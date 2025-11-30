Cseles megoldással, az utolsó pillanatban kerülték el a bukást a klímacsúcson

Bár a várakozásokhoz képest csalódást keltő eredménnyel zárult a világ legfontosabb nemzetközi klímaügyi eseménye, az ENSZ idei éves éghajlatvédelmi konferenciája (COP30), az utolsó pillanatban mégis sikerült elkerülni a totális fiaskót. Ugyanis, ha burkoltan is, de a záró megállapodásba végül bekerült a fosszilis tüzelőanyagok kivezetésének céljára való utalás, és emellett más előrelépések is történtek az Egyesült Államok hivatalos jelenléte nélkül tartott rendezvényen. Az, hogy a COP30 egyik fő eredménye az, hogy bebizonyította, a nemzetközi klímaegyüttműködés továbbra is él, az emberiség pedig még mindig versenyben van a bolygó élhetőségéért folytatott küzdelemben, egyszerre világít rá a helyzet súlyosságára és tartja életben a reményt.

Az éves klímakonferenciák a már bevettnek nevezhető menetrend szerint egy olyan záró megállapodással szoktak véget érni, amely rögzíti a világ legtöbb országa által konszenzussal elfogadott célokat.

Sokáig úgy tűnt, a brazíliai Belémben novemberben tartott idei klímakonferencia végső megállapodás nélkül, teljes kudarccal fog végződni.

A fő nézetkülönbség a fosszilis tüzelőanyagok körül alakult ki. Bár jó ideje tudományos konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy a klímaváltozást és globális felmelegedést nagyrészt a fosszilis energiahordozók, vagyis a földgáz, a kőolaj és a szén égetése során a légkörbe jutó szén-dioxid okozza, üzletileg érdekelt országok egy csoportja igyekszik számos eszközt bevetve megtorpedózni a fosszilis tüzelőanyagoktól való elszakadást. (Ahogy a fosszilis energia ipar, kiváltképp a nagy olajvállalatok a kezdetektől tevékenyen kiveszik a részüket a klímaváltozás kockázatainak elbagatelizálásából.)