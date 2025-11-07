  • Megjelenítés
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Üzlet

Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?

Portfolio
Sokaknak remek lehetőség az Otthon Start, akár befektetési céllal is, de nem mindenki fér bele a programba. Mit, és leginkább hol vásároljanak azok, akik nem tudnak élni a lehetőséggel? Hol vannak még alulárazott szegmensei a hazai lakáspiacnak? Ha pedig nem itthon, hanem külföldön fektetnénk be, van-e fantázia Dubajban vagy esetleg Bali a titkos tipp? Többek között ezekről a témákról is beszélünk majd a november 18-i Portfolio Ivestment Day-en, ahol Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője beszél majd arról, hogy mik az aktuális hazai ingatlanpiaci trendek, Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője és Nagy Miklós Richárd, a Heaven Properties vezérigazgatója pedig a magyar és a dubaji ingatlanpiaci befektetési lehetőségekről beszél majd, de beszélünk majd Bali ingatlanpiacáról is. Jelentkezz még ma!
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

November 18-án jön a Portfolio Investment Day 2025, az év meghatározó lakossági befektetési eseménye, ahol többek között alapkezelők, elemzők, állampapír-, ingatlan-, kripto- és műtárgypiaci szakértők beszélnek a sokakat érdeklő kérdésről:

mibe érdemes most befektetni?

Előadóinkkal sok más között az alábbi kérdésekre keressük a választ:

  • Visszatértek a Fantasztikus Hetes részvények – Melyiket válasszuk közülük?
  • Hogy keressünk pénzt a mesterséges intelligencián?
  • Mi a következő nagy sztori a lengyel és a görög részvények után?
  • Hogy profitálhatunk az ukrajnai békéből?
  • Hogyan és milyen kriptoeszközt vehetnek a magyar befektetők?
  • Meddig menetelhet még az arany és az ezüst?
  • Mikor lesz 40 ezer forint az OTP?
  • FixMÁP, BMÁP vagy valami más? Melyik a legvonzóbb magyar állampapír?
akos-kaiser0w3a7247-743349

Éves Signature előfizetéssel rendelkezel? Akkor regisztrálj ingyen!
A PID2025SIGNATURE kóddal, az aktív éves előfizetéssel rendelkező Portfolio Signature előfizetőink számára a rendezvényen való részvétel díjmentes. Amennyiben nincs még éves előfizetésed, úgy csatlakozz VIP közösségünkhöz, részletek itt.

Még több Üzlet

Washingtonon Magyarország szeme - De mi történik a tőzsdéken?

Visszatért a rossz hangulat, lefordulás a tőzsdéken

Jászai Gellért is Washingtonban tárgyal

Miért gyere el?

Befektetési konferenciánkon profi befektetőkkel, alapkezelőkkel, iparági szakértőkkel, elemzőkkel arra keressük a választ, hogy hogyan érdemes átrendezni a portfóliókat 2026-ra ráfordulva, milyen eszközök teljesíthetnek jól a magasabb vámokkal és deglobalizációval jellemezhető új világban, milyen hullámokat vethetnek a jegybankok kamatcsökkentései, mik lesznek a nyertesei és a vesztesei a mesterséges intelligencia hódításának, mibe fektessünk, ha jön az ukrajnai béke, mik a legjobb befektetések a hazai állampapírpiacon, meddig tarthat az OTP vezetésével a magyar tőzsde szárnyalása.

A novemberi eseményen is végig vesszük a fontosabb tőzsdei eszközökben rejlő lehetőségeket és kockázatokat, lesz szó hazai és külföldi részvényekről, kötvényekről, nyersanyagokról, kriptoeszközökről.     A Portfolio Investment Day 2025-ben is az a lakossági befektetési rendezvény, amin mindenki részt akar venni, itt első kézből szakértőktől szerezhetsz pontos képet a hazai és globális gazdasági folyamatokról, cégvezetőktől ismerhetsz meg vállalati sikersztorikat, és profi portfóliómenedzserektől, elemzőktől kaphatsz befektetési ötleteket. Célunk az, hogy a jelenlévők hasznos tudással, praktikus befektetési ötletekkel felvértezve távozzanak az eseményről.

akos-kaiser0w3a7141-743353

Kinek javasoljuk?

A Portfolio Investment Day 2025 rendezvényre olyan lakossági befektetőket várunk, akik nagyobb befektetendő vagyonnal rendelkeznek, elsősorban a prémium és privátbanki szegmensből, akiknek a legsikeresebb pénz- és hozamszerzési lehetőségeket mutatjuk be a befektetési nagyágyúk, vagyonkezelők, elemzők, tőzsdei sikercégek, aukciósházak, ingatlanvállalatok vezetőinek segítségével. Itt a helyed, ha érdekelnek a hazai és globális makrogazdasági aktualitások, népszerű vagy éppen pont elfeledett tőkepiaci termékek, ha szeretnéd megtudni, merre halad a részvény-, kötvény-, nyersanyag- vagy kriptovaluta piac, ha magas hozamot szeretnél elérni, vagy csak biztonságban szeretnéd tudni a pénzedet, netán újfajta befektetési lehetőségekkel ismerkednél meg.

akos-kaiser0w3a7034-1-743351

Címlapkép forrása: https://Romanenkoorg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Felszólítást kapott Magyarország: állítsátok le az orosz olajvásárlást!
Újabb szintet ostromol a forint
Visszatért a rossz hangulat, lefordulás a tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility