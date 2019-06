Félelmetes konfliktus fenyeget: küszöbön a modern történelem legpusztítóbb háborúja?

Okok, légierő, páncélosok

Nagyon feszült a helyzet

Légierő

Csütörtökön támadás ért két olajtanker hajót az Ománi-öbölben, robbanást követően tűz ütött ki a fedélzeten. Pénteken Mike Pompeo, az Egyesült Államok külügyminisztere már azt nyilatkozta, hogy vizsgálatuk szerint a "támadásban használt fegyverek bizonyítják," hogy Irán áll a háttérben. Pompeo szerint a régióban csak Irán rendelkezik a megfelelő "fegyverzettel és szakértelemmel," hogy a támadást kivitelezze, egyes híresztelések szerint torpedókat, mások szerint mágneses aknákat használtak. Pompeo arra nem világított rá, hogy mi lehet Irán indítéka, a perzsa állam pedig tagadja, hogy bármi köze lett volna az incidenshez és hamis zászlós támadás lebonyolításával vádolta meg az Egyesült Államokat. A támadás áldozatául esett tankerek közül egyébként az egyik egy norvég társaságé, a másik pedig panamai zászló alatt hajózott.Az incidens miatt nem kizárt, hogy akár fegyveres konfliktus is kirobbanhat Irán és az Egyesült Államok közt: a két ország már régóta feszült viszonyt ápol egymással. Irán regionális befolyása évtizedek óta tüske az amerikaiak szemében, a perzsák közvetetten beavatkoztak a szír konfliktusba, támogatják a Hezbollahot és tömegpusztító fegyvereik miatt potenciális veszélyt jelentenek az Egyesült Államok szövetségeseire a régióban. Miután Trump elnök felrúgta az atomalkut, a két ország közt lényegében minden gazdasági és politikai kapcsolat megszűnt. Bár a republikánus politikus állítólag nem támogat egy Iránnal való háborút, Pompeo és a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója, John Bolton is korábban többször katonai beavatkozást sürgettek Irán ellen. Bolton ötlete volt az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó kötelék Perzsa-öbölbe való vezénylése is.Összességében tehát a két ország közti helyzet feszült, a casus belli adott, az Egyesült Államok pedig készen áll a csapásmérésre, innen lényegében minden azon múlik, mennyire sikerül meggyőzniük a különféle érdekcsoportoknak Trump-elnököt a beavatkozás vélt vagy valós szükségességéről.

Páncélosok

Egy esetleges Irán-amerikai konfliktus kimenetelét döntően befolyásolná a légi fölény megszerzése, ezzel az Egyesült Államoknak aligha akadna gondja. Amerika légiereje a legütőképesebb a világon; a Global Firepower (GFP) adatai szerint körülbelül 13 400 merev- és forgószárnyas gépük van, ezek közül több is a világ legmodernebb típusai közé tartozik. Bár a régióba vezényelt USS Abraham Lincoln csapásmérő repülői közt többnyire F/A-18E és F vadászgépek találhatók, a hordozó alkalmas F-35-ös vadászrajok üzemeltetésére is. Fontos tényező, hogy egy Iránnal való konfliktus esetén valószínűleg az USA régiós szövetségesei is beavatkoznának, köztük a tapasztalt és jól felszerelt izraeli légierő is. Irán ezzel szemben a GFP adatai szerint alig 500 katonai repülőgépet tud felvonultatni, ezek számottevő részre régi amerikai gépekből; F-5-ösökből, F-7-esekből, F-14-esökből áll (bár állítólag újabb kínai és orosz J-10-eseket és Szu-30-asokat is vettek bizonyos források szerint). Az amerikai légierőre inkább a modern, oroszok által gyártott Sz-300-as rakétavédelmi rendszerek jelentenének veszélyt, ezek az eszközök viszont túl kis számban állnak az irániak rendelkezésére ahhoz, hogy egy konfliktus kimenetelét döntően befolyásolják.

Ha egyszer a NATO megszerzi a légi fölényt (ami vélhetően nagyon gyorsan megtörténne), viszonylag könnyedén likvidálni tudná az iráni páncélosok számottevő részét. Irán körülbelül 1600 páncélossal rendelkezik a GFP adatai szerint, ezt a haderőnemet képviselik többek közt régi amerikai és brit harcjárművek (M60-as és Chieftain általános harckocsik), orosz páncélosok (modernizált T-72-es tankok és BMP / BTR páncélozott szállítók) és modernebb, saját fejlesztésű harckocsik is (többnyire T-72-esen alapuló Zulfiqar és Karrar tankok). Az iráni tüzérségi fegyvernem számottevő része ráadásul vontatott tarackokból (kb. 2000 eszköz) áll, csak kisebb számban (kb. 500) állnak rendelkezésükre önjáró eszközök. Ha netán elhúzódik a konfliktus és sor kerül az utoljára az öbölháború során tapasztalható nagyobb páncélos ütközetekre, az Egyesült Államok csak általános harckocsikból az iráni állomány ötszörösét tudná felvonultatni (teljes készültség esetén), nem is beszélve arról, hogy az Abrams-tankok már bizonyították ütőképességüket a T-72-esek és származékai ellen.