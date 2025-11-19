Mit tesz egy cég 600 MW-nyi napelemprojekt után? Megépíti Magyarország történetének legnagyobb szélerőműparkját

Kezdjük az alapoktól. A Green Energy Investhor mindössze négy éve alakult, mégis gyorsan az élvonalba került a magyarországi zöldenergia-iparágban. Hogyan épül fel a vállalat megújulóenergia-portfóliója, minek köszönhető ez a lendületes terjeszkedés?
Kicsit messzebbről indítanám. A cég küldetése a klímaváltozás kihívásaira adott válasz: tiszta, zöld energia előállítása és eljuttatása a fogyasztókhoz - legyenek azok ipari vállalatok vagy háztartások. Szeretnénk a gyermekeinknek, unokáinknak egy élhetőbb bolygót átadni, ezért dolgozunk közép- és hosszú távú stratégiák mentén, amelyeket folyamatosan felülvizsgálunk.
Visszatérve az eredeti kérdésre, a cég megalapítása óta organikusan, lépésről lépésre növekedtünk. Kezdetben kisebb napelemes projektekkel foglalkoztunk, aztán egyre nagyobbakkal: pilotként építettünk egy 50 megawattos naperőművet, majd ennek tapasztalatait felhasználva további kilenc hasonló, nagy méretű naperőművet valósítottunk meg. Összesen több mint 600 MW napenergia-kapacitást fejlesztettünk az elmúlt években, döntően támogatott fix áras (KÁT) konstrukcióban. Emellett azonban - ahogy a piac érett - elkezdtünk kifejezetten piaci alapon működő naperőműveket is építeni,
mert hisszük, hogy hosszú távon ez a fenntarthatóbb modell.
Természetesen a gyors növekedés azt jelentette, hogy a kezdeti néhány fős, családias csapatból mára 28 fős, professzionálisan felépített szervezet lett. A cégben dolgozó szakemberek tapasztalata egyébként messze meghaladja a GEI négy évét - sok kolléga évtizedes rutinnal érkezett az energetika, műszaki tervezés, pénzügy vagy engedélyeztetés területéről. Ez a tudás is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen gyorsan tudtunk értékes projekteket létrehozni.
Az energetika erősen szabályozott és gyakran átpolitizált terület. Milyen kihívásokkal jár piaci szereplőként ebben a keretrendszerben működni?
Valóban, az energetikai piac speciális, hiszen kritikus infrastruktúráról van szó. Itt jó dolog, hogy van állami szabályozás, mert nem csak az a kérdés, mennyi profitot termel egy beruházás, hanem az is, milyen áron jutnak energiához az ipari szereplők és a lakosság.
A jogszabályi környezet folyamatosan változik, ezért napról napra figyeljük, milyen új szabályozás bukkan fel, ami a projektjeinket érinti. Az Intel magyar származású legendás vezetője, Gróf András (Andrew Grove) is úgy fogalmazott:
a változás az egyetlen állandó, és csak a paranoidok maradnak életben.
Hiszen a nap végén a kormányzati vállalásokat - például a megújuló energiával kapcsolatos célokat - valójában az olyan vállalatok teljesítik, mint a miénk. Az állam nem fog naperőműveket vagy szélerőműveket építeni, ez nem az ő feladata, hanem az olyan vállalatoké, mint mi, akik a kockázatot vállalva fejlesztenek, hogy teljesítsék a kitűzött célokat.
Tavaly a vállalat eladta az MVM-nek egy 149 MW-os naperőmű-portfólióját. Miért döntöttek az értékesítés mellett, és a befolyt tőkét mire fordítják?
A stratégiánk szerint növekedést támogató projekteket valósítunk meg, majd szelektíven forgatjuk vissza a tőkét új fejlesztésekbe. Az eladás piaci alapon történt, nem „hazavisszük” a pénzt, hanem visszaforgatjuk a további megújuló fejlesztésekbe, mert a szélerőmű-program akkora léptékű, hogy minden forrásra szükségünk lesz.
A portfólió jó kezekbe került az MVM-nél.
Az ő összetett portfóliójukba jól illeszkedik ez az üzlet. Ráadásul KÁT-os erőművekről volt szó, amelyek kiszámítható, államilag garantált bevételt hoznak.
Az ügylet kapcsán többen felvetették, hogy a tranzakció lényegében előre realizált hozamot biztosított a feleknek. Mennyire helytálló ez az értelmezés, és mi alapján határozták meg a portfólió értékét?
A KÁT-os erőművek esetében a bevételi pálya előre jól modellezhető, mert adott az időtartam és az átvételi ár. Ilyenkor nincsen „misztikum”: diszkontált cash-flow alapon számolja ki az eladó és a vevő is a jövőbeni pénzáramok jelenértékét. Ez alapján születik meg az ár. A tranzakció tiszta piaci logika mentén zajlott, ami mindkét fél számára racionális döntés volt.
A napenergia után a szélenergia felé nyitottak. A GEI egy nagyszabású szélerőmű-projektre nyert el kapacitást, összesen 499 MW-ot, ami a teljes odaítélt mennyiség mintegy 70%-a. Minek köszönhető, hogy ekkora szeletet sikerült megszerezniük ebből a piacból?
Kezdjük talán azzal, hogy miért tartjuk fontosnak a szélenergiát. Magyarországon az elmúlt tíz évben a megújulóenergia-boom főleg a naperőművekről szólt: míg 2010 körül elenyésző volt a napenergia, ma már 8 ezer MW felett jár a lakossági és saját használatra termelő (SCTE) napelemekkel együtt. Ezzel szemben a szélenergiából mindössze 325 MW kapacitás működik .
Mi már jó ideje készültünk erre a lehetőségre.
Szép dolog, hogy 600 MW-nyi naperőmű fejlesztése szerepel az ember önéletrajzában és a cég portfoliójában, de „egy lábon állni” - csak napenergiára támaszkodni - hosszú távon nem jó stratégia.
A villamosenergia-piacon, ha valaki kizárólag napenergiával van jelen, akkor kiszolgáltatja magát annak, hogy amikor a nap nem süt, akkor nem is termel energiát, és olyankor máshonnan kell energiát venni. Ezért döntöttünk úgy már tavaly, hogy nyitunk a szélenergia felé.
A sikerünk az aukción részben annak köszönhető, hogy időben elkezdtük a fejlesztést: földterületeket biztosítottunk, két éve mérjük a szelet a kiszemelt helyszíneken, előkészítettük a projekteket, amennyire lehetett.
Emellett az is fontos, hogy értjük az elektromos hálózat korlátait. Tudtuk például, hogy ekkora mennyiségű megújuló kapacitást nem lehet már a meglévő elosztóhálózatokra kötni (hiszen azok eredetileg néhány nagy erőmű kiszolgálására lettek méretezve, nem sok ezer kicsi naperőműre). Ezért mi rögtön a nagyfeszültségű átviteli hálózatra (MAVIR) terveztük a csatlakozást a szélprojektünknél.
Összességében tehát a felkészültség, a jó tervezés és a kockázatvállalás kombinációja vezetett oda, hogy ekkora kapacitást nyertünk el.
Milyen műszaki sajátosságai vannak ennek a hatalmas beruházásnak, és hogyan fogadták a helyi közösségek a hírt?
Valóban óriási projektről van szó. Lényegében kétszer akkora a beruházási értéke, mint az eddigi összes megvalósított projektünk együttvéve. A 499 MW kapacitást várhatóan kb. 70 darab modern szélturbina adja majd ki. Ma a Magyarországon működő szélerőművek többnyire 2-3 MW-osak, 100 méteres toronymagassággal. Ezzel szemben a mi projektünknél már 7-8 MW teljesítményű turbinákban gondolkodunk, magasabb tornyokkal (a méréseink szerint érdemes 120-150 méterig is felmenni, mert ott erősebb és egyenletesebb a szél).
Egy ekkora szélerőműpark területigénye még így is jóval kisebb, mint ha ugyanezt a kapacitást napelemekkel akarnánk előállítani. Egy 50 MW-os naperőműhöz 70-80 hektár föld kell, míg egy 50 MW-os szélerőműparkhoz ennek töredéke, miközben a turbinák alatti területen a mezőgazdaság is vígan folytatódhat. Cserébe persze a szélturbinák magasba nyúló létesítmények.
Ahogy szokták mondani, "háromdimenziós tájsebek”. De szerencsére a környék adottságai kedvezőek, ezért nem lesz zavaró a jelenlétük a helyieknek.
A szélturbinák látványa, hanghatása miatt gyakori a lakossági ellenállás. Ezzel kapcsolatban mit tapasztaltak?
Ami a helyi lakosokat illeti, mi az elejétől fogva nagy hangsúlyt fektettünk a közösséggel való párbeszédre. Úgy gondolom, csak akkor van esély egy ilyen projektet megvalósítani, ha elnyerjük a helyben élők jóindulatát és bizalmát. Enélkül nem megy. Enélkül nem is szabad belevágni. Ezért már a kezdeti fázisban felkerestük az érintett települések vezetőit, lakossági fórumokat tartottunk, minden kérdésre igyekeztünk nyíltan válaszolni.
Összesen 16 településsel kötöttünk együttműködési megállapodást a térségben. Ezekben vállaljuk például, hogy a lakott területektől megfelelő védőtávolságra telepítjük a turbinákat - ezt amúgy is előírják a szabályok, de fontos hangsúlyozni a lakosok megnyugtatására.
Nem szeretnénk megérni azt a helyzetet, hogy amikor érkezik a szállítmány egy 90 méteres rotorlapáttal, a helyiek traktorokkal elállják az utat.
Láttunk ilyet máshol Európában. Úgy véljük, a megelőzés kulcsa a folyamatos, őszinte kommunikáció és az, hogy a helyiek nyertesei legyenek a projektnek.
Mit ért ez alatt?
Például azt, hogy a helyi önkormányzatok plusz bevételhez jutnak majd az iparűzési adó révén, amikor az erőművek termelni kezdenek. A beruházás építési szakaszában is munkát adunk sok környékbeli vállalkozásnak. Sőt, igyekszünk bevonni a lakosságot is a zöld átmenetbe: jelen vagyunk a falunapokon, és terveink szerint iskolákban is tartunk majd szemléletformáló előadásokat a gyerekeknek arról, miért jó a megújuló energia.
Külföldön több helyen bevált, hogy a helyiek akár tulajdonosként vagy kedvezményes áramfogyasztóként részesülnek a környékükön épült szélerőműparkok hasznából - Dániában például a közösségi tulajdonlás bevett gyakorlat.
Ezzel mindenki nyer: a lakosok is kötődnek a projekthez, és érzik a közvetlen hasznát a megtermelt zöld áramnak. Mi minden olyan kezdeményezésben szívesen részt veszünk majd, ami ebbe az irányba mutat.
Hol tart most a projekt? Mikor épülhetnek meg ténylegesen a turbinák?
Jelenleg az engedélyeztetés és a részletes tervezés zajlik, ami várhatóan 2026 közepéig-végéig tart. Addig a terepen nagy változás nem lesz látható, de már most is végzünk előkészítő munkákat. Például földtani fúrásokat, talajmechanikai vizsgálatokat végeztünk a leendő toronyhelyeken, hogy megfelelő alapozási technológiát tervezzünk, és a régészeti próbafeltárások is elindultak. A tényleges kivitelezés - azaz az alapozások, útépítések, toronyszerelés - 2026 második felében indulhat el, ha addigra meglesznek a szükséges építési engedélyek.
Ha megvannak, akkor még időben megrendelhetjük a fő berendezéseket (turbinákat, transzformátorokat stb.), amelyeknél gyártást illetően akár 12-18 hónapos átfutási idővel is számolni kell.
Az első szélturbinát 2028 elején szeretnénk felállítani, és a teljes 499 MW-os parkot 2029 végéig, legkésőbb 2030 elejéig rácsatlakoztatni a hálózatra.
Ehhez a turbinákon túl komoly hálózatfejlesztés is kell: a Vadosfa melletti 400 kV-os távvezetéki csomópontnál a MAVIR ütemezését megelőzve saját költségen egy új alállomást építünk, ahol a mi 132 kV-os gyűjtőhálózatunk bekapcsolódik az országos rendszerbe. Ezt a hálózati bővítést a rendszerirányító MAVIR-ral szoros együttműködésben végezzük, hiszen a cél, hogy mire a turbinák üzemkészek lesznek, addigra az átviteli hálózat is fel legyen készítve a fogadásukra.
Egy ekkora beruházás finanszírozása nem lehet egyszerű feladat. Mit lehet erről tudni?
A finanszírozást illetően most még előkészületi tárgyalások folynak. Komolyra igazán akkor fordul majd a dolog, ha már kezünkben lesznek az építési engedélyek - addig egy bank sem köteleződik el. A tapasztalat az, hogy első kérdésük mindig az: „Megvan az engedély?” Ha nincs, túl kockázatos nekik a projekt. Így most mi is erre fókuszálunk, de közben már keressük a megfelelő finanszírozási struktúrát.
Hogy érzékeltessem a nehézséget: amikor 2019-ben az első 50 MW-os naperőművünket építettük, egyetlen magyar bank elegendő volt a hitelhez. Amikor egyszerre három, összesen 150 MW-nyi naperőművet építettünk, már négy nagy nyugat-európai bank közös finanszírozása kellett. A tavaly befejezett 250 MW-os mezőcsáti projektet pedig már egyáltalán nem tudták a bankok teljesen finanszírozni - ott kötvénykibocsátással teremtettük elő a hiányzó forrást.
És ennél a projektnél is lehet, hogy a bankhitel mellett újra kötvénykibocsátás útján kell majd tőkét bevonnunk - nem tartom kizártnak.
Mik a legfőbb kihívások pénzügyi oldalról?
Ekkora projektnél ismét új megoldásokat kell találnunk. Ráadásul a korábbi nagy naperőműparkjaink finanszírozását megkönnyítette, hogy KÁT jogosultsággal rendelkeztek, tehát garantált bevétel állt mögöttük. A mostani szélerőművek piaci alapon fognak működni, ami a finanszírozó szemével nézve kockázatosabb.
A bankok manapság hosszú távú áramvásárlási szerződéseket (PPA) várnak el a hitelhez.
A mostani projekt esetében azt kötötték ki, hogy legalább a felére legyen hosszú távra lekötött vásárló, ami ekkora kapacitásnál 600 GWh-át is jelenthet. Összehasonlításképp: a magyar piacon jelenleg egy 8 GWh/év volumenű PPA szerződés is hírt érdemel a sajtóban, annyira gyerekcipőben jár még ez a terület. Ilyen szempontból óriási kihívás előtt állunk, hiszen a projektünk volumene sokszorosa a jelenlegi PPA-piacnak, de dolgozunk rajta.
A finanszírozásnál fontos még, hogy mi hosszú távon termelőként tekintünk magunkra, nem pusztán fejlesztőként. Vagyis nem az a célunk, hogy felépítsünk egy szélerőműparkot és aztán azonnal értékesítsük, hanem szeretnénk üzemeltetni, termelni vele évtizedeken át. Ez persze még jobban megköveteli, hogy a piaci integrációra felkészüljünk - például, ahogy említettem, kombináljuk a különböző technológiákat (nap, szél, akkumulátoros tároló, esetleg gázturbina vagy más zsinór kapacitás) egy portfólióban, hogy „minden időben” tudjunk áramot adni a vevőinknek.
Dolgozunk egy ilyen integrált termék koncepción. Ez egy összetett munka, de szerintünk egyértelműen ez a jövő.
Milyen szerepet játszik a finanszírozásban az Önöket tulajdonló magántőkealap?
A vállalat többségi tulajdonosa a Central European Opportunity Magántőkealap, amelynek kezelője az Equilor Alapkezelő Zrt. - ez a finanszírozási forma valóban újszerű még Magyarországon, és sokan nem ismerik.
A magántőkealap hozta a szükséges tőkét a cég gyors növekedéséhez, az alapkezelő révén pedig kiváló szakemberek vesznek körül minket. Közösen alakítjuk ki a stratégiát, együtt tervezünk, az ötleteimet meghallgatják és támogatják, de a napi operatív irányításba nem szólnak bele.
A magántőkealap rugalmassága és hosszú távú szemlélete kellett ahhoz, hogy ekkora léptékben gondolkodhassunk. Ugyanakkor minden döntés piaci alapon születik nálunk, és ebben is támogatót látunk az alapban.
Felmerült esetleg a régiós (külföldi) piacra lépés is? Magyarország után nyitnának más országok felé?
A fókuszunk jelenleg egyértelműen Magyarország, mert még jelentős potenciált látunk a hazai megújulóenergia-piacon. A következő években itt szeretnénk végigvinni a nagy projekteket, különösen a szélerőműprogramot. A külföldi terjeszkedést most nem tekintjük prioritásnak.
Végezetül, egy ilyen dinamikusan növekvő cégnél óhatatlanul felmerül a kérdés: képben lehet egy jövőbeli tőzsdei bevezetés?
A tőzsdére lépés nem kizárt, de nem is aktuális. Jelenleg a vállalat fejlődési fázisa, a projektek mérete és a finanszírozási struktúra mellett a magántőkealap tulajdonosi modellje jól illeszkedik az igényeinkhez.
Címlapkép forrása: Portfolio
A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.
Újra a Raiffeisen orosz leánybankjával hozta hírbe Tiborcz Istvánt egy osztrák lap
A BDPST viszont cáfolta az értesülést.
Mutatunk egy olcsó részvényt, ami sokkal többet érhet
Ez lehet a befektetők új kedvence.
Kiderült: ekkor érdemes meginni a nap első kávéját
Meglepő lehet.
Videó: ledobták az oroszok a három tonnás szörnyeteget - Semmi nem maradt utána
Porig rombolták a célpontot.
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Drámai felvételek: a NATO határának közelében csapódtak be a rettegett orosz rakéták
Sok áldozatról szólnak a hírek.
A pénzügyi válság óta nem történt ilyen a világ egyik legnagyobb gazdaságában, globális hatással fenyeget
A kormányzati költekezésnek ára van.
Lekapcsolják a kritikusokat, hogy Ursula von der Leyen még idén bebetonozhassa az újabb paktumot
Már idén pecsétet nyomhatnak Brüsszel "teheneket autókért" projektjére.
Adat- és folyamatautomatizálás
Az adat-előkészítési, tisztítási és átalakítási folyamatok szinte minden vállalatnál jelen vannak, mégis gyakran manuális munkára, Excel-műveletekre és ismétlődő lépésekre épülnek.
Egyre többet buknak a magyarok azon, hogy nem kötik le a pénzüket
Az idei harmadik negyedévében tovább emelkedett a lekötés nélkül, készpénzben, látra szóló betétben tartott összeg. Ezek az összegek jellemzően nem kamatoznak, emiatt nagyon sokat veszíten
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!