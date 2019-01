Elképesztően sokba kerülnek a dízelek Magyarországnak - Horribilis számok láttak napvilágot

Ezek kevesebb becslés és több valós adat alapján azt mutatják, hogy a közúti légszennyezés teljes valódi költségei körülbelül 79,8 milliárd euróra rúgtak az EU28-ban 2016-ban, amelynek 75 százalékáért a dízelek felelősek.

A CE Delft kutató és tanácsadó által készített jelentés a közutakon futó, elsősorban dízelüzemű járművek okozta szennyezés társadalmi költségeit, illetve kivezetése várható társadalmi hasznát igyekszik számbavenni az Európai Unióban kilenc tagállam - Magyarország mellett Ausztria, Bulgária, Észtország, Németország, Lengyelország, Románia, Szlovénia és Spanyolország esetében a tanulmány részletesebb értékelést is tartalmaz. Ennek részeként megvizsgálták, az adott államoknak mennyibe kerülhet a dízelek okozta szennyezés egészségi hatásainak kezelése, illetve hogy mekkora megtakarítás lehetne elérhető az elektromos járművekre való áttéréssel.Az EU-ban a közlekedéshez köthető légszennyezés teljes kárköltsége mintegy 66,7 milliárd euró volt 2016-ban; ennek 83 százaléka a dízelüzemű járművekhez fűzödik. A dízelek okozta szennyezés költségeinek zöme, 65 százaléka a nitrogén-oxidoktól ered, míg a kisméretű részecskeszennyezés (PM2,5) a kapcsolódó költségek 32 százalékáért felelős. Ezeket a számokat az unió COPERT nevű járműemisszió-kalkulátora alapján kapták a jelentés összeállítói. Ennél is magasabb szám jött ki azonban, amikor a nagyrészt a dízelbotrány kirobbanását követően életre hívott úgynevezett TRUE kezdeményezés (The Real Urban Emissions Initiative) alapján kalkulálták ki a költségeket.Magyarországon a szállítás-közlekedési ágazatból eredő két legjelentősebb légszennyező anyag, a PM2,5 és a nitrogén-oxidok által okozott károk költségei elmaradnak ugyan az EU28, Németország és Ausztria átlagától, a vizsgált kelet-európai országokhoz képest azonban magasabbak a költségek a COPERT alapján végzett becslés szerint. Ezek szerint egy kilogram, nagyvárosi forgalom révén a légkörbe kerülő PM2,5 Magyarországon 317 euró kárköltséget von maga után, amelynek 90-100 százaléka egészségügyi költségekkel kapcsolatos. Ez az érték EU28 átlagában 381 euró, a vizsgált országok között legmagasabb értéket felmutató Németországban 448, a másik végpontot képviselő Bulgáriában viszont csak 191 euró (2016-os adatok alapján).

Rendszámtábláján fekete plakettal rendelkező fővárosi autóbusz, amivel a környezetvédelmi kategória legutolsó helyén áll.

MTI/Máthé Zoltán

Míg az EU esetében így mintegy 20 százalékkal kapunk nagyobb számot, addig Magyarország esetében sokkal nagyobb, az előzőeket több mint 60 százalékkal meghaladó szám, összesen 1591 millió eurós - vagyis átszámítva mintegy 500 milliárd forint kárköltség jön ki egyetlen évre (2016).

A hazai autóállomány és az emissziós normák

Az anyagból kiderül, hogy a vizsgált országok közül - a 2 százalékos uniós átlagot messze meghaladva - Magyarországon fut arányaiban a legtöbb, az európai kibocsátási normáknak nem megfelelő dízel személyautó. Ezek alapján a teljes hazai dízeles autópark 9 százalékát teszik ki az olyan modellek, amelyek még az 1992 júliusában bevezetett Euro 1-es kibocsátási normának sem felenek meg. A benzines autók esetében jelenleg nem lóg ki lefelé a sorból Magyarország, az előrejelzés szerint pedig a jövőben inkább felfelé lóghat ki: 2030-ra már nálunk lehet a legmagasabb, 97 százalékos Euro 6-1 besorolású kocsik aránya, míg az uniós átlag várhatóan csak 89 százalék lesz.

A dízeles kishaszonjárművek esetében is ez a helyzet, nálunk fut arányaiban a legtöbb, a normáknak nem megfelelő modell (10%), de ez így is az uniós átlag (12%) alatt van. A benzines kisteherautók esetében pedig az előrejelzés szerint 2030-ra szintén Magyarországon lesz a legmagasabb a legkorszerűbb, Euro 6-1 kibocsátási normának megfelelő járművek aránya, 93 százalék, messze a várható 68 százalékos uniós átlagos arányuk felett.



Jelenleg Magyarországon a legmagasabb, 39 százalék a legszigorúbb normának megfelelő városi és távolsági buszok aránya, míg az EU átlaga mindössze 23 százalék, és a helyzet 2030-ben is hasonló lehet: míg az EU-ban 83 százalék lehet a legkorszerűbb hajtóművel ellátott buszok aránya, nálunk 97 százalékot vár a tanulmány, ami a felmérésben szereplő országok között a legmagasabb.

Az adatok is reflektálnak rá, hogy az okozott károk tekintetében sem mindegy, hogy a légszennyezés milyen népsűrűségű környéken valósul meg. A nagyvárosi PM2,5 kibocsátás messze a legnagyobb kárköltséget implikálja, ha egységnyi károsanyagra vetítve vizsgáljuk a költségeket. Ezt jelzi, hogy ugyancsak egy kilogramm, de kisebb magyarországi városban kibocsátott részecske kárköltsége átlagosan már csak 102, míg a ritkán lakott vidéki területeken mindössze 59 euró. A nitrogén-oxidok esetében városokban 26,8, vidéken 15,8 euró a kárköltség Magyarországon, egységnyi (1 kg) károsanyag-kibocsátásra vonatkoztatva.Összességében a benzines járművek által Magyarországon okozott légszennyezés kárköltsége a COPERT alapján 138 millió euró volt 2016-ban, ami a többi vizsgált országhoz képest nem tűnik magasnak. A dízelek esetében rosszabb a helyzet, a 847 millió eurós magyar kárköltséget csak az osztrák (1853 millió euró), a német (10 437 millió euró), valamint a szlovén (317 millió euró) érték haladja meg, ha a lakosságszámhoz viszonyítjuk.Jóval magasabb kárköltségek jöttek ki viszont, amikor a számításokat a valós emissziós faktorokat jobban figyelembe vevő TRUE alapján végezték.Ebből a benzinüzemű járművek 519, míg a dízelek 1072 millió euró légszennyezéssel kapcsolatos kárköltségért felelősek. Az egyes, vizsgált országok közül a magyar eredmény mutatja a legnagyobb eltérést a két számítási mód között.A TRUE alapján a közúti légszennyezéssel összefüggő egészségügyi költségek a teljes kárköltségnek mintegy 91 százalékára rúgnak az EU-ban, a magyarországi arány pedig 92 százalék. Jóval alacsonyabb viszont az a szám, ami a kormány, illetve az egészségbiztosítás által állt kapcsolódó egészségügyi kiadások arányát mutatja Magyarországon (66%, 971 millió euró), mint az EU átlagában (73%), sőt, a felmérésben szereplő országok között nálunk a legalacsonyabb ez az arány a COPERT és a TRUE alapján egyaránt.A tanulmány készítői az egyes járműtípusokhoz köthető teljes kárköltséget is kikalkulálták a vizsgált országokra. A számítást a COPERT és a TRUE módszerével is elvégezték, ami helyenként egymástól jelentősen eltérő eredményeket hozott.A COPERT alapján a személyautók összesen 276 millió euró kárköltséget vonhattak maguk után Magyarországon 2016-ban, amelynek zöme, 172 millió euró a dízelekhez kötődik, azzal együtt is, hogy a magyar utakon több mint kétszer annyi benzines személyautó fut, mint dízel. A TRUE alapján viszont a személyautók légszennyezése összességében 508 millió euró kárköltséget eredményez itthon, ami közel 85 százalékkal magasabb a COPERT keretében kapott számnál. További különbség, hogy a kiigazított valódi emissziós adatok szerint ennek valamivel nagyobb része a benzines autókhoz kapcsolódik, míg a COPERT-számítások a dízel jelentős túlsúlyára utaltak a kárköltségekben. Ez azt is jelenti, hogy a TRUE alapján a hazai benzines autók légszennyezésének 257 millió eurós kárköltsége közel két és félszer akkora, mint a COPERT-ben kapott érték.A hazai utakon futó buszok és távolsági buszok, valamint a teherautók és kamionok esetében a két eltérő módszer megegyező számokat eredményez. Ezek szerint kiugróan kedvezőtlennek tűnik a hazai helyzet a dízelüzemű távolsági buszok tekintetében. A kapcsolódó magyarországi kárköltség 102 millió euró, amit csak az osztrák érték közelít meg (100 millió euró), azonban a lakosság számával arányosítva messze meghaladja az összes többi vizsgált ország adatát. Sőt, a Magyarországnál jóval népesebb Lengyelországét (97 millió euró) és Romániáét (70 millió euró) abszolút értékben is, míg a hazánkhoz hasonló lakosságszámú Bulgáriához képest háromszor nagyobb a magyar kárköltség. A teherautók és kamionok esetében a német (2898 millió euró), a lengyel (1433 millió euró), illetve a szlovén (120 millió euró) kárköltségek érik el vagy haladják meg a magyarországit (301 millió euró).Nagyok a különbségek viszont a kisteherautók esetében, ahol a TRUE alapján a benzines modellek 234 millió eurós légszennyezési kárköltséget okoznak Magyarországon, míg a COPERT szerint ez a tétel csak 13 millió euró. A TRUE-ban kapott érték az összes vizsgált érték közül a legmagasabb: az arányok egyenesen megdöbbentőek, és az adatok hitelessége is megkérdőjeleződik, ha azt nézzük, hogy a modell alapján Németországban a benzinüzemű kishaszongépjárművek légszennyezése a magyarországihoz képest mindössze körülbelül tizedakkora kárköltséggel jár! A magyarországi dízeles kisteherautók esetében a COPERT 238 millió eurós értékével szemben a TRUE 384 millió eurós kárköltséget becsül, aminél csak az osztrák érték (1053 millió euró) magasabb a lakosságszámhoz viszonyítva.