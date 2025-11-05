30 éve van tőzsdén az OTP – Történelmi csúcson ünnepel a bank

30 éve kereskednek az OTP részvényeivel a Budapesti Értéktőzsdén, az alkalomra ünnepélyes tőzsdei kereskedésindító csengetéssel emlékeztek meg a BÉT-en. Az eseményen részt vett Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Csányi Sándor, az OTP elnöke és Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.

1995. augusztus 10-én, vagyis idén 30 éve vezették be a BÉT-re az OTP részvényeit, ebből az alkalomból tartottak ma kereskedésindító csengetést.

Csányi Sándor az eseményen elmondta, hogy nagyon nehéz összefoglalni azt az utat, amit az OTP az alatt a 30 év alatt megtett, és a tőzsdére vezető út legalább olyan izgalmas, érdekes és kihívásokkal teli volt, mint az elmúlt 30 év, amikor már a tőzsdén volt az OTP. Olyan szempontból is unikális az OTP tőzsdei bevetetése, hogy a mai napig nem kerül sor hasonló tőzsdei bevezetésre a bankszektorban. Az állami tulajdonú bankokat vagy eladták teljes egészében, vagy úgy vezették be, hogy az állam benne maradt, jelentős meghatározó tulajdonrésszel. Az OTP volt az egyetlen klasszikus tőzsdei bevezetés Kelet-Közép-Európában – tette hozzá Csányi Sándor.

Mi nem lettünk volna talán ilyen sikeresek a tőzsde nélkül, a tőzsde meg nem lett volna ilyen sikeres az OTP nélkül,

hiszen ma a tőzsdei forgalom közel 60 százalékát az OTP részvényekkel bonyolítják, mondhatni az egyik leglikividebb részvény Európában az OTP.

Csányi Sándor azt üzente a befektetőknek, meg egyúttal az ügyfeleknek is, hogy a pénzük biztonságban van, a különböző gazdasági nehézségek ellenére sem volt soha kétséges az OTP stabilitása, ez legalább akkora érték, ha nem nagyobb, mint az árfolyam emelkedése. Hozzátette, hogy az ügyfeleknek élenjáró technológiával próbálja meg az OTP a legkorszerűbb szolgáltatásaikat, szolgáltatásokat nyújtani. A részvényeseknek elmondta azt is, hogy tanuljanak azoktól, akik eladták a részeiket idejekorán: tartsák meg és üljenek rajta, szaporítsák.

Varga Mihály, az MNB elnöke beszédében elmondta, hogy az OTP Bank tőzsdei szerepe túlmutat magának a banknak a helyzetén, mutatja az egész tőzsdének a helyzetét. Egy nagyon komoly forgalmi arány van az OTP mögött a Budapesti Értéktőzsdén, és az OTP szerepe túlmutat a magyar gazdaságon is, hiszen közel tucatnyi országban van már jelen külföldön. Ez a szerep meghatározó a magyar gazdaság szempontjából,

ha az OTP Bank sikeres, akkor a magyar gazdaság is sikeres, ez a kettő összekapcsolódott az elmúlt 30 évben.

A Budapesti Értéktőzsde is sokat köszönhet az OTP-nek. De mi kell ahhoz, hogy ez a sikertörténet az OTP részéről is tovább folytatódjon? A részvényárfolyam alakulása impozáns, bánhatják azok, akik 1995-ben kimaradtak ebből a sztoriból, hogy akkor nem vásároltak kellő mennyiségű és értékű, akkor még nagyon kedvező árú OTP részvényt. A folytatáshoz először is kell egy jól működő hazai bankrendszer. A magyar bankrendszer tőkeellátottsága, mutatói rendkívül kedvezőek, a nem teljesítő hitelek aránya a nemzetközi összevetésben is minimális. Adott tehát minden ahhoz, hogy ez a bankrendszer ennek a sikertörténetnek a folytatását írja, köztük az OTP is, mint a legnagyobb hazai tulajdonú hazai bank - tette hozzá Varga Mihály.

A másik, hogy a magyar tőzsde az elmúlt két év legimpreszívebb növekedését tudta felmutatni, közel 80 százalékos volt az elmúlt két évben az a teljesítmény, ami a Budapesti Értéktőzsdét a dobogós helyekre repítette a világ összes tőzsdéje között. A számok azt mutatják, hogy érdemes a hazai tőzsdében is gondolkodni. És mi kell ahhoz, hogy a tőzsdében gondolkodjon minél több befektető? Megtakarítások kellenek, olyan megtakarítások, amelyek itt a hazai értéktőzsdén találnak partnerre és gazdára, befektetésekre. Ebben is pozitívak a változások, hiszen míg 2010-ben még 82%-a volt a GDP-nek a hazai nettó megtakarítások aránya, most 114%-a. Ez azt mutatja, hogy a magyar lakosság készen áll arra, hogy a mostaninál is nagyobb mértékben legyen partnere a tőzsdén szereplő cégeknek. Reméljük, hogy további cégek fognak majd sorba állni azért, hogy ezen a parketten megjelenjenek, és a részvényeik bevezetésére sor kerüljön.

Tóth Tibor, a BÉT vezérigazgatója elmondta, hogy ma, amikor általában gazdaságról vagy pénzügyi helyzetről beszélünk, gyakran szoktuk használni azt a kifejezést, hogy válságok kora. Az elmúlt években nem csak egy pandémiás időszakot éltünk túl, hanem elkezdődött egy háború, ami a mai napig tart, túléltünk egy energiaválságot, inflációs sokkot és az idei év válsága éppen egy kereskedelmi válság. Mindezek ellenére van egy sziget, egy oázis, ez a Budapesti Értéktőzsde, ahol nem csak ehhez hasonló évfordulókat ünneplünk, hanem olyan eredményeket és olyan rekordokat, amik túlmutatnak és szembe mennek azzal a valósággal, ami körülvesz minket.

35 évvel ezelőtt, mindössze néhány hónappal a rendszerváltás után voltak olyan pénzügyi és gazdasági szakemberek, akik szentül hitték azt, hogy a rendszerváltás nem mehet végbe anélkül, a magyar gazdaság nem lehet versenyképes és innovatív anélkül, hogy legyen egy jól működő tőkepiaca és egy erős tőzsdéje. 35 évvel ezelőtt létrehozták és újraalapították a Budapesti Értéktőzsdét, akkor 11 papírral indult a kereskedés, és az is eredmény volt, ha száz üzletkötés volt egy nap, és a kereskedési nap mindössze másfél óráig tartott, amivel a Budapesti Értéktőzsde a világ legrövidebb ideig nyitva tartó tőzsdéje volt akkor. Hiába volt meg a platform és a tőzsde, szükség volt olyan tulajdonosokra, befektetőkre és kibocsátókra is, akik hittek abban, hogy a tőzsdére kell jönniük, mert a tőzsde ereje, az átláthatóság és transzparencia, amit a tőzsde biztosít, illetve azok az elvárások, amit a befektetők támasztanak a cégek felé, az kellő inspirációt ad ahhoz, hogy a cégük növekedését megalapozza. Ilyen cég volt az OTP Bank, amely 30 éve úgy döntött, hogy a tőzsdére jön, és én hiszem azt, hogy azt a sikert, amit az OTP előadott az elmúlt 30 évben, abban volt része annak, hogy tőzsdei jelenlétet választott, és a tőzsdei háttér és a tőzsdei befektetők által támasztott elvárások, vágyak és remények is segítették abban a céget, hogy ilyen hihetetlen eredményeket érjen el.

Az OTP sikere kapcsán fontos, hogy a cégek, a magyar vállalatok ebből inspirálódjanak, erőt merítsenek, és érezzék azt, hogy a tőzsdei jelenlét a siker egyik alapja, és az egyik nagyon fontos eleme. Csányi Sándortól idézve Tóth Tibor hozzátette, hogy nem a mai versenyt kell megnyerni, hanem az elkövetkezendő évtizedek kihívásaira kell választ találni. A BÉT vezetője szerint az OTP Bank bizonyította, hogy megtalálta a választ az elkövetkezendő évtizedek kihívásaira, és bízik benne, hogy sok olyan magyar cég lesz, aki ezzel a mentalitással és ezzel a szellemmel fog működni, és minél több ilyen céget találunk meg a jövőben a Budapesti Értéktőzsdén.

Az eseményen bemutattak egy eredeti, fizikai példányt is az OTP részvényeiből:

Az ünnepségre úgy kerül sor, hogy a bankrészvény árfolyama történelmi csúcson áll, a kibocsátás óta közel 271-szeresére emelkedett.

Az OTP privatizációja már 1992-ben elkezdődött, 1992-ben és 1994-ben az állami vagyonügynökség kárpótlási jegy ellenében kínált fel OTP részvénycsomagokat, 1995. júliusában pedig külföldi intézményi, belföldi és külföldi magánbefektetők, valamint a menedzsment és az alkalmazottak számára értékesítette az OTP 28 milliárd forintos jegyzett tőkéjének 33,4 százalékát, ezzel párhuzamosan az állam tulajdonrésze 25 százalékra csökkent. A részvények tőzsdei kibocsátására 1995. augusztus 10-én került sor a Budapesti Értéktőzsdén, de globális letéti igazolásokon (GDR) keresztül Londonban és Luxemburgban is lehetett kereskedni az OTP papírjaival. A kibocsátási ár 1995. augusztusában 1 200 forint volt, és bár az első hónapokban lefelé tartott az árfolyam, és október végére 800 forint alá is csökkent a kurzus, a következő években meredeken emelkedett az OTP árfolyama. A múltbeli árfolyamokkal kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy 2002-ben részvénytizedelést hajtottak végre az OTP-nél, így a kibocsátási ár 120 forintra, a mindenkori legalacsonyabb árfolyam pedig 79 forintra "módosult".

A képek forrása: BÉT, Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ