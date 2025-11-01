  • Megjelenítés
Óvatosságra int a világ egyik legsikeresebb befektetőjének utolsó jelentése
Óvatosságra int a világ egyik legsikeresebb befektetőjének utolsó jelentése

Portfolio
Warren Buffett hat évtizedes vezérigazgatói pályafutása a végéhez közeledik. Eközben az utolsó negyedéves jelentésében az évtizedekig az irányítása alatt álló Berkshire Hathaway minden eddiginél nagyobb, 381,7 milliárd dolláros készpénzállományról számolt be - a szám nemcsak rekordot döntött, hanem erőteljes üzenetet is hordoz.
A jelentés szerint a Berkshire

már zsinórban tizenkét negyedéve több részvényt ad el, mint amennyit vásárol.

Az óvatosság azonban nem a pénzügyi eredmények gyengeségét tükrözi. A vállalat működési eredménye 34 százalékkal, 13,49 milliárd dollárra nőtt, felülmúlva az elemzői várakozásokat, míg a nettó eredmény 17 százalékkal, 30,8 milliárd dollárra emelkedett. A javulást elsősorban alacsonyabb biztosítási veszteségek és a nagyobb devizaárfolyam-nyereségek segítették.

A 283,2 milliárd dollár értékű részvényportfólió legnagyobb elemei között továbbra is az Apple és az American Express szerepel, ám a vállalat az elmúlt öt negyedévben saját részvényeiből sem vásárolt vissza - ami korábban gyakran az egyik legfontosabb tőkepiaci jelzésnek számított.

A visszafogottság mégis különösen szembetűnő annak fényében, hogy a Berkshire árfolyama idén jelentősen elmaradt a tágabb piaci trendektől. A májusi bejelentés óta, amikor Buffett közölte visszavonulási szándékát, a részvény 12 százalékot esett, míg az S&P 500 index több mint 30 százalékponttal teljesített jobban. A menedzsment szerint a lassulás mögött az általános gazdasági bizonytalanság és a gyengülő fogyasztói bizalom áll. Az olyan leányvállalatok, mint a Clayton Homes, a Duracell vagy a Fruit of the Loom, stagnáló értékesítésekkel szembesültek, míg a Squishmallows játékgyártó, a Jazwares szintén visszaesést jelentett.

A Berkshire, amely sok szempontból az amerikai gazdaság tükörképe, most nem tudta tartani a lépést

- mondta Cathy Seifert, a CFRA Research elemzője, aki továbbra is „tartás” ajánlást tart fenn a részvényre.

Buffett visszavonul

Buffett, aki decemberben tölti be 95. életévét, az év végén adja át a vezérigazgatói pozíciót Greg Abelnek, a vállalat alelnökének. Abel 63 éves, és a piac „operatívabb” vezetőként tartja számon, aki a napi működésben aktívabb szerepet vállalhat, mint a befektetőként legendássá vált elődje.

Buffett ugyanakkor továbbra is megtartja az elnöki tisztséget, így az irányváltás fokozatos lehet. Abel előtt komoly döntés áll, hiszen a cég hatalmas készpénzállománya feletti döntés most hozzá került. Az elemzők szerint akár a Berkshire első osztalékfizetése is szóba jöhet, amelyre 1967 óta nem volt példa.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: 2017 Paul Morigi

