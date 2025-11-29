Mutatunk három kisebb részvényt, ami a háttérben nagyot nyerhet a mesterséges intelligencián

Óriási menetelésen vannak túl a tőzsdén a technológiai nagyvállalatok részvényei, az elmúlt években az amerikai részvénypiac elsődleges húzóerejét jelentették, de manapság egyre többen beszélnek lufiról. Erős negyedéves eredményeket jelentettek a mesterséges intelligencia szektor nagyszereplői, az Nvidia jelentése például kifejezetten megnyugtató volt, ennek ellenére a részvénypiacokon nem volt felhőtlen a befektetői hangulat, volatilis kereskedés jellemezi az iparágat hetek óta.
A DA Davidson elemzője összességében továbbra is optimista a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, de több kisebb papírban lát most potenciált, ha valaki a nagy neveken túl is keresne lehetőségeket. A szakértő hozzátette, hogy ezeket a papírokat alábecsülték a piacok, elhomályosították őket a Csodálatos Hetes részvények.
A megnevezett cégek az AI infrastruktúra és szoftver területén működnek,
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés