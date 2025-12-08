Csúnya bukták a Revoluton kriptózó magyaroknál - Most jön a feketeleves

A Mikulás nemcsak csokit és virgácsot hozott a magyar kriptósoknak: a Revoluton kereskedő kriptobefektetők újra eladhatnak a platformon a neobank hétvégi döntését követően. Az alapvetően jó hírnek azonban nem örülhet mindenki felhőtlenül: aki nyár óta pozícióban ragadt, most legfeljebb veszteséget realizálhat. Összefoglaltuk, eddig mi történt a kriptós-tiltások ügyében a Revolutnál és hogy hol tart most ez a végtelennek tűnő történet.

Nagy bukót realizálhatnak a kriptósok

A Revolut itthon összesen 2 millió ügyféllel rendelkezik Magyarországon, nyilván nem mindenki kriptózik, viszont ez egy köztudottan népszerű szolgáltatás a neobanknál. Valószínűleg nem tévedünk nagyot, ha néhány százezerre becsüljük itthon a revolutos kriptósok számát. Ugyan a kriptók jó részénél a tokenek kiutalása és egy másik platformon való likvidálása megtörténhetett, a kisebb, alacsonyabb kapitalizációjú kriptóknál ez a lehetőség sem állt fenn.

Bár a december 6-i döntés könnyebbséget jelent azoknak, akik most szeretnék zárni pozíciójukat, fontos körülmény, hogy a kriptovaluta-piac jelentős korrekción ment keresztül a korlátozások bevezetése óta. A nyári időszakban még csúcsközelben járó kriptoárfolyamok azóta számottevően csökkentek, ami potenciális veszteséget okozhat azoknak a befektetőknek, akik a korlátozások miatt nem tudtak időben kilépni pozícióikból. Az biztos, hogy a magyar kriptósok egy jó része most szomorú döntés előtt áll. Július 7-én fagyasztották be az eladást,

akkor közel 110 ezer dollárt adtak egy bitcoinért, míg december 6-án durván 90 ezer dollárt ért a kriptopénz egy egysége.