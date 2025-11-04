  • Megjelenítés
Elstartolt a kötelező biztosítási kampány, most nagyot spórolhatnak az autósok
Elstartolt a kötelező biztosítási kampány, most nagyot spórolhatnak az autósok

Portfolio
Elindult az idei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány. Azok az autósok és üzembentartók érintettek, akik 2010 előtt vásárolták az autójukat. A kampány még mindig 750 ezer gépjárművet érint, amiből 400 ezer személygépjármű. Az év hátrelévő 2 hónapjában pedig több mint 1 millió gépjármű kötelező biztosítását válthatja le a lakosság – derült ki a Netrisk összefoglalójából.

A novemberben megkötött új kötelező biztosítások átlagdíja jellemzően alacsonyabb az év többi hónapjához viszonyítva, ez köszönhető egyebek mellett annak, hogy az ilyenkor kgfb-t váltók között nagyobb arányban idősebb, azaz alacsonyabb értékű autókról van szó, valamint sok sofőr a bonus-malus kedvezményrendszerben magas kategóriába tartozik.

Az idei kampány különleges lesz, hiszen az elmúlt pár hónapban csökkentek a kötelező biztosítások díjai,

2025. január és október között a személygépkocsik esetében ez 54 600 forint volt, ami éves szinten közel 4 százalékos csökkenést jelent.  A várakozások alapján egyébként valamivel 33 ezer forint alatt lehetnek majd az átlagdíjak - mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

Besnyő Márton
Netrisk.hu, ügyvezető igazgató
Az idei kampányhoz a múlt évi adatok is jó támpontot jelentenek. 2024 harmadik negyedévében a kötelező biztosítások átlagdíja a hivatalos jegybanki adatok szerint megközelítette az 58 ezer forintot, az alkuszcégnél tavaly novemberben kötelezőt váltó autósok 33 500 forintos átlagdíjjal kötötték meg az új szerződésüket.

A bonus-malus rendszer „két vége”, vagyis a B10-es és M4-es között akár hatszoros lehet a különbség,

ami mutatja, mennyire fontos a balesetmentes múlt. Érdemes minden érintett autósnak megnéznie a biztosítók kínálatát, a múlt évi kampányban ugyanis a kötelezőt váltó autósok átlagosan 18 ezer forintot takaríthattak meg a lépéssel.

Egyre öregebb a magyarországi személyautó-park, lényegében a kétezres évek közepe óta fokozatosan emelkedik az átlagéletkor: a múlt évben átlépte a 16 évet. Közben az autók száma is emelkedő pályán van, a múlt év végén megközelítette a 4,3 milliót, szemben az öt évvel korábbi 3,8 milliós állománnyal. A kötelező felelősségbiztosítási piac bruttó díjbevétele pedig a múlt évben meghaladta a 346 milliárd forintot, 2019-ben ugyanaz az összeg 230 milliárd forintot tett ki.

Címlapkép forrása: Shutterstock

