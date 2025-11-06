Richter: Washingtonba utazik Orbán Gábor is

A Richter gyorsjelentését követő sajtótájékoztatót ma Kovács László vezérigazgató-helyettes tartotta, mivel Orbán Gábor vezérigazgató is része a Washingtonba tartó delegációnak, ami nem meglepő, tekintve a cég jelentős amerikai kitettségét és terveit.
Az első három negyedévben átmenetileg lassuló eredményeket tapasztalt a Richter
– kezdte az eredmények bemutatását Kovács László. Vegyes a kép: egyik oldalról van egy növekedés az innovatív területeken, másik oldalról viszont külső és belső kihívásokkal szembesült a cég, főként a general medicines területén. Egy adott készítményben ellátási nehézségek voltak, és a bázisidőszakban volt egy erős készletkisöprés. A bérgyártás területén jelentős bizonytalansági tényező volt az amerikai szabályozási változások, a gyártásban pedig elkezdődött egy kapacitásbővítés, ami nehézségeket okozott.
Első három negyedévben növekedés volt a főbb pénzügyi mutatókban (bevétel, tisztított EBIT), de a mértéke csökken. Az egy részvényre jutó eredmény és a saját tőke megtérülése csökkent, ezek árfolyamhatásnak és adózási hatásnak tudható be.
Az árfolyamhatások 30 milliárd forintos különbséget jelentettek az egy évvel korábbi szinthez képest, a Portfolio kérdésére válaszolva Kovács László elmondta, hogy bár vannak fedezeti ügyletek, ezeket csak a dolláros tételekkel szemben tudja megkötni a cég, az árfolyamkülönbözet főleg a mérlegtételekből, például rubeles tételekből adódik.
Jó hír, hogy kiemelkedő teljesítményt mutat a nőgyógyászat, és már elérhető lehet az 1 milliárd eurós árbevétel 2030-ra, a neuropszichológia üzletágban szintén kiemelkedő növekedés várható. Jellemzően a hagyományos piacokon, Közép-és Kelet-Európában volt csökkenés.
A szabad cash flow soha nem volt még ilyen magas, elérte a 200 milliárd forintot,
úgy, hogy soha nem látott osztalékot fizetett ki a cég. Ez részben a capex-kontrollnak köszönhető és a működőtőke is kedvezően alakult.
A k+f költségek csökkentek, befejeződött egy olyan időszak, amikor nagy összegeket invesztált a társaság, egy olyan időszak következik, amikor már értékesít a cég. Ha a termékek közül legalább egy olyan jól viselkedik, mint a teriparatide, akkor már a biotechnológiában elindul a várt növekedés. A nőgyógyászatra sokkal nagyobb mértékben költött a társaság a lezárt negyedévben, a cég stratégiai célkitűzésének megfelelően - mondta el Kovács László.
Az adózott eredményben jelentős a realizált és nem realizált árfolyamveszteség és a globális minimumadó negatív hatása is érződik - tette hozzá az adózott eredmény alakulását magyarázva.
A kilátásokkal kapcsolatban Kovács László elmondta, hogy a negyedik negyedév még nem biztos, hogy eléri a megszokott szintet, de a következő időszakban felzárkózás jöhet.
2,3 milliárd euró lehet az idei éves bevétel, ez a korábban megadott sáv alsó határa
– tette hozzá Kovács László.
Ha van egy növekvő osztalék és pozitív kilátások vannak a jövedelmezőségre, akkor várhatóan tovább fog növekedni az osztalék mértéke – mondta el Kovács László. A készpénzfelhasználásra utalva az akvizíciókkal kapcsolatban elmondta, hogy csak olyan céget vesznek meg, ami illeszkedik a stratégiába.
A Richter árfolyama 1,4 százalékos mínuszban áll jelenleg, amivel alulteljesítő ma a magyar tőzsdén.
