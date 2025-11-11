Jön a Magyar Telekom negyedéves jelentése - Mutatjuk, mire számíthatunk

Elkészítette 2025 harmadik negyedévére vonatkozó elemzői konszenzusát a Magyar Telekom a holnapi gyorsjelentés előtt. A társasági eseménynaptár szerint a hazai távközlési óriás november 12-én publikálja számait, ha a szokásoknak megfelelően, akkor piaczárás után várható a gyorsjelentés.
A konszenzus a következő elemzőházak becsléseinek számtani átlaga: Concorde Securities Ltd., Erste Group Bank AG, ODDO BHF, PKO Bank Polski, Bank Polska Kasa Opieki S.A, Santander Brokerage Poland, Wood & Co.
A főbb sorok:
