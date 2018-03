Erősödik az ellenállás a Magyarországnak kiemelten fontos gázprojekttel szemben

Ezért egyöntetűen amellett kampányolnak, hogy vagy egy jóval drágább szárazföldi terminál épüljön meg, vagy teljesen töröljék a projektet.

Környezetvédő csoportok és helyi közösségek aggályaikat fejezték ki a Krk szigetéhez tervezett LNG-terminállal szemben, mivel a kiépítendő infrastruktúra szerintük károsítaná a tengeri élővilágot és az idegenforgalomnak is ártana, mindemellett gazdaságossági aggályok is felmerültek a projekttel szemben - számolt be az Euractiv A terminál ellenzői több tüntetést is tartottak a közelmúltban. A helyi közösséget képviselő Mirela Ahmetovic azt mondta, a munkagépek csak a testén keresztül közelíthetik meg a helyszínt.A horvát energiaügyi minisztérium rendelésére készült, a működését 2017-ben kezdő litvániai terminál példájára hivatkozó hatástanulmány szerint a terminálnak nem lenne hatása a turizmusra. A kritikusok azonban figyelmeztetnek, Horvátország Litvániánál sokkal inkább rá van utalva az idegenforgalomból származó bevételekre, miután GDP-jének közel 20 százalékát az idegenforgalom termeli meg.Az elmúlt években a finanszírozás megoldatlansága, valamint az LNG-terminál számára kijelölt területtel kapcsolatos viták gátolták a horvátországi úszó LNG-terminál realizálódását. Az Európai Bizottság 2017-ben azonban 100 millió eurós támogatási megállapodást kötött a horvát kormánnyal, ez az összeg a beruházás teljes költségének mintegy 30 százalékát fedezné. Az Európai Bizottság támogatását 2019. decemberi megvalósuláshoz kötötte, és arra számított, hogy a munkálatok februárban elkezdődnek. Az LNG-terminál végső beruházási döntése 2018 júniusáig fog megszületni a projektcég vezetője szerint.A projekt nem csak a horvát ormány energiapolitikájának lenne zászlóshajója, de - ahogyan a támogatás is jelzi - az EU orosz gáztól való függetlenedési törekvéseinek is fontos részét képezné. Hasonkó okból Magyarország számára is nagy jelentősége lenne a terminál megépülésének, amely új iránnyal és forrással diverzifikálhatná a magyar ellátást. Igaz, ehhez arra is szükség lenne, hogy a horvát-magyar gázvezetéken ne csak magyar irányból lehessen szállítani az energiahordozót - ez a horvát vállalás szerint várhatóan 2019 első negyedévében válik lehetővé.Jelentések szerint a horvát kormány áprilisban egy speciális törvény elfogadtatásával kívánja felgyorsítani a projektet, amely növekvő ellenállással néz szembe. A kritikák szerint azonban ez a különleges "Lex LNG" sem állná meg a helyét, mivel szembemegy a horvát alkotmánnyal.