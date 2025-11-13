  • Megjelenítés
Jó a hangulat a tőzsdéken, csúcstámadásra készül az arany
Jó a hangulat a tőzsdéken, csúcstámadásra készül az arany

Portfolio
Alapvetően továbbra is jó a hangulat a világ tőzsdéin, a befektetők az erős vállalati gyorsjelentéseknek is örülnek, az emelkedést az elmúlt napokban segítették az amerikai kormányzati leállás elmúltáról szóló hírek is. Az előjelek alapján az amerikai és az európai tőzsdéken is emelkedés jöhet csütörtökön.
Szerbiában vásárolhat be a Mol!

Hamarosan megoldódhat a szerb olajcég, a NIS körül hónapok óta tartó bizonytalanság, a Mol ugyanis részesedést szerezhet a szerb cégben, ami segíthet abban, hogy az Egyesült Államok feloldja a vállalatra kivetett szankciókat, írja a NIN.rs.

Szerbiában vásárolhat be a Mol!
Gigantikus megrendelést kapott a CATL

Nagy emelkedést hozott a kínai akkumulátorgyártók részvényeinél a CATL óriásmegrendelése. A Beijing Hyperstrong 200 GWh energiatároló akkumulátort kötött le a következő három évre, ami fél évnyi teljes CATL-termelést is kitesz, írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Gigantikus megrendelést kapott a CATL
Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,36 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,24 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,05 százalékos mínuszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,65 százalékot emelkedhet, a CAC 0,15 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,23 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,33 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,21 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Itthon ipari termelési adat érkezik, amely a szeptemberi részletes statisztikát tartalmazza. Amerikában elvileg egy inflációs adatnak kellene érkeznie, de a kormányzati leállás miatt annak sorsa is bizonytalan, pedig a piacnak fontos kapaszkodót jelenthetne.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 48,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,9 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 59,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 254,82 0,7% 2,0% 6,1% 13,4% 9,9% 65,9%
S&P 500 6 850,92 0,1% 0,8% 4,6% 16,5% 14,5% 93,7%
Nasdaq 25 517,33 -0,1% -0,4% 5,3% 21,4% 21,1% 115,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 51 063,31 0,4% 1,7% 6,2% 28,0% 29,7% 100,1%
Hang Seng 26 922,73 0,8% 3,8% 2,4% 34,2% 35,7% 2,9%
CSI 300 4 645,91 -0,1% 0,4% 0,6% 18,1% 13,7% -5,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 381,46 1,2% 1,4% 0,6% 22,5% 28,1% 86,8%
CAC 8 241,24 1,0% 2,1% 4,1% 11,7% 14,0% 53,7%
FTSE 9 911,42 0,1% 1,4% 5,1% 21,3% 23,5% 56,4%
FTSE MIB 44 792,64 0,8% 3,1% 6,5% 31,0% 33,3% 115,2%
IBEX 16 615,8 1,4% 3,2% 7,4% 43,3% 46,0% 115,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 108 149,9 0,9% 0,6% 6,0% 36,3% 40,5% 186,8%
ATX 4 931,68 1,5% 3,1% 5,7% 34,6% 40,8% 106,3%
PX 2 502,88 0,7% 3,8% 5,8% 42,2% 50,0% 175,5%
Magyar blue chipek              
OTP 32 200 0,6% -0,9% 8,9% 48,5% 57,1% 161,8%
Mol 3 084 2,1% 6,7% 11,3% 13,0% 18,2% 64,5%
Richter 9 890 0,3% -3,7% -6,7% -4,9% -8,5% 48,9%
Magyar Telekom 1 800 1,0% 2,2% 0,0% 41,3% 50,8% 389,1%
Nyersanyagok              
WTI 59,3 -2,7% -1,8% -0,8% -18,1% -13,3% 44,8%
Brent 62,77 -3,7% -1,3% -0,1% -16,0% -13,1% 44,1%
Arany 4 184,58 1,7% 5,2% 4,4% 59,4% 61,0% 122,7%
Devizák              
EURHUF 385,1250 -0,1% -0,4% -1,5% -6,4% -6,2% 8,7%
USDHUF 332,1475 -0,1% -1,4% -1,7% -16,4% -14,2% 10,7%
GBPHUF 435,7549 -0,3% -0,8% -3,5% -12,4% -11,6% 10,5%
EURUSD 1,1595 0,0% 1,0% 0,1% 12,0% 9,3% -1,8%
USDJPY 153,9750 0,0% -0,2% 1,0% -2,0% -0,4% 46,5%
GBPUSD 1,3132 -0,3% 0,7% -1,3% 4,9% 2,9% 0,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 101 635 -1,3% -2,1% -10,1% 7,7% 15,5% 523,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,07 0,0% -2,2% 0,6% -11,1% -8,4% 367,8%
10 éves német állampapírhozam 2,61 -0,4% -0,9% 0,5% 10,3% 11,0% -589,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,07 1,4% 2,2% 3,2% 6,8% 3,7% 218,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: YULIYATABA

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

