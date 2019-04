Folyamatos fejlesztés nélkül nem megy: ez a sikeres vállalkozás titka

Az MMG Automatika Művek 1981-ben indította el a precíziós öntvények gyártását Bicskén. Én már akkor kohómérnökként dolgoztam itt. A céget 1993-ban a privatizálás során egy német vállalat vásárolta meg, a MAGYARMET bekerült a csoport öntvénygyártó üzletágába. 2003 októberében vásároltam vissza a céget, amiben az OTP Bank volt a segítségemre. A kapcsolat azóta is töretlen

Bizonyos folyamatokat és technológiai lépéseket robotokkal és automata gépekkel végeznek, ezek körét szeretnék a jövőben bővíteni.

A profilunk miatt lehetetlen a gyártástechnológiát teljes mértékben automatizálni, de tervezünk egy olyan üzemet, ahol nem lesz élőmunka, mindent a robotok csinálnak majd

Úgy gondolom, az öntödék halmozottan nehéz helyzetben vannak, sok az előítélet, az a negatív kép él a fejekben, hogy egy öntöde olyan, akár a pokol kapuján léptünk volna be. De ez nem így van. Egy fémipari üzemnek nem kell feltétlenül koszosnak, nehezen elviselhető munkahelynek lennie. Mi a fizetés mellett a szép, otthonos környezettel tudjuk megfogni a munkavállalókat

Szoros a kapcsolat az üzem és a pénzintézet között, és azt gondolom, ez a jövőben sem fog változni. Az üzleti terveiket megosztják a bankkal, mi pedig próbáljuk a leghatékonyabb segítséget nyújtani számukra ezek megvalósításában

beszerelésre kész acélöntvényeit mára a világ számos országában használják fel a feldolgozóipar különböző ágazataiban, mivel a társaság az elmúlt évtizedekben egyike lett a világ vezető precíziós öntödéinek.- mondta, aki több mint 35 éve vezeti a társaságot. A vállalat bicskei központjában jelenleg 210-en dolgoznak, tavaly pedig nyitottak egy üzemet Sárbogárdon is, ahol 25 főt foglalkoztatnak."A technológiai felszereltségünk a kis- és középszériájú egyedi termékek gyártására alkalmas, nagy szériás autóipari, vagyis több százezres vagy milliós darabszám nálunk nem jöhet szóba. Ez persze nem jelenti azt, hogy ha megtalálnak valami izgalmas megkereséssel, azonnal nemet mondunk. Mi gyártjuk például 2015 óta a BMW-csoport részére a Mini Cabrio tetőtartó alkatrészét. Ahhoz azonban, hogy más nagy autógyártók felé is tudjunk nyitni, a feltétel egy teljesen automatizált, új üzem létrehozása lenne, melynek megvalósításához az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett új programok segítséget nyújthatnak" - jegyezte meg az ügyvezető igazgató, aki szerint a siker titka a folyamatos fejlődés, fejlesztés.- mondta, aki 2014-ben kezdett bele egy olyan fejlesztésbe, amely egyedülálló gyártástechnológiával ötvözte a Magyarmet sok évtizedes fémöntési tapasztalatát. Egy 3D nyomtatással foglalkozó német cégnél szerzett gyakorlat után a családi vállalkozás is 3D nyomtatással kezdett foglalkozni, ez és az erre a technológiára épülő rapid prototípusgyártás lehetővé teszi, hogy a vevő akár két-három héten belül beszerelésre kész alkatrészt kapjon kézhez.- jegyezte meg az ifjabb Győri Imre, hozzátéve, hogy sok fiatal tehetséges mérnökre lenne szükség náluk is."Az OTP Business Nagykövet Program kiváló lehetőség volt számomra, hogy kapcsolatokat építsek. A cél ugyanis az, hogy átvegyem egyszer a cég vezetését, de a jó cégvezetőnek kell, hogy legyenek jó szakmai és üzleti kapcsolatai" - mondta ifjabb Győri Imre.A vállalkozás banki kapcsolattartója,, azelmondta, már amikor először hallott az OTP Business Nagykövet Programról tudta, hogy a területről a Magyarmet Finomöntöde Kft.-nek kellene indulnia a pályázaton.- tette hozzá.