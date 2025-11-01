Óvatosságra int a világ egyik legsikeresebb befektetőjének utolsó jelentése

A jelentés szerint a Berkshire
már zsinórban tizenkét negyedéve több részvényt ad el, mint amennyit vásárol.
Az óvatosság azonban nem a pénzügyi eredmények gyengeségét tükrözi. A vállalat működési eredménye 34 százalékkal, 13,49 milliárd dollárra nőtt, felülmúlva az elemzői várakozásokat, míg a nettó eredmény 17 százalékkal, 30,8 milliárd dollárra emelkedett. A javulást elsősorban alacsonyabb biztosítási veszteségek és a nagyobb devizaárfolyam-nyereségek segítették.
A 283,2 milliárd dollár értékű részvényportfólió legnagyobb elemei között továbbra is az Apple és az American Express szerepel, ám a vállalat az elmúlt öt negyedévben saját részvényeiből sem vásárolt vissza - ami korábban gyakran az egyik legfontosabb tőkepiaci jelzésnek számított.
A visszafogottság mégis különösen szembetűnő annak fényében, hogy a Berkshire árfolyama idén jelentősen elmaradt a tágabb piaci trendektől. A májusi bejelentés óta, amikor Buffett közölte visszavonulási szándékát, a részvény 12 százalékot esett, míg az S&P 500 index több mint 30 százalékponttal teljesített jobban. A menedzsment szerint a lassulás mögött az általános gazdasági bizonytalanság és a gyengülő fogyasztói bizalom áll. Az olyan leányvállalatok, mint a Clayton Homes, a Duracell vagy a Fruit of the Loom, stagnáló értékesítésekkel szembesültek, míg a Squishmallows játékgyártó, a Jazwares szintén visszaesést jelentett.
A Berkshire, amely sok szempontból az amerikai gazdaság tükörképe, most nem tudta tartani a lépést
- mondta Cathy Seifert, a CFRA Research elemzője, aki továbbra is „tartás” ajánlást tart fenn a részvényre.
Buffett visszavonul
Buffett, aki decemberben tölti be 95. életévét, az év végén adja át a vezérigazgatói pozíciót Greg Abelnek, a vállalat alelnökének. Abel 63 éves, és a piac „operatívabb” vezetőként tartja számon, aki a napi működésben aktívabb szerepet vállalhat, mint a befektetőként legendássá vált elődje.
Buffett ugyanakkor továbbra is megtartja az elnöki tisztséget, így az irányváltás fokozatos lehet. Abel előtt komoly döntés áll, hiszen a cég hatalmas készpénzállománya feletti döntés most hozzá került. Az elemzők szerint akár a Berkshire első osztalékfizetése is szóba jöhet, amelyre 1967 óta nem volt példa.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: 2017 Paul Morigi
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kimozdulna a napokban? Jobban teszi, ha holnapra időzíti – Mutatjuk az időjárás-előrejelzést
A megszokottól eltérő időre számíthatunk.
A magyar tank, aminek fel kellett volna vennie a versenyt a T-34-essel – Könnyű harckocsiból próbált meg nehézpáncélost kreálni a honvédség
A haderő gerincét kellett volna adnia a Turánnak.
Lomborg: A klímaváltozás helyett erre a kérdésre kellene fókuszálnia a Világbanknak
A Copenhagen Consensus elnökének írása.
Kész, vége a káros élvezetnek: betiltotta a dohányzást a turistaparadicsom – Itt húzták meg a határt
A turistákra is érvényes.
Szakadék felé száguld a magyar nyugdíjrendszer?
A Nyugdíjguru válasza a Portfolio-n megjelent írásra.
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod