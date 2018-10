Nézd meg két percben, hogy épült fel Magyarország legnagyobb naperőműve!

A napenergia hazai kilátásairól, illetve a MET csoport fejlesztési terveiről a Portfolio november 6-i Energy Investment Forum 2018 konferenciáján első kézből tájékozódhat Szabó Gergelytől, a MET csoport országigazgatójától. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

A Dunai Solar Park a Dunamenti Erőmű peremterületén, illetve egy korábban halgazdaságként működő területen épült meg 40 hektáron, 25 millió euró értékű beruházás keretében, amit a MET csoport részben egy 5 milliárd forintos piaci alapú, 15 éves banki projektfinanszírozási hitelkeret bevonásával, állami támogatás nélkül hajtott végre, míg a fennmaradó tőkét a MET csoport biztosította. Egy hasonló projekt megtérülése tíz év, a Dunai Solar Park várható élettartama azonban legalább 25 év, az első húsz évre a kötelező átvételi (KÁT) engedély szerinti szerződés biztosít árbevételt. A beruházást a MET Dunai Solar Park Kft. végezte, a társaság 100 százalékos tulajdonosa a Dunamenti Erőmű Zrt. többségi részvénycsomagját is birtokló MET Power AG. Az üzemeltetést a Solarpro konzorcium végzi, ebben a MET mellett az MVM OVIT Zrt. szakemberei is részt vesznek.

Így álltak a munkálatok nyár elején.

Korábbi cikkünk, illetve a galéria eléréséhez katt a képre!

A naperőmű sematikus rajza. Nagyobb ábráért katt!

A beruházás előkészítése 2016 elején, a tervezési-engedélyezési folyamat pedig 2016 augusztusában kezdődött, a 2018 augusztusában indult sikeres tesztidőszak után a Dunai Solar Park kereskedelmi üzemben termel. A beruházás tervezett menetrendjét sikerült tartaniuk a kivitelezőknek, az időjárás ugyanakkor kihívásokat okozott a tereprendezés időszakában; a márciusi hóesés nem kedvezett a földmunkagépeknek, illetve a talajtömörítési munkálatoknak - ebben a hónapban kellett volna átadni a területet az erőmű telepítésére, tehát egy kicsit összetorlódtak a dolgok - fogalmazott Horváth Péter, a MET Dunai Solar Park Kft. ügyvezetője, a MET Power üzletfejlesztési igazgatója a pénteki átadáson.A beruházási költségeknek az erőművek talán legfontosabb alkatrészeinek számító panelek mintegy 40 százalékát teszik ki. Ezek ára az elmúlt öt-hét évben kevesebb mint felére esett. Az erőmű több mint 76 ezer 280 wattos fotovoltaikus panelből áll. Ilyenekből állnak össze például a háztartási kiserőművek is, bár az iparág gyors fejlődésének köszönhetően a gyártóktól már 330 wattos egységek is rendelhetők. A panelek természetes amortizációja és cseréje során, a tartalék-alkatrész készletek felhasználása után már a Dunai Solar Parkba is ilyen, nagyobb teljesítményű egységek kerülhetnek majd.Az építkezésről készült videó:A beépített polikristályos napelemek körülbelül 18 százalékos hatásfokúak, a beérkező napsugárzás ekkora részét hasznosítják. A panelek 25 Celsius-fokon adják le a legnagyobb teljesítményt, e felett fokonként mintegy 0,8 százalékkal csökken a teljesítmény, amely elsősorban a besugárzástól függ. A gyártók teljesítmény- és élettartamgaranciát adnak a panelekre, és vállalják, hogy az induláskori teljesítmény 80 százaléka még húsz év múlva is rendelkezésre áll majd. A felügyeleti rendszer inverterenként, illetve fűzérenként (22 sorba kapcsolt fotovoltaikus panelből álló úgynevezett string) képes figyelemmel kísérni az üzemállapotot, a termelést, ennek, illetve a besugárzásmérő jelzéseinek alapján lehet következtetni arra, ha valahol rendellenesség lép fel. Ezen túl egyéb diagnosztikai, például hőkamerás vizsgálatok is végezhetők. A panelek cseréje rendkívül egyszerű, az alkalmazott úgynevezett bypass diódák azonban azt is lehetővé teszik, hogy ha valamelyik sorba kötött panel meg is hibásodna, akkor is át tud folyni rajta folyni a villamos energia.A Dunai Solar Park a MET csoport első megújuló energia-beruházása, a vállalat pedig további hasonló befektetéseket tervez, így összesen 50-100 megawatt beépített teljesítményű napelempark létrehozása a cél Magyarországon. A Dunamenti Erőmű területén több helyszínen még összességében körülbelül 5 MW kapacitás lehet telepíthető a MET szerint. Az erőmű központi transzformátorát a naperőmű-építéshez kapcsolódóan szintén fejlesztették, és a munkát úgy tervezték meg, hogy a transzformátor akár a jövőben még létrejövő további termelő-kapacitásokat is ki tudja szolgálni. A társaság a környező országokban is több megújuló energiás beruházási lehetőséget vizsgál, és a napenergia mellett a szélenergiában is lát lehetőséget, amit a viszonylag könnyű kezelhetőség, a technológia könnyű skálázhatósága is támogat - közölte Horváth, aki azonban konkrétumokat nem említett.