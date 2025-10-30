  • Megjelenítés
Tim Cook: annyira kelendő lett az új iPhone, hogy nem tudtak eleget gyártani
Üzlet

Tim Cook: annyira kelendő lett az új iPhone, hogy nem tudtak eleget gyártani

Portfolio
Emelkedik az Apple árfolyama a negyedéves gyorsjelentés után a zárás utáni kereskedésben. Bár az iPhone-értékesítések elmaradtak a várakozásoktól, a cégszintű bevétel és eredmény felülmúlta a konszenzust és az okostelefon-értékesítések erőteljesebb növekedését várja a menedzsment a negyedik negyedévre. Tim Cook hozzátette, hogy bár nőttek az iPhone-eladások, kínálati korlátok voltak - számolt be a Cnbc.

Az Apple a szeptember 27-én zárult pénzügyi negyedik negyedévre az elemzői várakozásokat felülmúló számokat jelentett, mind a bevétel, mind az egy részvényre jutó eredmény meghaladta a konszenzust, és a menedzsment erős előrejelzést adott a decemberi időszakra.

Az iPhone negyedéves bevétele kissé elmaradt a várakozásoktól, a várt 50,19 milliárd dollárral szemben 49,03 milliárd dollár lett, ez 6 százalékos növekedés. A cégszintű nettó árbevétel viszont a 102,5 milliárd dollár lett a 102,2 milliárdos elemzői várakozással szemben,

az egy részvényre jutó eredmény pedig a várt 1,77 dollár helyett 1,85 dollár lett.

A vállalat negyedéves nettó eredménye 27,46 milliárd dollárt ért el a bázisidőszaki 14,29 milliárd dollár után; a tavalyi számot egyszeri adóteher rontotta.

Tim Cook vezérigazgató elmondta: a decemberi negyedévben a vállalat összbevétele éves alapon 10–12%-kal nőhet, az iPhone-eladások pedig kétszámjegyű bővülést hozhatnak. Az LSEG által megkérdezett elemzők 132,31 milliárd dolláros bevételt és 2,53 dolláros részvényenkénti eredményt vártak a decemberi negyedévre; az Apple iránymutatása ezeknél kedvezőbb. Egy 11%-os növekedés a tavalyi bázishoz képest 136,73 milliárd dolláros árbevételt jelentene.

Cook szerint a kilátásokba vetett bizalmat az új, szeptemberben piacra dobott iPhone 17-széria rendkívül erős fogadtatása adja. A bolti forgalom világszerte jelentősen nőtt éves összevetésben, de

több iPhone-modellnél kínálati korlátok jelentkeztek mind a 17-es, mind a tavalyi 16-os szériában.

Az iPhone 17 csak szeptember 19-én kerültek forgalomba, így a negyedévben alig több mint egy hét értékesítés számított bele.

Az iPad-üzletág lényegében stagnált, új iPad-modell a negyedévben nem jelent meg. Az "Egyéb termékek" kategória bevétele – ide tartozik többek között az Apple Watch, az AirPods és a Vision Pro – a negyedévben enyhén csökkent. A Mac-üzletág viszont erős, 13%-os növekedést mutatott, amit Cook elsősorban a márciusban frissített és 999 dolláros kezdőárra csökkentett MacBook Air iránti kereslettel magyarázott. A szolgáltatások – például az iCloud- és Apple Music-előfizetések, az App Store-díjak, a Google keresési licencdíjai, a fizetési díjak és a hardverekhez kapcsolódó AppleCare – 15%-kal bővültek, és továbbra is a leggyorsabban növekvő, magas marzsú, visszatérő bevételt termelő terület.

Ami a régiókat illeti, a világ legnagyobb mobilpiacán, a nagy-kínai régióban (beleértve Hongkongot és Tajvant) az értékesítés 4%-kal csökkent, de a vezérigazgató a decemberi negyedévben már növekedésre számít az iPhone 17 iránti élénk kereslet miatt.

Cook megerősítette, hogy a vállalat jövőre frissített Sirivel jelentkezik, és további partnerségeket is kilátásba helyezett az Apple Intelligence keretében – a ChatGPT-integrációhoz hasonló megállapodásokkal.

Az amerikai vámok kapcsán Tim Cook közölte: az Apple nem emelt árat, a terheket a bruttó árrésben nyelte le.

A gyorsjelentést követően

2,8 százalékos pluszban áll az Apple árfolyama a zárás utáni kereskedésben.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
tőzsde
Üzlet
Durva mozgások az amerikai tőzsdéken
Pénzcentrum
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility