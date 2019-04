Itt tartunk: a Tesla mentheti meg az egyik legnagyobb autógyártót

Érdekel, hogy mi a véleménye a szakembereknek az autóipar legnagyobb kihívásairól? Jelentkezz még ma a Járműipar 2019 konferenciára! ÁTTEKINTÉS

Százmilliókat fizethet a Fiat a Teslának

A Fiat igyekezete nem véletlen

Financial Times vasárnapi beszámolója szerint a Fiat Chrysler euró százmilliókat fizethet a Teslának azért a jövőben, hogy az amerikai elektromosautó-gyártó eladott járműveit a Fiat flottájába számítsák be. Ennek köszönhetően ugyanis az olasz autógyártó képes lesz flottaszinten teljesíteni az EU által megszabott, szigorú szén-dioxid-kibocsátási célértéket.A szóban forgó összeg igen jelentősnek mondható, a Tesla tavaly 103,4 millió dolláros bevételre tett szer az Egyesült Államokban az úgynevezett ZEV creditek értékesítéséből, míg egy évvel korábban közel 280 millió dolláros bevétele volt abból, hogy a környezetbarát járművei után járó crediteket másoknak értékesítette.A tervezett együttműködés további részletei nem ismertek, illetve az értesülést egyik autógyártó sem kívánta kommentálni.Az Európai Bizottság és Tanács által korábban elfogadott rendelet értelmében az autógyártóknak 2021-re átlagosan 95 gramm/kilométerre kell mérsékelniük a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátásukat. A Jato Dynamics által közzétett statisztikákból viszont világosan kiderült, hogy az európai vásárlók dízelundora és az SUV szegmens népszerűsége miatt a legtöbb autógyártó esetében nemhogy csökkent volna a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátás, hanem még emelkedett is tavaly. Köztük volt a Fiat is, amelynek átlagos flottaszintű szén-dioxid-kibocsátása 115,6 g/km-ről egészen 119,2 g/km-re emelkedett 2018-ban. Ez viszont komoly probléma, hiszen azok a szereplők, amelyek nem lesznek képesek határidőre teljesíteni az előírásokat, komoly büntetésekre számíthatnak.

többletkibocsátás × új személygépkocsik száma × az előírt többletkibocsátási díj

több mint 1,6 milliárd eurós büntetési tétel adódna a kitűzött céldátum után.

De hogyan tud segíteni a Tesla?

Korábban nagyon hangzatos tervekkel rukkoltak elő

Veszik a befektetők a Fiat részvényeit

Az, hogy pontosan mekkora összegről van szó, a többletkibocsátás képletével kerül majd meghatározásra a jövőben:A gyakorlatban ez úgy fog kinézni, hogy a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátás értékéből levonják a 95 gramm/kilométeres referenciaértéket, majd ezt a számot először megszorozzák az EU-ban értékesített - egészen pontosan a tárgyévben, az EU-ban nyilvántartásba vett - új autók számával, majd másodszor a 2019-től hatályos 95 eurós többletkibocsátási díjjal.Mindezt figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a Fiat tavalyi, 119,2 g/km átlagos flottaszintű szén-dioxid-kibocsátásával, valamint az EU-ban forgalomba helyezett 701 892 darab új autójával kalkulálvaEzt figyelembe véve rögtön érthetővé válik, hogy az olasz autógyártó miért hajlandó euró százmilliókat fizetni a Teslának, hiszen ennek segítségével egy sokkal nagyobb mértékű büntetés megfizetését kerülheti el.Az alternatív meghajtású járművek értékesítését az EU díjazza is az úgynevezett "szuper-krediteken" keresztül. A rendszer lényege, hogy azokat a környezetbarát járműveket, amelyek 50 grammnál kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki egy kilométeren, az értékesítés évétől függően különböző szorzókkal veszik figyelembe.Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, ha egy gyártó 2020-ban elad egy olyan autót, amelynek a szén-dioxid-kibocsátása kevesebb, mint 50 gramm/kilométer, annak az autónak a kibocsátását duplán veszik majd figyelembe a teljes flotta átlagos kibocsátásának meghatározásakor.Vagyis a gyártókat az EU abban teszi érdekelté, hogy minél több alacsony, vagy zéró szén-dioxid-kibocsátású autót értékesítsenek, hiszen azok nem csak lefelé húzzák a teljes flotta átlagos szén-dioxid-kibocsátását, hanem többszörösen kerülnek beszámításra. És itt jön a képbe a Tesla, amely kizárólag tisztán elektromos meghajtású, vagyis zéró emissziós járműveket értékesít a világban. Abban a pillanatban, hogy sikerül elérni, hogy a gyártó járműveit a Fiat Chrysler flottájába számolják be, az csökkenteni fogja a teljes járműflotta átlagos széndioxid-kibocsátást, így meg tud felelni a szigorú előírásoknak.Az évek előrehaladtával természetesen csökken majd a környezetbarát járművek szorzója és így a megszerezhető "szuper-kreditek" száma is, hiszen feltételezhető, hogy az előállításuk egyre kisebb költséget jelent majd a gyártók számára a kapcsolódó technológiák fejlődésének köszönhetően.A Fiat Chrysler még 2018 nyarán ismertette befektetőivel a cégcsoport 2018 és 2022 közötti időszakra vonatkozó terveit. Ezek között szerepelt, hogy a jövőben sokkal nagyobb figyelmet fordítanak az elektromobilitásra. Ennek megfelelően a tervezett lépések között szerepelt, hogy a Fiat 500-ból, amely Európa legnépszerűbb modellje volt 2017-ben a kisautó kategóriában, tisztán elektromos és hibrid változatot is készítenek majd.Az 500L és az 500X modellekből pedig hibrid változatokat dobnak majd a piacra, míg a Törökországban gyártott Fiat Tipot kivezetik majd az európai autópiacról. Utóbbi oka egyébként az volt, hogy a szükséges technológia alkalmazása, amely segítségével a modell megfelelhetne a környezetvédelmi előírásoknak, túlságosan költségesnek ítélte a gyártó. A Fiat Chrysler menedzsmentje egyben ígéretet tett arra is, hogy 2021 végére száműzik a dízel technológiát a járműveikből és elmondták, hogy összesen 9 milliárd eurót költenek majd el az elektromobilitásra 2022-ig.A Fiat Chrysler árfolyama több mint 1,6 százalékot erősödött a múlt pénteki záráshoz képest, így jelenleg közel 14 eurón forognak a vállalat papírjai.