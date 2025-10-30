  • Megjelenítés
Warren Buffett 95 évesen átadja egyik fontos feladatát utódjának, de egy levelet még megír
Warren Buffett 95 évesen átadja egyik fontos feladatát utódjának, de egy levelet még megír

Warren Buffett nem írja meg a Berkshire Hathaway februárban szokásos éves részvényesi levelét, a feladatot utódja, Greg Abel veszi át - írja a Bloomberg.

A The Wall Street Journal szerint Buffett átadja az írás feladatát a vállalat alelnökének, Greg Abelnek. A 95 éves milliárdos ugyanakkor november 10-én egy hálaadásnapi levelet tesz közzé, amelyet gyermekeinek és a részvényeseknek címez – közölte a lap Buffett asszisztensére hivatkozva.

Buffett az év végén lemond a Berkshire vezérigazgatói posztjáról,

és a hat évtizede épített vállalat irányítását a 63 éves Abelre bízza, miközben elnökként a helyén marad.

A májusi éves közgyűlésen sem válaszol majd a befektetők kérdéseire – ez eddig a rendezvény egyik fő eleme volt, amely évről évre ezreket vonz a Nebraska állambeli Omahába. A színpadon helyette Abel lép fel.

Noha Buffett az utóbbi években visszavett a nyilvános szereplésekből és ritkán adott interjút, eddig minden évben publikálta a konglomerátum eredményeit összegző részvényesi levelet. Ez világszerte kötelező olvasmány volt hívei számára: befektetési tanácsokkal, bölcsességekkel és csípős megjegyzésekkel szolgált, amelyek erősítették Buffett közvetlen, földhözragadt imázsát a mesés vagyon ellenére is.

