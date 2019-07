Itt az igazság az autóvásárlás ingyenmillióiról

Videóban a részletek!

A program részletei hivatalos formában is megtalálhatóak a Magyar Államkincstár oldalán, ide kattintva . Emellett itt érhető el a támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány is.

Már most a várakozások feletti az érdeklődés

a következő egy évben 10 ezer ilyen autó kerüljön az utakra, ez pedig 25 milliárd forintjába kerülne a költségvetésnek.

Kinek jó ez?

Július elsején a családvédelmi akcióterv több más elemével együtt elindult a nagycsaládosok autóvásárlását támogató program . Ennek lényege, hogy a legalább hétszemélyes új autó vásárlását támogatja a kormány azzal, hogy a legalább három gyermeket nevelő családok 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.Korábban több cikkünkben is bemutattuk a program részleteit és a lehetséges modelleket , most pedig videót készítettünk, hogy az érintettek minden formában tudjanak tájékozódni. legfrissebb hírek szerint rendkívüli érdeklődés figyelhető meg az autóvásárlási program iránt, az első héten ugyanis már 2500-an adták be támogatási igényüket. A kormány korábban azt kommunikálta, hogy idén erre eredetileg 5 milliárd forintot szán a költségvetésből. Nem nehéz kiszámolni, hogy az 5 milliárd forint 2000 új autó vásárlására lenne elég. 2020-as költségvetésben 10 milliárd forintos kiadással számol erre a célra a kormány, ami további 4 ezer legalább 7 üléses új autó forgalomba hozatalát jelenti. A jelenlegi tempó mellett azonban könnyen lehet, hogy a jövő évi keretet is növelni kell. Novák Katalin korábban többször is azt mondta, hogy céljuk, hogyA kommunikáció szerint ez a családtámogatási lépés a hétpontos családvédelmi akcióterv része. Azonban ahogy már a bejelentéskor is rámutattunk , leginkább ez az az intézkedés, amely kilóg a családtámogatások közül. Az intézkedés ugyanis legalább annyira szól a kereslet és ezen keresztül a gazdaság felpörgetéséről, mint a családok támogatásáról. A gyerekvállalási hajlandóság ösztönzéséről kevésbé beszélhetünk ebben az esetben, hiszen kevesen lehetnek azok ugyanis, akik azért vállalnának egy harmadik gyereket, hogy az új családi autó vásárlásukhoz 2,5 millió forintot kapjanak. hírek szerint a Nagycsaládosok Egyesületének az ötlete volt a program, a szervezet ugyanis felmérte, hogy a nagycsaládosok jellemzően idősebb gépkocsikat használnak, ezért szívesen lecserélnék azokat. A felmérésük szerint a nagycsaládosoknál a gépkocsipark 70 százaléka tíz évnél, 35 százaléka pedig 15 évnél is öregebb. Egy ilyen felmérés arra is rákérdezhetne, hogy az érintett nagycsaládosok közül kik és milyen arányban képesek megfinanszírozni egy új autó vásárlását. Ahogyan ugyanis elsőként részletes elemzésünkben kiemeltük , a nagycsaládosok jelentős hányada biztos nem fog tudni élni a felkínált lehetőséggel. Magyarországon a sokgyermekes családok jelentős részének anyagi helyzete nem olyan, hogy hétszemélyes autóról álmodhasson, még kedvezménnyel sem. Az egy főre jutó éves nettó jövedelem ugyanis pont a három vagy több gyermekkel rendelkező nagycsaládoknál az egyik legalacsonyabb. A 2017-es statisztikák szerint a havi nettó egy főre jutó jövedelem átlagosan 71 ezer forint volt, amelyből aligha lehet kigazdálkodni egy sok millió forintos új autót.

A KSH statisztikái szerint egyébként durván 176 ezer nagycsalád (házas vagy élettársi kapcsolatban élő két felnőtt és három vagy több gyermek) volt Magyarországon 2011-ben, nagyjából ennyi szereplő lesz jogosult a 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra,Ők azok, akik eleve megengedhetnek maguknak egy milliós kiadási tételt, vagy lízing útján meg tudják finanszírozni az összeget.A program másik nagy nyertese természetesen a kínálati oldal, vagyis az importőrök, amelyek most gőzerővel dolgoznak azon, hogy a meglévő országkereteiket növeljék. És ne felejtsük el azt sem, hogy a program további költségvetési hatása, hogy az áfabevételek ennek köszönhetően is növekednek.