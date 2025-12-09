Érdemes még karácsony előtt eurót váltani? Mutatjuk, mit üzen most a forint!

Sokszor mondtuk már, hogy 2025 a forint éve, hiszen rég nem látott erőt mutatott a hazai fizetőeszköz a vezető devizákkal, különösen a dollárral szemben.
A Fitch kilátásrontása után azonban a hét elején már nyomás alá került a forint.
Az EUR/HUF jegyzése már 385 fölött is állt kedden, noha hétfő reggel még 380 alatt, egészen 2024 január óta nem látott szinten is volt az árfolyam.
