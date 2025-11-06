Visszatért a rossz hangulat, lefordulás a tőzsdéken

A vártnál gyengébb harmadik negyedéves számok után a Richter árfolyama 2,2 százalékos mínuszban is volt a nyitás után, majd gyorsan elkezdett korrigálni, így jelenleg 1,4 százalékos az esés mértéke.

A Richter harmadik negyedéves eredményei jelentősen elmaradtak az elemzői várakozásoktól, ami ritka és kellemetlen meglepetés a befektetőknek. A gyengébb számok hátterében főként a kedvezőtlen devizaárfolyamok, valamint az alapvető gyógyszerek ellátási problémái álltak. A menedzsment emiatt enyhén csökkentette az idei évre vonatkozó előrejelzését: a bevétel várhatóan 2,3 milliárd euró közelében alakul, a tisztított EBIT pedig 8–10 százalékkal nőhet. Pozitívum, hogy a Vraylar továbbra is erősödik, a nőgyógyászati üzletág pedig kétszámjegyű növekedést mutat.