Úgy veszik Kínában az iPhone-t, mint a cukrot

A kínai piacon az iPhone-ok adták az összes eladott okostelefon 25 százalékát.
Ilyen magas értéket a vállalat utoljára 2022-ben ért el. Tavaly októberben 19 százalék volt az iPhone részesedés az összeladásokból Kínában.
Összességében 8 százalékkal nőttek a kiskereskedelmi okostelefon-eladások Kínában a múlt hónapban.
- A Xiaomi 7 százalékos eladásnövekedéssel több mint egy évtized után először került a második helyre 17 százalékos piaci részesedése alapján.
- A Vivo eladásai Kínában 4 százalékkal emelkedtek, piaci részesedése 17 százalékról 16 százalékra mérséklődött, de ez is elég volt az októberi lista harmadik helyére.
- A negyedik helyen álló Huawei eladásai 19 százalékkal estek, piaci részesedése 17 százalékról 13 százalékra zsugorodott.
- Az ötödik Honor eladásai 1 százalékkal csökkentek, piaci részesedése 13 százalékól 12 százalékra süllyedt.
- A hatodik OPPO eladásai viszont 19 százalékkal nőttek, piaci részesedése 12 százalékról 13 százalékra emelkedett.
