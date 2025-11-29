Mutatunk három kisebb részvényt, ami a háttérben nagyot nyerhet a mesterséges intelligencián

Az elmúlt években a tőzsdék hajtóerejét a mesterséges intelligencia-trade jelentette a technológiai óriásvállalatokkal az élen, de egyre jobban felhangosodnak az AI-lufit kiálltó hangok, ami arra ösztönzi a befektetőket, hogy alternatívákat keressenek. Egy, a Business Insider által megkérdezett elemző három kisebb papírt nevezett meg, amelyek eddig nagyrészt radar alatt maradtak.

Óriási menetelésen vannak túl a tőzsdén a technológiai nagyvállalatok részvényei, az elmúlt években az amerikai részvénypiac elsődleges húzóerejét jelentették, de manapság egyre többen beszélnek lufiról. Erős negyedéves eredményeket jelentettek a mesterséges intelligencia szektor nagyszereplői, az Nvidia jelentése például kifejezetten megnyugtató volt, ennek ellenére a részvénypiacokon nem volt felhőtlen a befektetői hangulat, volatilis kereskedés jellemezi az iparágat hetek óta.

A DA Davidson elemzője összességében továbbra is optimista a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, de több kisebb papírban lát most potenciált, ha valaki a nagy neveken túl is keresne lehetőségeket. A szakértő hozzátette, hogy ezeket a papírokat alábecsülték a piacok, elhomályosították őket a Csodálatos Hetes részvények.

A megnevezett cégek az AI infrastruktúra és szoftver területén működnek,