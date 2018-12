A tankok után újabb nagy bejelentés: Magyarország légvédelmi rakétavezetési rendszert telepít

Az Airbus kapta a megrendelést

A világ egyik legmodernebb tankjából is vásárolunk

Leopard 2 A7+ (galéria, 4 kép)

A SAMOC, mint műveleti vezetés-irányítási rendszer biztosítja az egymással együttműködő harcegységek koordinációját, s képes adatokat biztosítani a légvédelmi rendszereknek az esetleges ellenséges repülő eszközökről. Ennek érdekében a SAMOC a Műveleti Operációs Adatbázis releváns adatait szinkronizálja és osztja meg az egységek között, illetve továbbítja."Ez a szerződés a Magyar Légierővel korábban kialakult, kölcsönös bizalomra épülő, szakmai együttműködésünk eredménye, amely az Airbus munkatársai és tapasztalt magyar katonai szakértők között az elmúlt két évben folytatott részletes tárgyalásainak köszönhető. Ennek során volt alkalmunk használat közben is bemutatni a SAMOC rendszert, amelyet a Német Légierő jelenleg is használ" - mondta Harald Mannheim, az Airbus Defence and Space felderítő eszközök üzletágának védelmi megoldásokért felelős vezetője. "A Magyar Légierő a SAMOC-kal egy korábban már sikeresen telepített, harci helyzetekben kipróbált légvédelmi rendszerhez jut hozzá, amely már számos NATO hadgyakorlaton bizonyította harcképességeit."A SAMOC-ot jelenleg is több ország használja, a NATO rendszerekkel teljesen funkcionalitás mellett képes együttműködni, erről az ezt támogató szabványos üzenetformátumok és harcászati adatkapcsolatok gondoskodnak. A rendszer jól hozzáilleszthető a már meglévő, vagy a jövőben felépítendő struktúrákhoz, egy későbbi magyar földi telepítésű légvédelmi rendszer (GBAD) első, kulcsfontosságú építő eleme lehet.A Magyar Honvédség 44 új harckocsi és 24 új önjáró löveg beszerzését jelentette be tegnap. Az erről szóló tudósításokból nem derült ki, a Leopard 2 harckocsik közül melyik sorozat modelljeit szerezzük be. A harckocsikat szállító cég közleményében azonban már szerepel: a legmodernebb, legutolsó sorozat modelljei, a Leopard 2 A7+ harckocsik gyarapítják a honvédség fegyverarzenálját. Mindezen túl 12 használt Leopard 2-es (A4-es) harckocsit kiképzési célból szerzünk be a cégtől.A Leopard 2-eseket az 1970-es évek óta fejleszti és használja a német hadsereg, a típus évtizedek óta a világ egyik legjobb tankjának számít. 120 milliméteres Rheinmetall L/55-ös lövege számos másik harckocsi tervezéséhez ihletet adott, nem is beszélve páncélzatának kialakításáról, 1500 lóerős motorja pedig 72 kilométer / órás sebességre képes.