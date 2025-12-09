Érdemes még karácsony előtt eurót váltani? Mutatjuk, mit üzen most a forint!

A napokban közel két év után először 380 alá is benézett az euró-forint árfolyam, azonban a Fitch kilátásrontása átmenetileg megakasztotta a magyar fizetőeszköz idei nagy menetelését. Ennek kapcsán megnéztük, milyen mozgást várhatunk az év végéig, illetve 2026 közeledtével.

Sokszor mondtuk már, hogy 2025 a forint éve, hiszen rég nem látott erőt mutatott a hazai fizetőeszköz a vezető devizákkal, különösen a dollárral szemben.

A Fitch kilátásrontása után azonban a hét elején már nyomás alá került a forint.

Az EUR/HUF jegyzése már 385 fölött is állt kedden, noha hétfő reggel még 380 alatt, egészen 2024 január óta nem látott szinten is volt az árfolyam.