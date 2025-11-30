Cseles megoldással, az utolsó pillanatban kerülték el a bukást a klímacsúcson

Az éves klímakonferenciák a már bevettnek nevezhető menetrend szerint egy olyan záró megállapodással szoktak véget érni, amely rögzíti a világ legtöbb országa által konszenzussal elfogadott célokat.
Sokáig úgy tűnt, a brazíliai Belémben novemberben tartott idei klímakonferencia végső megállapodás nélkül, teljes kudarccal fog végződni.
A fő nézetkülönbség a fosszilis tüzelőanyagok körül alakult ki. Bár jó ideje tudományos konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy a klímaváltozást és globális felmelegedést nagyrészt a fosszilis energiahordozók, vagyis a földgáz, a kőolaj és a szén égetése során a légkörbe jutó szén-dioxid okozza, üzletileg érdekelt országok egy csoportja igyekszik számos eszközt bevetve megtorpedózni a fosszilis tüzelőanyagoktól való elszakadást. (Ahogy a fosszilis energia ipar, kiváltképp a nagy olajvállalatok a kezdetektől tevékenyen kiveszik a részüket a klímaváltozás kockázatainak elbagatelizálásából.)
