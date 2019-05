Brutálisan nő a Honvédség tűzereje - Az éjjel Magyarországra érkeztek a szupertankok

A budaörsi reptéren jártunk, ahol megrendezésre kerül a hétvégén a Honvédelem Napja alkalmából tartott haditechnikai bemutató, melyen a közönség a hétvége során megismerkedhet a legújabb magyar haditechnikai eszközökkel.A bemutatóra szinte elsőként a német gyártmányú Leopard 2A4-es és 2A7+ általános harckocsik, valamint egy Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarack érkezett meg. A három harcjárművet egy Panzerschnellbrücke 2-es hídvető és egy Bergepanzer 3-as műszaki mentőjármű is elkísérte. A jellemzően vasúti úton szállított eszközöket most teherautókon szállították Budaörsre.

A Budaörsre érkezett PzH 2000-es, még a tréleren. Fotó: Portfolio

A Leopard 2A7+ egyelőre a tréleren maradt. Fotó: Portfolio

Mint ismert, a Honvédség 24 új Panzerhaubitze 2000-est és 44 Leopard 2A7+-t tervez rendszeresíteni - ezek korunk legmodernebb páncélozott harcjárművei közé sorolhatók. A mostani bemutatóra a Krauss-Maffei Wegmann gyár adta kölcsön az új páncélosokat.Emellé lízingelünk 12 darab használt Leopard 2A4-est is, a budaörsi bemutatóra az osztrák hadsereg, a Bundesheer kölcsönzött nekünk egyet.

A Leopard 2A4 a tréleren. Fotó: Portfolio

Az osztrákok kezelőszemélyzetet is küldtek, akik segítettek a nagyvasakat leszállítani a trélerről.

Legurul a 2A4 a szállítóról. Fotó: Portfolio

Az általános harckocsira lepakolás után egy FN MAG géppuskát is szereltek, majd bevonultak a bemutató területére.

Fotó: Portfolio

Fotó: Portfolio

Fotó: Portfolio

A Leopard 2A4-es végül elfoglalta helyét egy régi honvédségi T-72-es mellett, ahol lemosták a bemutatóra készülve.

Fürdetik a nagymacskát. Fotó: Portfolio

Számos másik haditechnikai eszköz kipakolását is megkezdték: megjelentek a különleges műveleti alakulatok Polaris homokfutói és a már régebb óta szolgálatot teljesítő Humveek is.

Polaris "bújik elő" egy teherautó hátuljából. Fotó: Portfolio

Humveek "kis családja". Fotó: Portfolio

A budaörsi reptéren pénteken iskolások számára, szombaton és vasárnap pedig mindenki számára megtekinthetők lesznek az eszközök, melyek mellett többek közt különleges alakulatok bemutatóját és az új kézifegyvereket is megnézhetjük.A modern fegyverek mellett régebb eszközöket is felvonultatnak majd az érdeklődők számára, többek közt Mi-2-es helikopterekkel, Jak-52-es kiképzőrepülőkkel és a Leopárdok "elődjével," a T-72-esekkel is találkozhatunk.

A Honvédség egy régi T-72-ese, "Thor." Az orosz gyártmányú harckocsikat váltják majd a Leopard 2-esek. Fotó: Portfolio

Mint ismert, a magyar kormány célja, hogy a következő években GDP-arányos 2% fölé emelje az ország hadicélú kiadásait, ennek része egy nagyszabású fegyverbeszerzési és korszerűsítési program is, a Zrínyi 2026.Magyarország hadicélú kiadásai 10,16%-ot növekedtek 443,7 milliárd forintra a tavalyi évben a Stockholm Peace Research Institute (SIPRI) adatai szerint.később Gulyás Gergely is beszélt a magyar haderő-reformokról a mai kormányinfón: elmondta, hogy várhatóan jövőre érjük el a GDP 1,6%-át kitevő hadicélú ráfordítást és 2023-ra teljesíthetjük a 2 százalékot. Amire szükség van, azt Magyarország NATO-szövetségestől szeretné beszerezni, ennek érdekében több országgal tárgyalnak - közölte.A Honvédség fegyverbeszerzéseiről itt írtunk összegzőcikket: