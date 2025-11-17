Őrült terjeszkedésbe kezd Európában a BYD

A BYD jövő év végére ezer értékesítési pontra bővítené európai hálózatát, és további gyárakat készül megnyitni a kontinensen.

A BYD az Európában folytatott agresszív terjeszkedésének részeként 2026 végére

megkétszerezné európai értékesítési hálózatát

– közölte hétfőn a vállalat egyik felsővezetője.

Maria Grazia Davino, a BYD európai regionális igazgatója Frankfurtban azt mondta, hogy a jövő év végére ezer értékesítési ponttal lesznek jelen a kontinensen, vagyis jövőre megduplázzák a hálózatot. Hozzátette: a sikeres versenytársakhoz hasonlóan kulcsfontosságú, hogy közelebb kerüljenek az európai vásárlókhoz. Davino a német nyelvterületért, Kelet-Európáért és Skandináviáért felel.

Elmondása szerint a vállalat "hosszú távú lokalizációs stratégiát" követ Európában, ahol már 29 piacon jelen van. Ezt jelzi a hamarosan megnyíló magyarországi gyár is, amely az első BYD-üzem a kontinensen. Emellett a cég második üzemet tervez Törökországban. Egy harmadik európai termelési helyszín lehetőségét is mérlegelik, ahol Spanyolország jelenleg az egyik fő esélyes.

A BYD európai értékesítései az idei év első kilenc hónapjában több mint háromszorosára, 80 807 járműre nőttek az egy évvel korábbihoz képest.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images