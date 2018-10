Visszakozott Bukarest a román gázkincs ügyében

A magyar gázellátásban várható változásokról a Portfolio Energy Investment Forum 2018 november 6-i konferenciáján bővebben is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A jogszabály első változatát már július elején megszavazta a parlament, ám az elnök augusztus elején visszaküldte azzal érvelve, hogy olyan szabályozásra van szükség, amely hosszú távon méltányosan osztja el a hasznot az állam és a beruházók között. A beruházók nehezményezték a feltételek szigorítását, ami csökkentette a kitermelés nyereségességét, a kitermelésről szóló döntés elhalasztását is kilátásba helyezve. Az első megszavazott verzió értelmében a kitermelt gáz mennyiségének függvényében úgynevezett progresszív adózást vezettek volna be. A most megszavazott jogszabályban az elnök észrevételeit részben elfogadták, így a földgázt kitermelő vállalatokkal szemben alkalmazott járadék nem fog változni a kitermelés idején, ugyanakkor a vállalatoknak a gáz felét a romániai energiatőzsdén kell értékesíteniük.A román kormánypártok becslése szerint a földgáz kitermeléséből származó haszon mintegy fele az államé marad, amivel a korábban a szigorúbb változatot javasoló fő kormányerő, a Szociáldemokrata Párt (PSD) is elégedett. A tervezet elfogadását 170 képviselő támogatta, hárman ellene szavaztak egy tartózkodás mellett. A jogszabályt még Klaus Iohannisnak is ki kell hirdetnie ahhoz, hogy hatályba lépjen.A Fekete-tengerben több talapzatban is jelentős földgázlelőhelyet találtak, amelyekből a hatóságok becslése szerint Románia évi 18-20 milliárd köbméterre növelheti a jelenlegi 11 milliárd köbméteres éves földgázkitermelését. Az egyik talapzat a Neptun, amelyet az amerikai Exxon és az osztrák OMV Petrom termelhet ki.A fekete-tengeri földgázról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tárgyalt február elején Bukarestben, és bejelentette: 2022-től lehetőség nyílik jelentős mennyiségű fekete-tengeri gáz Magyarországra szállítására, miután magyar vállalatok kötötték le a gázszállítási útvonal teljes, évi 4,4 milliárd köbméteres szállítási kapacitását.