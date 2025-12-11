Rekordmagas célárak jöttek ki az OTP-re - Bőven van fantázia a részvényekben!

Két elemzőház is rekordmagas célárral jött ki az OTP-re. Mutatjuk, mekkora a felértékelődési potenciál a részvényekben!

Lendületben az OTP

Az OTP idén már 55 százalékot emelkedett, ezzel húzza magával az egész magyar tőzsdét. A BUX 37 százalékot ralizott, ennek az emelkedésnek gyakorlatilag két motorja van, az OTP és a Telekom.

Egy ekkora emelkedés után azt gondolhatnánk, hogy már nincs nagy tere a további emelkedésnek, de egyre több elemző jön ki a mostani árfolyamnál jóval magasabb célárral.

Az elmúlt hónapokban folyamatosan javult az OTP megítélése az elemzők körében. Először a 30 ezer forint feletti, majd a 35 ezer forint feletti célárak váltak általánossá, és