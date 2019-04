Így emelkedik ki a szuperligából az Audi Q8

Miről is van szó?

Négy napig, közel 600 kilométeren keresztül teszteltük az Audi csúcskategóriás városi terepjáróját, a Q8-at. Az Avis flottájának legújabb darabja egy tudatosan felépített sorozatba illeszkedik, ugyanis az autókölcsönző cég az elmúlt években nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a versenytársakat megelőzve folyamatosan új prémium autókkal rukkoljon elő. Jelenleg is elérhető a kínálatban ugyanis a Q7 (az Avis Autókölcsönző ügyvezetőjétől, Lengyel Zsolttól azt is megtudtuk, hogy a Q8-asok hamarosan teljesen felváltják a meglévő Q7-eseket), tavaly került a képbe a Jaguar E-Pace , de teszteltük már az autókölcsönző Mercedes C200-as kabrióját, Mazda MX5-ösét is és a szerencsésebbek emlékezhetnek még a cég Alfa Romeo 4C modelljére.És valóban: egyetlen perc vezetés és az Avis belvárosi irodájától, a Bank Centertől a Bajcsy-Zsilinszky útra történő kihajtás egyértelművé tette, hogy az emberek miért választják ezeket az autókat.

Q8 50 TDI quattro tiptronic, 3 ezres V6-os turbódízel

Teljesítmény: 286 lóerő, 600 Nm nyomatékkal

4,986 méter hosszú, 2,19 méter széles, 1,7 méter magas

S line sportcsomag

A tesztelt autó legfontosabb paraméterei:

Fotó: Barabás Dávid

Mit tud az autó?

A Q8 már a külső megjelenésében egyedülálló. Ha csak a korábban felsorolt méreteit nézzük és összevetjük a versenytársaival (lásd: az alábbi táblázatban), akkor elsőre azt mondhatnánk, hogy terpeszkedő autó, de valójában nem az. A tervezők annyira eltalálták az arányokat és olyan szépen játszottak az autó vonalvezetésével, hogy kívülről inkább morcos-sportos a megjelenése a modellnek, mintsem böhöm és egyedül árválkodva a mezőn, vagy az utcán egyáltalán nem hat méretesnek. Ehhez természetesen kell az optikai csomag, ami a fekete első lökhárítót adja és nem ártottak az S-line sportcsomag részét képező 21-es kerekek.

Ha a külső alapján azt mondanánk az autóra, hogy tekintélyt parancsoló, akkor a, mind a méret, mind a komfort, mind pedig a tudás szempontjából. Ahányan csak beültek a kocsiba (és be kell vallani, nem kevesen akarták közelről megcsodálni az új tesztautót), megdöbbentek mekkora hely van elől és a hátsó sorban is, pedig a kinti méreteiből lehetett következtetni a belső méretekre.A 605 literes csomagtartóméret is meggyőző, igaz a versenytársaival összevetve már nem mondható kiugrónak., emellett mindhárom ülést külön-külön is dönthetjük, ami óriási rugalmasságot ad az utazóknak. Fontos megjegyezni, hogy a Q8-as nem 7 személyes modell, és a hátsó üléssor közepén egy harmadik felnőtt nehezen férne el, de a két szélső ülésben már-már limuzinhoz hasonló lábtér fogad bennünket.

Fotó: Barabás Dávid

Gyakorlatilag minden lehetséges kütyüt belepakoltak, az autó műszerfala (ha lehet ezt még annak hívni) olyan hatást kelt, mintha a többi, a táblázatban felsorolt versenytárs belső tere valami játékautóé lenne. Az Audi ezzel a három óriási digitális kijelzővel felült arra a vonatra, amit a Tesla elindított az egyetlen gigantikus tablet-központjával. És bár ebben a versenyben eddig inkább követő fokozatban volt a Volkswagen-csoport, a Q8 legújabb kijelzőivel, a középső digitális műszerfal testreszabhatóságával, és az érintő képernyők egyszerű, egyértelmű használhatóságával a legmagasabb szintre lépett. Az első út után olyan, mintha egy űrjáróban ülnénk, főleg, ha rátesszük a kezünket az automata váltó karjára, gyorsan hozzá lehet szokni ehhez az informatív beltérhez.

Fotó: Barabás Dávid

Talán egyeseknek a sok lakkozott rész már túlzás lehet, de számomra inkább harmonikus volt az összhatás. Az elektromosan állítható sportülések és elektromos gerinctámasz pedig csak növeli a komfortérzetet, az pedig külön hasznos, amikor a motor leállítása után, az ajtónyitást követően automatikusan hátrébb húzza az ülést, megkönnyítve ezzel a kiszállást és a későbbi beszállást. Külön érdekesség, hogy miközben szinte mindent az érintőképernyőre varázsolt a német gyártó (még a vészvillogó kapcsolóját is, ami zavaró tud lenni), addig a hangerő szabályozó fizikai gombja megmaradt, sokak legnagyobb örömére. Pedig egyébként az érintőképernyők menet közbeni használata sem nehézkes elsősorban annak köszönhetően, hogy a gombok rezegnek a megnyomásukkor, így az ember pontosan tudja, hogy mikor fogadta be a parancsot a rendszer.Maradva az érintéses vezérlésnél, de már áttérve a vezetésre. Szintén az alsó érintőképernyőképernyő legaljára helyezte el az Audi a hajtásmód-választót, legyen az terep, komfort, vagy dinamikus. És itt állíthatjuk be az adaptív légrugós futóműnek köszönhetően a hasmagasságot is, terepviszonyoktól függően. Akár 9 oldalon is folytathatnánk az autó felszereltségének, vezetéstámogató rendszerének a felsorolását (ahogy teszi azt a tesztelt autó konfigurátor katalógusa), de felesleges lenne. Csak egy dolgot emelnénk ki, ami vezetés közben rendkívül hasznos lehet. Az egyik az Audi pre sense rendszer, ami szükség esetén az elülső kamerák adatait használva vészfékezést indíthat.

Fotó: Barabás Dávid

és beleragadjunk az ülésbe, de arra igen, hogy autópályán 90-nél egy nagyobb fröccsöt adva magabiztosan meg tudjon előzni bárkit, az 5. fokozattól lehet érezni itt erőteljesen a nyomatékot. Az autópálya belső sávban nemcsak a mérete és megjelenése miatt vívja ki magának a helyet, hanem menetteljesítményével is. Szinte mindenkit megtévesztett a Q8-as hátán lévő számozás is, amit az Audi 2017-ben vezetett be. Az 50-es szám láttán minden megfigyelő arra gondolt, hogy hú, ez egy 5 ezres motorral felszerelt csúcsmodell, valójában azonban az új rendszerben az 50-es kategória a 285-313 lőerővel rendelkező Audikat fedi le. Mindenesetre elrettentésre jó lehet, akár menet közben is.A főként országúti és autópályás használat alatt 10,8 literes fogyasztást mutatott a gép, ami jóval meghaladja a katalógusban feltüntetett 6,8-as értéket, de egy ilyen autó kölcsönzésekor ki gondol erre úgy igazán.

Fotó: Barabás Dávid

Q8 vs. Q7 A Q7-hez képest mindenhol csak néhány centi a különbség (3,5 centivel alacsonyabb a Q8, 6,6 centivel rövidebb, de ezt mind a hátsó részen a kerék mögött veszíti el, viszont 3 centivel szélesebb), de külső formavilágra nem is térhetne el jobban a két autó. A Q8-as modellhez képest a Q7 egy visszafogott 7 személyes családi egyterűnek tűnik. Nem véletlen, ugyanis a Q8 minimálisan laposabb és rövidebb, de leginkább a hátsó részének a kialakításával tér el: a Q7-es középső üléssorában 3,5 centivel több hely van a fejnek, míg a hátsó kerekek felett 3,9 centivel van magasabban a tető, nem véletlen, hogy a Q7-es modell 7 üléses verzióban is kapható. A Q8 esetében viszont ez adja a kupéra hajazó formát, már amennyire egy SUV lehet sportkupé. És persze a Q8 oldalán a vonalvezetéssel játszottak zseniálisan a VW-csoport formatervezői, a keret nélküli ablak pedig csak felteszi az i-re a pontot. Lényeges különbség, hogy a Q7-es még nem kapta meg a Q8-as fentebb bemutatott full digitális műszerfalát. Mint látható a fenti táblázatunkból, a modern és sportos megjelenésnek ára van: a Q8-as induló alapára ugyanis 3,8 millió forinttal magasabb a Q7-esnél, a bérlés tekintetében azonban nincs különbség az Avis-nél. Napi 40 ezer forint alatt elhozható mindkét modell egy napra.

És mennyiért?

Korlátlan napi futásteljesítmény, de max. 3500 km/hó

Finanszírozás és értékcsökkenés

Teljesítményadó, iparűzési adó

Üzembentartási díj (VLF), cégautó adó (CCT)

Teljes körű kötelező, törés-, lopáskár biztosítás

Magyarországi autópálya-használat

Non-stop Avis Assistance és csereautó szolgáltatás

A gyártó által előírt kötelező szervizek díja

A képre kattintva galéria nyílik:

Az új Audi Q8 (galéria, 19 kép)

A Q8 induló alapára 22,75 millió forint, az általunk tesztelt modell listaára pedig 27,2 millió forint volt. Ez a kategória körülbelül itt kezdődik, 20 millió forint felett. Igen, ennyi, mert ez most a prémium német márka legdivatosabb SUV-modellje a legmodernebb vezetéstámogató eszközökkel felszerelve. És igen, egy ilyen kategóriájú autóba az extrafelszereltségek árát is megkérik, kár ezen sírni, inkább érdemes nagyon ésszerűen átgondolni, mi mennyit ér meg nekünk. A 2,5 millió forintos fullos audiófelszereltség nyilván felesleges, inkább érdemes akkor már a számtalan vezetéstámogató funkcióból válogatni.A Q8-as a cégek számára 1 napra 39.900 forint + áfáért kölcsönözhető, egy hétre pedig 239 400 forint + áfa összeget kell fizetni. Egy ilyen autó esetében sokkal jobban előtérbe kerülnek a hosszú távú céges bérlők, akikre szintén gondolt az Avis: 30 napra ugyanis 625 ezer forint a bérlése (+ áfa), 30 nap felett pedig naponta 20 833 forintot kell fizetni (+ áfa).A magánszemélyek számára az L kategóriában szereplő Q8-as díja egy napra bruttó 62.700 forint, azonban az árak a kihasználtság/elérhetőség függvényében változhatnak, ezért érdemes a bérlés előtt folyamatosan figyelni az oldalt, az esetleges akciók és kedvezmények miatt. Könnyen előfordulhat az az élethelyzet is a magánszemélyek esetében, hogy egy ilyen méretű és kategóriájú autóra hosszabb szabadság, nyaralás idején van szükség, mert egyébként a városban - kényelmi, illetve parkolási okok miatt - amúgy kis - esetleg elektromos - autót hajt az illető.Jogosan merül fel a kérdés, hogy mi van a csomagban ezért a pénzért. Ahogyan már a korábbi hasonló tesztcikkeinkből kiderült: mindezért korrekt szolgáltatásokat kapnak a bérlők a prémium autó mellé.