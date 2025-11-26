  • Megjelenítés
 
Miről szól valójában az Nvidia-Google csata, ami felforgatta a tőzsdéket?

Mi történik akkor, amikor az AI-verseny már nem a leggyorsabb chipről, hanem valami másról szól? Mihez kezd a piac, ha kiderül, hogy a világ legdrágább hardverei talán nem is ott hozzák a valódi értéket, ahol eddig kerestük? És hogyan borítja fel az erőviszonyokat, ha egy szereplő nem is a profitért építi saját chipjeit, miközben a másik a fél világot a hardverére kényszerítette? Egyre több jel mutat arra, hogy az AI-ipar mélyén alapjaiban változik meg minden, amit eddig a költségekről, a skálázhatóságról és a versenyről gondoltunk. Mutatjuk, miről szól valójában az Nvidia és a Google közötti verseny, ami a tőzsdéket is alaposan megmozgatta.

Az elmúlt napok egyik legnagyobb története az Nvidia és a Google közötti rejtett verseny kiéleződése lett. Ez a tőzsdén is mély nyomokat hagyott, az Nvidia, és legfontosabb partnereinek az árfolyama esett, miközben a Google árfolyama tovább szárnyalt. A két cég részvényárfolyama közötti széttartás igazából már közel egy hónapja tart, az Nvidia október végén/november elején ment csúcsra, azóta viszont estik, az Alhabet (a Google anyacége) azonban egyre magasabb csúcsokat dönt.

A sztori egyébként nem is annyira a chipek gyorsaságáról, hanem az AI gazdasági alapjainak átalakulásáról szól. A felszínen az a téma, hogy melyik a gyorsabb, az Nvidia B200 vagy a Google új TPU generációja, az Ironwood, de a valóságban

a harc lényege nem a sebesség, hanem az üzemeltetési költség és a skálázhatóság.

