Válságban az alkoholipar - Történelmi átalakulás zajlik

Az alkoholipar nagyvállalatainak értéke hatalmasat esett az elmúlt bő négy évben, miközben a világ italfogyasztási szokásai drámaian átalakulnak. A korábban stabil, nagy nyereségű iparág most komoly kihívásokkal néz szembe, a kereslet visszaesésétől a menedzsmentváltásokig, miközben a befektetők egy része már a mélypont után várható fordulatban reménykedik, írja a Bloomberg.

A világ legnagyobb tőzsdén jegyzett sör-, bor- és szeszipari vállalatai együttesen több mint 830 milliárd dollárnyi piaci értéket veszítettek kevesebb mint öt év alatt.

A Bloomberg indexe, amely közel ötven ilyen céget követ, ma 46 százalékkal áll lejjebb, mint a 2021 júniusi csúcson.

Az iparág számos tényező szorításában vergődik.

A fogyasztói szokások radikálisan átalakultak, a mértékletes életmód és az egészségtudatosság terjedése miatt egyre kevesebben isznak rendszeresen.

Ehhez jönnek az amerikai vámok,

a magas kamatszintek,

az emelkedő alapanyagárak,

valamint Kínában a gyenge lakossági bizalom és az állami rendezvényeken bevezetett alkoholfogyasztási tilalom.

A változások következtében az olyan iparági nagyvállalatok, mint a Diageo, a Pernod Ricard, a Remy Cointreau, a Brown-Forman vagy az ausztrál Treasury Wine Estates részvényei évtizedes mélypontra estek. A kínai Kweichow Moutai papírjai több mint 40 százalékkal forognak alacsonyabban, mint 2021-ben.

Ez nem egyszerűen átmeneti visszaesés, hanem szerkezeti átalakulás, hiszen az emberek egyszerűen kevesebbet isznak.

Egy friss amerikai Gallup-felmérés szerint az alkoholfogyasztás aránya az 1939-es adatsor kezdete óta a legalacsonyabb szintre esett.

Az Egészségügyi Világszervezet és az amerikai tisztifőorvos figyelmeztetései hatására a középkorú generáció is visszafogta fogyasztását, míg a fiatalabb korosztályok körében az alkohol már nem számít trendinek.

A sztárok által népszerűsített alkoholmentes italok, például Tom Holland és Katy Perry termékei, valamint a fogyást segítő GLP-1 gyógyszerek és a kannabiszalapú alternatívák szintén tovább gyengítették a keresletet.

A Barclays elemzője, Laurence Whyatt szerint az alkoholfogyasztásra gyakorolt hatás négyszerese a 2008-as pénzügyi válságénak.

A gyártók igyekeznek alkalmazkodni. A Carlsberg februárban alkoholmentes cidert dobott piacra, a Campari májusban bemutatta az alkoholmentes Crodinót az Egyesült Államokban, a Diageo felvásárolta a Ritual Zero Proof nevű chicagói vállalatot, míg a Moët Hennessy részesedést szerzett a prémium pezsgő alternatívát készítő French Bloomban.

A változás azonban nemcsak a termékeknél, hanem a menedzsmentben is megjelent. Tavaly vezérigazgató-cserék történtek a Diageónál, a Remy Cointreau-nál, a Camparinál, a Treasury Wine Estatesnél, a Molson Coorsnál, valamint a japán Suntory Holdingsnál. A kínai Moutai két év alatt két elnököt is elveszített. Sarah Simon szerint az italgyártók körében most több alulsúlyozási ajánlása van, mint bármely más fogyasztási szektorban, mivel az iparág strukturális nyomás alatt áll.

A Bloomberg globális alkoholindexe jelenleg a várható nyereség mintegy tizenötszörösén forog, ami kevesebb, mint a fele a 2021-es szinteknek.

Mindez azonban nem mindenkit riaszt el. Az amerikai Cook & Bynum hedge fund például növelte részesedését a brazil Ambevben és a perui Backus y Johnstonban, mert szerintük ezek a vállalatok stabil nyereséggel és domináns piaci pozícióval rendelkeznek. Richard Cook, a cég partnere optimista, mondván, az emberek nem fognak teljesen lemondani az alkoholról, és a fejlődő piacokon a prémium sörök iránti kereslet tovább növekszik.

Nem minden befektető járt azonban sikerrel. Warren Buffett cége, a Berkshire Hathaway például veszteséget szenvedett a Constellation Brands részvényein, amelyek mintegy 40 százalékot estek azóta, hogy elkezdte építeni pozícióját. Az Artisan Partners hedge fund a Diageo-részvényekből több mint 50 milliót birtokol, de az árfolyam 2025-ben így is közel 30 százalékot zuhant.

A bizonytalan kilátások miatt egyre többen hasonlítják az alkoholipart a dohányipar korábbi pályájához, amely öt évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt. Andrew Gowen, a Bell Asset Management kutatási vezetője szerint a negatív volumen-növekedés költségcsökkentésre és olcsóbb termékek bevezetésére kényszeríti a cégeket. Úgy véli, az iparág ugyan hétezer éve létezik, de most minden korábbinál nagyobb változások előtt áll.

