Mutatunk egy befektetést, ami nagyobb sztori volt idén, mint az AI - Mibe tegyük most a pénzünket?

Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója az eseményt megnyitva elmondta, hogy a hazai lakosság megtakarításainak mindössze 5,8 százaléka van részvényben. Itthon nagyon alulfejlett ez a piac, még régiós összehasonlításban, a román vagy a lengyel tőzsdéhez viszonyítva is. Az elmúlt tizenpár évben, a lakossági állampapírok felfutása óta jelentős a fejlődés, de még mindig lemaradásban vagyunk. Egy erős paradigmaváltás zajlik a piacon, három kattintással tudunk egy befektetést eszközölni, már vége annak, hogy a bankbetéteket befektetésként kezeljük, a bankoknál egyre szélesebb a szolgáltatási kör, mindenki próbál digitalizálni, aminek

az lesz a vége, hogy a részvény, mint befektetési eszköz egyáltalán nem számít majd olyan különlegesnek.

Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője azzal kezdte előadását, hogy nincs helyes, kész portfólió részvénybefektetés nélkül. Nagyon hálás 3 év mögöttünk, ha valaki befektetett, nem is nagyon kellett szelektálni, eléggé jól járt. Az elmúlt 20-25 év távlatában nem volt ilyen eredményes 3 éves periódus, ami azt jelzi, hogy a portfólióban érdemes volt részvényt tartani. A globális kereskedelempolitika óriási bizonytalanságot hozott, ennek ellenére egy jól diverzifikált portfólióval szépen lehetett keresni.

Nagy meglepetés, hogy az idei év valós sztárja nem az AI, hanem a zöld energia volt.

Nagyon hosszú távon minden részvénypiac felfelé fog menni, de a nagy kérdés, hogy hogyan válasszunk? Különböző stílusú befektetések vannak, ezek a stílusok azok, amivel leírható egy vállalat karakterisztikája:

A minőség stílus például sok pénzt termel, erős és jó mérleghelyzete van, nincs eladósodva, egy jó minőségű cég.

Az értékeltség stílust viszonylag olcsón tudjuk megvásárolni, P/E, P/BV alacsony, ez például az egészségügy most.

A momentum stílus azt mondja, hogy ami eddig ment a közelmúltban, technikai alapon az fog tovább menni (ilyen az IT szektor most például).

A kis méret stílus azt használja ki, hogy historikusan a kis cégek többet hoznak, mint a nagy cégek (bár ez az elmúlt öt év ezt nem igazolta), de hosszú távon a kisvállalatok többet tudnak nőni, mint a nagyok.

A részvények az elmúlt két évben kevésbé mozognak együtt, amivel felértékelődik a diverzifikáció szerepe. A kötvények is jó befektetések, megvan a helyük. A prezentáció végén Vince Péter konkrét portfóliókra is tett javaslatot az MBH negyedéves kitekintője alapján,

attól függően, hogy mennyire konzervatív a befektető, 22,5 és 55 százalék közötti részvénysúlyt ajánl.

Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője arra a manapság gyakran feltett kérdésre próbált meg választ adni, hogy drágák-e a piacok? Magasak a P/E mutatók, mind az amerikai piac, mind a világindex esetén, de a piacok azért drágák, mert sok pénzt termelnek. A ROE például jóval a medián felett van mind az amerikai részvényeknél, mind világszinten. A jelenlegi értékeltségben semmilyen különleges dolog nincs, ez ennyi, ezt el kell fogadni, ha a nyereségesség összeomlik, a ROE lejjebb jön, akkor más lesz a helyzet. Azért kereskednek drágán a piacokkal, mert azok a cégek, amelyek húzzák az indexet, jók.

A mesterséges intelligencia megkerülhetetlen, ha a tőkeberuházásban visszavonulót fújnának a cégek, az egy negatív jelzés lenne. Lesz egy változás a világban, már nem az lesz a fontos, hogy ki mennyit költ el AI-ra, hanem mennyit tud rajta keresni.

Az AI-nak akkor lesz igazán nagy ereje, ha valakinek monopóliuma vagy oligopóliuma lesz,

ha valaki meg tudja úgy csinálni, mint például a Chrome-ot, az AWS-t vagy az Azure-t, minden más esetben filléres tömegtermék lesz.

Az AI mellett egy másik ígéretes lehetőséget is felvillantott az MBH vezető elemzője, rávilágított, hogy az európai bankszektor azt a hozamot tudta elérni 2023 óta, amit a Nasdaq 100. Az európai bankszektor nagyon mostohagyerek volt 2016-2018-ig, de sok mutató javul, a kamatmarzs, a hitelportfólió és rekordon áll a jövedelmezőség. A magyar piacon az AutoWallis és a Richter részvényeiben lát nagyobb fantáziát most az MBH.

Amikor egyedi papírt veszünk, az árfolyamnyereséget 50 százalékban a makrokörnyezet határozza meg, 30 százalékban az iparág és mindössze 20 százalék a mikor, hogy a menedzsment hogy dönt, milyen stratégiai utat vetít – zárta előadását Debreczeni Csaba.

Gózon Gergely, az MBH Bank befektetői kapcsolatok és stratégiai fejlesztések ügyvezető igazgatója az MBH napokban bejelentett részvényeladási programjáról beszélt, kiemelve, hogy miért aktuális lépés most. Az MBH Bank hosszú időszakon van túl a három bank összegyúrásával, de az integrációs folyamat lassan a végére ér.

Mozgalmas 3-4 év van mögöttünk és ambiciózus tervek vannak

– mondta Gózon Gergely, hozzátéve, hogy a cél a további növekedés ott, ahol nem piacvezető a bank és a hazai piac mellett a régiós piacot is aktívan nézi. Az MBH Bank részvényeiben befektetésként azért lehet jó potenciál, mivel az egyik fő mozgatórugó a növekedés, amit erős jövedelmezőség mellett tud realizálni – mondta el Gózon Gergely.

A rendezvény végén panelbeszélgetésben Demjén Ottó, az MBH Bank kereskedésért és értékesítésért felelős ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az elmúlt években láttunk egy komoly transzformációt a kisbefektetők kapcsán a lakossági piacon a lakossági állampapírpiacra való átterelésben. A korábbi bankbetét-vadászat helyett ma már főleg az állampapírpiacon tartja a lakosság kvázi likvid eszközként a befektetéseit. A forradalmi változás, ami bekövetkezett, jó példa lehet arra, hogy a részvények nagyobb arányban legyenek képviseltetve a befektetői portfólióban. Hosszú az út odáig, hogy az amerikai és a svájci piacon látott 60-70 százalékos arányig eljussunk, talán nem is lehet, de az osztrák és a lengyel szint elérhető.

Lesták Richárd, az MBH Alapkezelő portfóliómenedzsere arra a kérdésre válaszolva, hogy mennyire állja meg helyét napjainkban a 60-40 portfólió, elmondta, véleménye szerint

a Szent Grál nem létezik az arányokkal kapcsolatban, mindenkinek más.

Érdemes lehet szakemberhez, személyi bankárhoz fordulni, aki egyéni kockázatvállalási hajlandóság alapján segít összeállítani portfóliót. Ha magunknak szeretnénk összeállítani, akkor jó stratégia lehet az életkorhoz kötni, minél fiatalabbak vagyunk, annál több részvényt tartsunk, minél idősebbek vagyunk, annál több kötvény legyen a portfólióban. Jó hüvelykujjszabály lehet a 100 mínusz életkor-arány a részvénysúly meghatározására.

Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője hozzátette, hogy a 60-40 egy 1950-es évekbeli elmélet alapján kialakított szabály, azóta nagyon sok minden változott. Az eszközosztályok közötti kapcsolat nem annyira távoli, mint akkor volt és kiemelte a kockázatkezelés fontosságát.

A különböző eszközosztályok közötti diverzifikációval kapcsolatban Demjén Ottó a devizanemek közötti diverzifikáció fontosságára hívta fel a figyelmet, nagy felfutásban van a befektetésben a devizaarány. Lesták Richárd szerint akkor lesz jól diverzifikált egy portfólió, ha az eszközök közötti korreláció nem erős. Inflációvédett kötvények több országban is találhatóak, ezek is jó szolgálatot tehetnek, a kriptopiac pedig egyre inkább megkerülhetetlen eszköz lesz, de a részvényekhez mért korreláció nagyon felerősödött, így diverzifikációs tulajdonsága lecsökkent. Takács András a kriptopiacot volatilitása miatt nem ajánlja, inkább az ingatlanalapokat emelte ki.

Az egyedi részvények kiválasztására Takács András azt javasolja, hogy érdemes megnézni, maga a szektor, maga az iparág hogyan teljesít és azon belül kell találni egy céget, ami jobban teljesít. Mindig jó körbejárni a cégeket nagyobb képpel. A technikai kereskedés egy rövidebb távú dolog, a fundamentális befektető egy jóval hosszabb időtávra szól, érdemes először az időtávot meghatározni és ahhoz kell belőni a stratégiát. Demjén Ottó a bankpiaci papírokat tartja izgalmasnak, ugyanis a vámintézkedések alól, amik rángatták idén a piacokat, a bankszektor el tudott hajolni, ami előny lehet. A magyar tőzsdei eszközök előremutató P/E rátájában az látszik, hogy erősen alulértékelt a magyar piac, ami alapján vonzó lehet. Szűk a merítés, amiben érdemi likviditás, érdemi forgalom van a magyar piacon, de izgalmas terep lehet a régiós papírokkal együtt.

Lesták Richárd szerint 2026-ra tekintve kicsit aggasztó, hogy magas a részvénysúly a befektetői portfóliókban, a készpénz pedig alacsony, a növekedési várakozások nagyon optimisták és a jegybanki kamatvágások is pumpálták felfelé a részvénypiacokat. Rövid távon ez egy kis kockázat, emiatt kicsit óvatosabb rövid távon az MBH alapkezelője, véleménye szerint érdemes szelektívnek lenni. Emelkedő inflációs környezet jöhet, ezek beépültek a fejekbe, ami a reáleszközök felé tereli a flow-t a világban. Takács András a mesterséges intelligenciát emeli ki, de nem a chipgyártást, hanem az infrastruktúra az izgalmas, amit építeni kell hozzá, ezekhez a beruházásokhoz ugyanis ingatlant kell találni és energiaellátást. Demjén Ottó a jegybanki lazításokat emelte ki, és hozzáteszi, hogy ha a technológiai sztárokat kivesszük, akkor nem teljesített annyira jól az amerikai tőzsde, ebben lehet potenciál.

Képek forrása: Portfolio / Stiller Ákos

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ