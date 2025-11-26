Újabb elemző mondott ítéletet a Telekomról

Úgy tűnik, hogy augusztus közepe óta a Telekom részvényei kissé lendületet vesztettek és lefelé csorog az árfolyam az elmúlt három évben látott nagy menetelés után. A cég legutóbbi, harmadik negyedéves gyorsjelentése nagy meglepetést nem okozott, a bevétel kissé alulteljesítette az elemzői várakozásokat, de eredményszinten továbbra is erős növekedésről számolt be a vezetőség, és megerősítette idei várakozásait. Ráadásul az év elején még osztalékpolitikáján is módosított a vállalat, ami jó hír a befektetőknek, hiszen potenciálisan többet fizethet ki.
Annak ellenére, hogy az árfolyam esett az elmúlt három hónapban, a befektetők még így sem panaszkodhatnak, hiszen idén közel 40 százalékot emelkedtek a papírok, amivel jól teljesítőnek számít az európai távközlési vállalatok között, a peer goupban inkább a mezőny első felében van.
Mától újabb elemző kezdte meg a Magyar Telekom részvényeinek követését, a HSBC-vel bővül a magyar távközlési vállalatot szoros figyelemmel követő elemzők köre.
