Miről szól valójában az Nvidia-Google csata, ami felforgatta a tőzsdéket?

Az elmúlt napok egyik legnagyobb története az Nvidia és a Google közötti rejtett verseny kiéleződése lett. Ez a tőzsdén is mély nyomokat hagyott, az Nvidia, és legfontosabb partnereinek az árfolyama esett, miközben a Google árfolyama tovább szárnyalt. A két cég részvényárfolyama közötti széttartás igazából már közel egy hónapja tart, az Nvidia október végén/november elején ment csúcsra, azóta viszont estik, az Alhabet (a Google anyacége) azonban egyre magasabb csúcsokat dönt.
A sztori egyébként nem is annyira a chipek gyorsaságáról, hanem az AI gazdasági alapjainak átalakulásáról szól. A felszínen az a téma, hogy melyik a gyorsabb, az Nvidia B200 vagy a Google új TPU generációja, az Ironwood, de a valóságban
a harc lényege nem a sebesség, hanem az üzemeltetési költség és a skálázhatóság.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés