A szépségnek ára van - Meghajtottuk a Peugeot 508 GT változatát

Érdekes időkben virít a Peugeot

1,6 turbóbenzines

225 lőerő, 300 Nm nyomaték

620 km megtett út

A GT verzió alapára 13,4 millió forint, az általunk tesztelt darab 15,5 millió forintba került

Javában zajlik a Peugeot legújabb modelljének offenzívája Európában. Nemrégiben mutatták be a nagyközönségnek az 508 SW-t, majd a napokban minden országban lezajlott az országspecifikus bemutató és az árak ismertetése. Nekünk most egy 508 limuzint volt szerencsénk tesztelni, annak is a benzines csúcskategóriáját, a GT verziót, egy héten át.A legfontosabb paraméterek előljáróban:

Igaz ez a Peugeot-Citroen-DS-Opel gyárakat felsorakoztató PSA csoportra is. A 2018-ban közel 3,9 millió darabszámos értékesítésen belül modellszinten továbbra is a hagyományosan élenjáró 208 volt az első helyen 294 ezer eladott példánnyal, ám a második helyen már az év autó díjas 3008-as városi terepjáró szerepel.Konkrétan az 508-as elődjéből, a 2014-ben faceliften átesett verzióból tavaly 17 ezer darabot adtak csupán el világszerte, ami 28%-os csökkenés volt év/év alapon. Van tehát honnan fordítani, vagy legalábbis magára vonni a figyelmet.

Külső forma

Az biztos, hogy feltűnő darab, a pesti utakon érezhetően megnézték az autót, valószínűleg üdítő kivételként hat az egyre terjedő szabadidő-autó őrületben. A Mazda piros színével vetekedő piros ultimate festés nyilván rásegít erre a hatásra, emellett látványos a 19"-os felni is. Másban nem lóg ki külsőleg a GT verzió az alapváltozattól, hacsak valaki ki nem szúrja a hátsó ablak sarkában a GT jelzést.

És ezen a ponton el is érkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy mely modellekkel akar versenyezni ez az autó. Hagyományosan ugye a Passat-Mondeo-Insignia tengelyt támadhatja a hazai piacon is, azonban az 5 ajtós sportos fastback-kupés kialakításával más modellek vásárlóira is céloz, nevezetesen: 4-es BMW, Audi A5, Volkswagen Arteon, Kia Stinger. Ha csak a külsőt nézzük, akkor ez utóbbi kategóriával is simán felveszi a versenyt a Peugeot 508-as, főleg, ha felfigyelünk a keret nélküli ajtókra. Ez egyúttal a sportosság érzetét is emeli.

Jól látható, hogy az 508-as a magasságával próbál operálni (csak a 4-es BMW és a KIA Stinger ennyire alacsony), és egyébként ez a vezető ülésben ülve át is jön, az alacsony padló szintén a sportosság hatását erősíti.

Az elődök A Peugeot-nál van hagyománya a különleges D-szegmens daraboknak és kupéknak. Elég ha csak a sokak által örök klasszikusként hivatkozott, Pininfarina által tervezett 406 kupéra gondolunk. Ennek utódja lett a 407 kupé, ami már nem annyira kecses, de hosszúságával és sportosságával feltűnő egyed az utakon. De nagy múltja van a francia gyártónál a CC modelleknek is (206, 207, 306, 307, 308), amiből a mostani 508-as is örökölhette a jegyeit.

Belső funkciók

A belső sem unalmas, de már ismerős lehet a 3008-as és 5008-as vásárlóknak. Óriásit dobnak rajta a látványos és igen kényelmes bőrülések és a fa hatású műanyag betétek is azt a célt szolgálják, hogy elhitessék velünk, prémium autóban ülünk.

Valamit valamiért ugye.A kiemelt fizikai gombok nagyon előnyösek (főleg az olyan érintőképernyős megoldásokkal szemben, ahol nem érezzük, hogy gombnyomásra fizikailag is történt valami), nekem még tetszett is a dizájn, amit a 3008-asból örökölt meg ez a modell, de funkcióiban jobban is ki lehetett volna alakítani ezt a menüsort. És ha már a belső érdekességeinél vagyunk. A tervezőmérnökök a használható szellőztetőket is feláldozták a szépség oltárán, miután az erősségszabályozó tekerőket egész egyszerűen kidobták és csak úgy állíthatunk egy befúvó erősségén, ha eltoljuk az egyik irányba. Lehet, hogy ezt hosszú távon meg lehet szokni, én egy hét alatt nem tudtam. És ha már a belsőnél vagyunk: a 10 colos képernyőből méretes helyet elvesz a klímaszabályozás két oldalt az érintőfelületen, mivel ezeket a fizikai gombokat is száműzték. Szintén apróságnak tűnik, de idegesítővé tud válni a hiánya, hogy a parkolóradar ki és bekapcsoló gombját az érintőképernyőn keresztül elérhető menübe tették, a jól megszokott váltó mellett szem előtt lévő fizikai gomb helyett.

Azok a bizonyos szellőzők és az érintőképernyőből ellopott területek.

Maradva a beltér formájánál, ez esetben is megemlíthetjük, hogy a szépségnek ára volt, ugyanis a lábtérrel még nincs gond hátul (a saját 180 centimmel könnyedén elfértem magam mögött),Ez abból fakad, hogy az 508-as háta rendkívül alacsony ívben ereszkedik lefelé, ettől szép és formás. Ezek után kíváncsian várom az 508 SW változatát.

Vezetés

A GT hatás már az első szakaszok megtétele után érezhető volt, nem kell ezzel az autóval versenypályára menni, hogy előjöjjenek a sportos jegyek. A 8 sebességes automata váltó érdekessége volt, hogy normál módban is még csak 3-asban volt 60-70-es sebességnél, és az eco módban érjük el azt, hogy a váltó normál érzékenységű legyen. Erre csak jópár kilométer után jöttünk rá, így nem véletlen, hogy az első szakaszon 11 liter felett volt a fogyasztás. A teljes út alatt egyébként 8,5 literes fogyasztást sikerült elérnem, ami lényegesen magasabb a katalógusban feltüntetett 5,7 literes értéknél.Az úttartása kiváló, sok helyzetben megállta a helyét. Az ülések puhák, de nem franciásan, ugyanis a sportosság miatt szükség van a feszes tartásra (az ülések érdekessége, hogy alig pár ezer kilométer után már látványos a ki-, beszállások nyoma az ülőlap oldalán). A felfüggesztés sem hagyományosan Peugeot-lágy, de nem is ez a cél egy sportváltozatban. Ha hosszú távon túlságosan is kemény lesz a futómű-ülés párosítás, akkor annak ajánljuk a masszázs funkciót (380 ezer vagy 600 ezer forint, attól függ, milyen felszereltséghez kérjük), azonban ennek a kapcsolgatása és beállítása eléggé elvonja a figyelmet a vezetéstől.

Támogatja a vezetőt

Személy szerint én az Allure felszereltségtől (második szint) nézegetném az 508-at, mivel ez az a fokozat, ahol már rendelhető opcionálisan az összes vezetéstámogató eszköz. És nagyon is elgondolkodnék az összesen 800 ezer forintba kerülő, de minden vezetéstámogató rendszert tartalmazó csomag beikszelésén. Sokkal inkább ilyen extrák legyenek a kocsiban, ha már van ezekre lehetőség, mint a 380 ezer forintba kerülő nyitható panoráma üvegtető, vagy a 240 ezer forintért kérhető piros ultimate fényezés.

Az alapvető vezetéstámogató rendszerek kiválóan és megbízhatóan működtek, így például az adaptív tempomat, a táblafelismerés és figyelmeztetés, de tette a dolgát a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer és a sávelhagyást korrigáló rendszer is, szépen, intelligensen segített bennünket az autópályán. Könnyedén ment neki az automata parkolás (290 ezer forint ez az extra) ésEz sötétben, esős időben megdöbbentően hasznos, akár minden modellben bevezethetnék. A Peugeot 508 esetében az Allure felszereltség feletti szinttől lehet kérni ezt a funkciót és 460 ezer forintba kerül.

Kifejezetten szép, a tömegből nem méreteivel, hanem formájával, eleganciájával és sportosságával kitűnő autó

Jól vezethető, harapós GT változat

Erős benzines motor, ami nem szik keveset.

Számtalan új technológiai tudást felvonultató autó.

Az 508 katalógusa ezeket a funkciókat a Drive Assist és Safety Plus csomagok keretében már úgy hirdeti, hogy újabb lépéseket tettek az önvezető autó felé és hogy az 508 vezetése félautonóm módon is történhet. Valóban fontos lépések ezek, azonban a valós önvezetéstől még messze vagyunk ezen a szinten.Az általunk tesztelt GT modell felextrázott változata 15,5 millió forint, a sima GT verzió 13,4 millió forintba kerül és az új modell induló ára 8,89 millió forint. Mindez első ránézésre nem kis összeg (az Insignia és a Mondeo indulóáraihoz viszonyítva), azonban ha a gyártó el tudja hitetni a vevőivel, hogy ennek az autónak a prémium sportkupék a versenytársai, akkor jó vételnek tűnhet, hiszen a 4-es BMW, az 5-ös Audi 11 millió felett indul, a VW Arteon is és a KIA Stinger pedig már a 13 milliós induló kategória. Hasonló a helyzet a GT változattal: ha valaki sportosabb nagy méretű szedánra vágyik, de nem szeretne belecsúszni a 15 millió feletti sávba és nincs szüksége vad, 300 lőerő feletti teljesítményre, akkor az 508 GT lehet számukra az ideális választás.