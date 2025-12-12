Nagy pofont kapott Európa – újabb repedés jelent meg az önálló napelemipari álmán

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Kútba esett Európa utolsó, fizetésképtelenné vált napelemes üveggyártójának tervezett felvásárlása, így a társaságnak nagy eséllyel végleg be kell szüntetnie a működését. A már indiai tulajdonba került Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (GMB) az év elején a munkaidő rövidítésével igyekezett kezelni azt a helyzetet, hogy az olcsó kínai konkurencia miatt megcsappant termékei kereslete. Miután fizetésképtelenné vált, a vállalat júliusban csődeljárást indított, és bár egy befektető hajlandó lett volna a cég után nyúlni, felvásárlási ajánlata azonban elbukott.

Miközben az Európai Unió kiemelt stratégiai célja, hogy saját tisztatechnológia-ipara fejlesztésével csökkentse a Kínától való függését, a szektor európai vállalatai továbbra is óriási versenyképességi kihívásokkal küzdenek.

Ennek újabb markáns jeleként

Európa utolsó napelemüveg-gyártója is súlyos pénzügyi helyzetbe került, aminek következtében várhatóan végleg be kell szüntetnie működését.

A németországi székhelyű Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (GMB) nevű üveggyártó vállalat júliusban indított csődeljárást, miután a társaság fizetésképtelenné vált. A társaság már januárban rövidebb munkaidő bevezetésével igyekezett kezelni azt a helyzetet, hogy az olcsó kínai konkurencia miatt megcsappant termékei kereslete, gyártókapacitásának kihasználtsága pedig körülbelül 40%-ra esett.

Egy befektető hajlandó lett volna a cég után nyúlni, azonban felvásárlási ajánlata elbukott. A GMB csődbiztosa november végén jelentette be, hogy a befektető megtalálására irányuló erőfeszítések kudarcot vallottak, Brandenburg tartomány gazdasági minisztériuma pedig sajnálatát fejezte ki az események miatt. Daniel Keller tartományi gazdasági miniszter pv magazin által idézett szavai szerint az utolsó pillanatig dolgoztak a vállalat megmentésén, illetve a további támogatási lehetőségek megtalálásán, a jogilag megengedett határokat is feszegetve, ennek részleteit ugyanakkor nem fedte fel a politikus.

A társaság egy 300 tonna/nap gyártókapacitású üzemmel rendelkezik Berlin közelében. A fizetésképtelenné vált napelemes üveggyártó tervezett felvásárlásának váratlan meghiúsulása következtében a társaság körülbelül 215 megmaradt alkalmazottja néz szembe elbocsátással.

A befektetői megállapodás kudarca Keller szerint katasztrofális fejlemény az EU technológiai-versenyképességi célkitűzései szempontjából,

különösen, mivel az energiatermelés rendkívül érzékeny területén következett be.

Brandenburg gazdasági miniszterének szavai alapján a GMB bukásában esetleg gondatlanság, hanyagság is szerepet játszhatott, de ezt sem fejtette ki pontosabban.

A helyi bányászati, vegyipari és energiaipari szakszervezet (IG BCE) „mély csalódottságát fejezte ki a drámai fejlemény miatt”. Az érdekképviseleti szerv szerint a potenciális befektető azért lépett vissza, mert nem tudott finanszírozást biztosítani az átvételhez. Az IG BCE jelentése szerint az alkalmazottak elbocsátása már december 1-jén megkezdődhet, az üzem teljes bezárása pedig márciusban várható, a felmondási idő lejárta után.

A szakszervezet nagyrészt a GMB korábbi részvényesét, a Borosil nevű indiai anyavállalatot hibáztatja a kedvezőtlen végkifejlet miatt, elfogadhatatlannak nevezve, hogy a társaság "kibújik a felelősség alól". Az indiai Borosil Renewables 2022 őszén szerzett 86%-os részesedést leányvállalatain keresztül az Interfloat Groupban, melynek kötelékébe tartozik a GMB is. Az indiai cég akkori kommunikációja szerint a Borosil rendkívül hatékony gyártástechnológiájának köszönhetően növekedhet a GMB termelékenysége, miközben karbonlábnyoma csökkenhet.

Az Európai Unió gazdasági versenyképessége az elmúlt időszakban megrendült nagy vetélytársaival, elsősorban Kínával szemben. Kína a kulcsfontosságú tiszta technológiák teljes globális piacán összességében körülbelül 70%-os részesedéssel rendelkezik, a napelemes fotovoltaikus rendszerek/akkumulátorok piacának pedig több mint 80%-át birtokolja. Az európai gyártók versenyhátránya részben az itteni magasabb energiaköltségekből adódik, de emellett olyan egyéb tényezők is hozzájárulnak, mint Kína kritikus nyersanyagok globális piacán kiépített dominanciája vagy Peking feltételezett tisztességtelen állami támogatásai.

Az ambiciózus energia- és klímapolitikai célokkal rendelkező EU-nak nem csak ipara versenyképessége megerősítéséhez kulcsfontosságú, hogy fejlessze a legfontosabb tiszta technológiák belföldi gyártókapacitásait, de ellátásbiztonsága megerősítéséhez is elengedhetetlen, ezért ez zöldátállási stratégiájának is lényeges részét képezi.

Az EU változatos, egyebek mellett piacvédelmi eszközökkel is igyekszik megerősíteni saját tisztatechnológia-iparát, mindeddig felemás eredménnyel.

Azonban míg például a villanyautógyártás területén már látszanak az erőfeszítések bizonyos eredményei, addig a napelemgyártás területén még nem történt meg a kedvező fordulat, elég csak az utóbbi időszak hazai vagy hollandiai híreire gondolnunk, és az európai honosságú akkumulátorgyártó ipar fellendítése is jelentős problémákkal küzd.

Címlapkép forrása: Yuan Hongyan/VCG via Getty Images