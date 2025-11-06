  • Megjelenítés
 
Rég láttunk ilyet a Richternél - Mi lesz az árfolyammal?

Az elemzői várakozásokhoz képest jelentősen elmaradó harmadik negyedéves eredményekről számolt be a Richter ma reggel közzétett gyorsjelentésében, ami ritkán fordult elő mostanában a cégnél, így kellemetlen meglepetésként érheti a befektetőket. További negatívum, hogy a menedzsment kissé lefelé módosította az idei évre vonatkozó várakozását is. Jó hír viszont, hogy a cég közlése szerint egy átmeneti lassulásról van szó. Az eredmények csökkenésében egyébként nagy szerepe volt a devizaárfolyamok kedvezőtlen alakulásának, valamint a general medicines üzletágban tapasztalható ellátási problémáknak és készlethiánynak, viszont a Vraylar továbbra is növekszik, a nőgyógyászati üzletág pedig erős lendületet mutat, kétszámjegyű bevételnövekedést ért el.
Rég nem látott meglepetést okozott a Richter ma reggel közzétett gyorsjelentésével, igaz, most a negatív irányba, a július-szeptemberi időszakra ugyanis az elemzői várakozásoktól jelentősen elmaradó számokat közölt a cég, ami rég nem történt meg. Az árbevétel 7 százalékkal, a bruttó fedezet és az első számú eredményességi mutató, a tisztított EBIT több mint 12 százalékkal, az adózott eredmény pedig 22 százalékkal múlta alul az elemzői várakozások mediánját.

varakozasoktabla

A cég közleményében átmeneti lassuló dinamikáról ír a harmadik negyedévre, hozzátéve, hogy az alapvető készítmények esetében több kihívással szembe kellett nézni. A devizaárfolyamok most kedvezőtlenül hatottak, de az árfolyamhatások kiszűrésével számítva is elmaradtak az éves tervtől.

Mindezek fényében a Richter módosította éves előrejelzését:

