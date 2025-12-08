Csúnya bukták a Revoluton kriptózó magyaroknál - Most jön a feketeleves

Nagy bukót realizálhatnak a kriptósok
A Revolut itthon összesen 2 millió ügyféllel rendelkezik Magyarországon, nyilván nem mindenki kriptózik, viszont ez egy köztudottan népszerű szolgáltatás a neobanknál. Valószínűleg nem tévedünk nagyot, ha néhány százezerre becsüljük itthon a revolutos kriptósok számát. Ugyan a kriptók jó részénél a tokenek kiutalása és egy másik platformon való likvidálása megtörténhetett, a kisebb, alacsonyabb kapitalizációjú kriptóknál ez a lehetőség sem állt fenn.
Bár a december 6-i döntés könnyebbséget jelent azoknak, akik most szeretnék zárni pozíciójukat, fontos körülmény, hogy a kriptovaluta-piac jelentős korrekción ment keresztül a korlátozások bevezetése óta. A nyári időszakban még csúcsközelben járó kriptoárfolyamok azóta számottevően csökkentek, ami potenciális veszteséget okozhat azoknak a befektetőknek, akik a korlátozások miatt nem tudtak időben kilépni pozícióikból. Az biztos, hogy a magyar kriptósok egy jó része most szomorú döntés előtt áll. Július 7-én fagyasztották be az eladást,
akkor közel 110 ezer dollárt adtak egy bitcoinért, míg december 6-án durván 90 ezer dollárt ért a kriptopénz egy egysége.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább.
December 1-17. között féláron adunk 2 havi Signature PRO előfizetést! Használd a KARACSONY2025 kuponkódot a "KUPON BEVÁLTÁSA" mezőben, és élvezd a prémium elemzéseket, hírleveleket, kedvezményes konferenciajegyeket és online klubokat! Siess, mert a 2 havi akciós előfizetést csak december 17-ig tudod aktiválni, ne maradj le, részletek ITT!
További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés