tim Cook közölte: az Apple nem emelt árat, a terheket a bruttó árrésben nyelte le.
A gyorsjelentést követően
2,8 százalékos pluszban áll az Apple árfolyama a zárás utáni kereskedésben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
