  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Érdemes még karácsony előtt eurót váltani? Mutatjuk, mit üzen most a forint!

Portfolio
A napokban közel két év után először 380 alá is benézett az euró-forint árfolyam, azonban a Fitch kilátásrontása átmenetileg megakasztotta a magyar fizetőeszköz idei nagy menetelését. Ennek kapcsán megnéztük, milyen mozgást várhatunk az év végéig, illetve 2026 közeledtével.

Sokszor mondtuk már, hogy 2025 a forint éve, hiszen rég nem látott erőt mutatott a hazai fizetőeszköz a vezető devizákkal, különösen a dollárral szemben.

A Fitch kilátásrontása után azonban a hét elején már nyomás alá került a forint.

Az EUR/HUF jegyzése már 385 fölött is állt kedden, noha hétfő reggel még 380 alatt, egészen 2024 január óta nem látott szinten is volt az árfolyam.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább.
December 1-17. között féláron adunk 2 havi Signature PRO előfizetést! Használd a KARACSONY2025 kuponkódot a "KUPON BEVÁLTÁSA" mezőben, és élvezd a prémium elemzéseket, hírleveleket, kedvezményes konferenciajegyeket és online klubokat! Siess, mert a 2 havi akciós előfizetést csak december 17-ig tudod aktiválni, ne maradj le, részletek ITT!

További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility