Warren Buffett 95 évesen átadja egyik fontos feladatát utódjának, de egy levelet még megír

A The Wall Street Journal szerint Buffett átadja az írás feladatát a vállalat alelnökének, Greg Abelnek. A 95 éves milliárdos ugyanakkor november 10-én egy hálaadásnapi levelet tesz közzé, amelyet gyermekeinek és a részvényeseknek címez – közölte a lap Buffett asszisztensére hivatkozva.

Buffett az év végén lemond a Berkshire vezérigazgatói posztjáról,

és a hat évtizede épített vállalat irányítását a 63 éves Abelre bízza, miközben elnökként a helyén marad.

A májusi éves közgyűlésen sem válaszol majd a befektetők kérdéseire – ez eddig a rendezvény egyik fő eleme volt, amely évről évre ezreket vonz a Nebraska állambeli Omahába. A színpadon helyette Abel lép fel.

Noha Buffett az utóbbi években visszavett a nyilvános szereplésekből és ritkán adott interjút, eddig minden évben publikálta a konglomerátum eredményeit összegző részvényesi levelet. Ez világszerte kötelező olvasmány volt hívei számára: befektetési tanácsokkal, bölcsességekkel és csípős megjegyzésekkel szolgált, amelyek erősítették Buffett közvetlen, földhözragadt imázsát a mesés vagyon ellenére is.

