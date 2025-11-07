15 éve van a tőzsdén a CIG Pannónia: új stratégiai célokkal megy tovább a biztosító

Szimbolikus csengetéssel ünnepelték a Budapesti Értéktőzsdén a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. tőzsdei bevezetésének 15 éves évfordulóját. A magyar alapítású biztosítótársaság 2010-ben lépett a pesti parkettre, és tavalyi 58 milliárd forintos díjbevételével a biztosítási szektor 10. legnagyobb, közepes méretű szereplőjévé vált. Fedák István vezérigazgató a biztosító befektetői napján a társaság új stratégiai céljairól, Vágó Attila, az MBH Alapkezelő befektetési igazgatója pedig a biztosítókkal kapcsolatos optimista befektetői hangulatról is beszélt.

Fedák István vezérigazgató (címlapképünkön balra) a CIG Pannónia befektetői szakmai napján felidézte: a társaság 2021-ben összeállított stratégiájában szerepelt a CIG EMABIT mint nem-életbiztosító érdekeltség újraindítása, a lakossági piaci jelenlét erősítése, stabil vállalati piaci pozíció elérése és a termékportfólió bővítése is, és kiemelt cél volt a „közepes” biztosítói méret elérése. A biztosító értékelése szerint ezeket mára sikerült teljesíteni,

a biztosító tavaly 58 milliárd forintos díjbevételével a top 10 biztosításpiaci szereplő közé került.

Mára sikerült kiépíteniük egy bankbiztosítási modellt, stratégiai együttműködésben az MBH Bankkal és az Euroleasinggel, folyamatosan növekedni tudtak a közbeszerzések és a nagyvállalati biztosítások területén, a függő értékesítési hálózat megszüntetése mellett bővültek az értékesítési csatornák, és stratégiai partnerségeket alakított ki a biztosító. Négy év alatt közel 100 terméket vezetett be vagy frissített meg a biztosító, diverzifikálva termékportfólióját. Csoportos biztosítási megoldásokat indítottak útjára, és fejlesztették digitális képességeiket.

A 2020-as 1,86%-ról 2024-re 3,28%-ra emelte, vagyis csaknem megduplázta piaci részesedését a biztosító.

Miközben a piac 30%-ot, a CIG Pannónia 74%-ot növekedett. Míg az életbiztosítások területén 6% feletti, a nem-életbiztosítások területén még 1% alatti van a társaság részesedése a 2024-es adatok szerint.

A nehézségek ellenére 2020 óta folyamatosan nyereséges a biztosító, és 2021-ben, 2022-ben, 2023-ban osztalékot is fizetett. Változatlanul céljuk az, hogy ha nem találnak jobb felhasználási lehetőséget, akkor minden nyereséges év után osztalékot fizessenek a részvényesek. Nem napi szintű kereskedésre ajánlott továbbra sem a biztosító részvénye:

a CIG Pannónia hosszú távú befektetés.

- fogalmazott Fedák István, aki az elmúlt évek nagy kihívásai, egyúttal eredményei között említette a biztosító átállítását az IFRS 4-ről az IFRS 17 rendszerre, amelyet igyekeznek minél érthetőbben bemutatni a befektetőknek.

A működési környezetet, vagyis a magyar biztosítási piacot Fedák István szerint az alábbi jelenségek határozzák meg:

a tanácsadói állomány átlagéletkora emelkedik, az új tanácsadók toborzása nehéz,

a biztosítási piac mérete díjbevétel szempontjából évről évre növekszik ugyan nominálisan, miközben a penetráció (GDP-arányosan) csökken,

a szabályozó nagyon aktív Magyarországon, erős keretek közé vannak szorítva a piaci szereplők,

egyelőre nincs való innováció, és alacsony a szektor digitalizációja,

a termékekben és az üzleti folyamatokban paradigmaváltásra van szükség.

A megújított stratégia jövőre vonatkozó kiemelt területei az alábbiak a CIG Pannóniánál:

a belső működési hatékonyság jelentős javítása, a termékkínálat folyamatos megújításával és a digitális transzformációban rejlő lehetőségek kiaknázásával,

az IT-infrastruktúra megújítása és a digitális transzformáció elkezdése,

szervezetfejlesztés,

név- és brandismertség növelése, bizalom növelése

ügyfélélmény növelése az ügyféligények magas szintű kielégítésével.

A 2026–2028-as időszakra vonatkozó új stratégiai célok között

a társaság digitális ügyfélplatformjának továbbfejlesztése, az AI-alapú termékajánlás bevezetése kap kiemelt szerepet.

„A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. tőzsdei jubileuma a vállalat saját sikerén túl a hazai tőkepiac fejlődésének egyik szimbolikus mérföldköve is. Tizenöt éve egy olyan magyar alapítású társaság döntött a nyilvános működés mellett, amely mára bizonyította, hogy a transzparens tőzsdei jelenlét, a prudens működés és a hosszú távú befektetői bizalom kéz a kézben járhatnak. A Budapesti Értéktőzsde nevében gratulálok az elmúlt évek eredményeihez, és további sikeres növekedést kívánok!” – mondta a szakmai napot megelőző csengetésen Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója (címlapképünkön jobbra).

Optimista a piac a szektor kilátásait illetően

Vágó Attila, az MBH Befektetési Alapkezelő befektetési igazgatója előadásában elmondta: Európában a biztosítási piac idén felülteljesíti a szélesebb részvénypiacot, a bejelentett költségvetési tervek azt a piaci percepciót erősítették ugyanis, hogy az infláció fennmarad, és ez jót tesz a megtakarítások piacának, többek között az életbiztosításoknak is. Emellett a díjbevételek stabil alakulása, és a kedvező befektetési eredmények (alternatív befektetéseiknek is köszönhetően) ugyanígy segítik a biztosítókat.

A bankszektorhoz hasonlóan a biztosítóknál is szoros összefüggés van a tőkearányos megtérülés és a könyv szerinti érték között,

a piac a magasabb tőkearányos megtérülést jelenleg magasabb értékeltséggel jutalmazza, az európai biztosítóknál ez utóbbi 2,2-2,3 között van a könyv szerinti értékhez képest (P/BV).

A piaci optimizmust alátámasztja az is, hogy jellemzően stabil osztalékhozamra képesek a biztosítók, és a Swiss Re előrejelzése szerint reál értelemben a következő egy-két évben is emelkedhetnek a biztosítói díjbevételek a szektorban.

