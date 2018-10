Berobban Magyarországra a techtitán - lefő a bankok kávéja?

Itt az új fizetési megoldás

Már megnyert egy digitális forradalmat

az AliPay, illetve anyacége, az Ant Financial 700 milliós ügyfélszámra tett szert alig pár év alatt: vagyis a világ legnépesebb országának fele már AliPayes mobilfizetési alkalmazással rendezi a számlát készpénz vagy kártya helyett.

Nemrég bejelentette az UniCredit Bank Hungary és az AliPay Europe, hogy együttműködési megállapodást írtak alá, melynek értelmében az olasz pénzintézet bankkártya-elfogadó partnerei Alipay fizetési megoldást is biztosíthatnak kínai vevőik számára hazánkban.A lépéssel azt a több százazer kínai turistát célozzák meg, akik Magyarországra látogatnak évente: kormányzati adatok szerint 2017-ben 227 ezer kínai turista járt hazánkban, ami 34%-os növekedést jelent a 2016-os értékhez képest. Márpedig a kínaiak közel fele aktív felhasználója az AliPaynek.Kérdésünkre az UniCredit elárulta, hogy bármely unicredites POS-terminál alkalmas lehet az alipayes fizetésre, ehhez viszont szükséges egy előzetes megállapodás, majd egy szoftverfrissítés a kereskedő terminálján. Nem unicredites terminálon nem kivitelezhető jelenleg a megoldás. Hogy pontosan hány ilyen terminál van Magyarországon, illetve hogy technikailag hogy oldódik meg az, hogy egy jüanos számláról átkerüljön egy magyar bolt forintos számlájára az összeg, az UniCredit nem árulta el.Szintén nem esett szó arról, hogy kizárólag a kártyát helyettesítő, NFC-s megoldással jönnek-e hazánkba, mellyel már több hazai bank is rendelkezik, vagy a Kínában elterjedtebb, QR-kódos rendszer is ide költözik. Vélhetően egyelőre csak az előbbiről van szó, hiszen utóbbihoz egyáltalán nincs szükség terminálra.Ahhoz, hogy valaki használni tudja a rendszert, kínai bankszámlára / bankkártyára és kínai telefonszámra van szükség, vagyis Magyarországon élő magyar állampolgárként egyelőre egy kicsit körülményes megoldani az AliPay használatát. Joggal merül fel a kérdés bárkiben, hogy az UniCredittel való együttműködést Magyarországi kapuként fogja-e fel a kínai techóriás.Megkérdeztük az UniCreditet arról, hogy mikortól lesz majd elérhető az AliPay magyar ügyfeleknek, erre viszont sajnos nem tudtak választ adni. A kérdés már csak azért is érdekes, mert a jelenleg Magyarországon szinte ismeretlen mobilfizetést Kínában lényegében az AliPay tette mainstreammé, kampányukban olyan sikeresek voltak, hogy

A kínai mobilfizetési piac forgalma 1179 milliárd dollár volt tavaly: ehhez képest a világ legnagyobb gazdaságában, az Egyesült Államokban ez a szám alig 112 milliárd dollár. Mindez azt jelenti, hogy a mobilfizetési penetráció Kínában a világon a legnagyobb.

Érdemes egyébként megjegyezni, hogy a mobilfizetés ilyen erős elterjedéséért szinte egymagában az Ant Financial, az AliPay felelős, később csatlakozott csak be főbb riválisa, a szintén rendkívüli ütemben hízó Tencent. A kínai mobilfizetési piac 93%-át ma már ez a két internetes óriáscég tartja a kezében.

Magyarországra jön a mobilfizetési őrület?

szűk százezer ember használ itthon érintéses, kártyát helyettesítő mobilfizetést, vagyis a lakosság alig 1%-a.

rengeteg növekedési potenciál van, az ügyfélbázis viszont marginális a vállalat hazai piacához képest,

a piac több, régóta a Magyarországon működő szereplő közt van felosztva. Mivel még bőven van mozgástér a növekedésre, nem alakult ki a kínaihoz hasonló kvázi-duopol helyzet.

Kérdés, hogy megelégszik-e az AliPay azzal, hogy azt a pár százezer kínai ügyfelet kiszolgálja, akik évente Magyarországra érkeznek, vagy úgy gondolja, megéri egy magyar interfészt építenie helyi támogató csapatokkal és banki megállapodások sorozatával azért, hogy pármillió új ügyfelet szerezzen.

Van miért félni?

Az Ant Financial hatalmas ügyfélbázissal és fejlett háttér-infrastruktúrával rendelkezik. Egy Kínában már jól bevált megoldással és jelentős R&D büdzsével a háta mögött kezdett a cég nemzetközi hódításba.

A mobilfizetés mellett számos egyéb pénzügyi szolgáltatással foglalkoznak, például vagyon- és alapkezeléssel, hitelbírálattal, bankszámlákkal, hitelezéssel és más szolgáltatók rendszereinek integrálásával is. Mindezt olcsón adják, alacsony marzsokkal, magas volumenben bocsátanak ki termékeket, így pusztító árversenyt tudnak indítani és jó eséllyel meg is tudják ezt nyerni.

egy csomó telefon nem alkalmas NFC-fizetésre, míg a QR-kódos megoldáshoz csak egy app kell meg egy kamera,

nem kell hozzá semmilyen terminál, így mobilfizetéssel lehetne rendezni a számlát olyan boltokban is, ahol nem lehet kártyával fizetni (ha például a boltnak van egy mobiltárcája, amelynek QR-kódját egyszerűen fizetéskor befényképezi a vevő, majd beutalja az elvárt összeget), mindez pedig jelentős költségmegtakarítást jelenthet az üzemeltetőnek,

magánszemélyek is fizethetnének egymásnak mobilon keresztül.

Magyarországon egyelőre csak becslések léteznek arról, hányan használnak mobilfizetési megoldásokat: egy márciusi felmérés szerintItthon jelenleg öt kereskedelmi bank: a Budapest Bank, a Gránit Bank, a K&H Bank, az MKB Bank és az OTP Bank mobiltárcái teszik lehetővé az ügyfeleknek, hogy kártya helyett mobiljukat érintsék a terminálhoz.Összességében tehát az AliPay egy olyan piacra lép be, melybenElőbb-utóbb vélhetően az utóbbi mellett dönt majd, hiszen a kínai piac folyamatosan telítődik és az újabb piacokon, mint az USA, csökken a mozgásterük a kaliforniai riválisok, a szabályozói akadályok és a kereskedelmi háború hosszú távú hatásai miatt.Ha egyszer úgy dönt az AliPay, hogy a magyar lakosság felé is nyit, a magyar bankok egy nagyon komoly kihívóval találhatják magukat szembe, hiszen:Igazán nagyot durrantani viszont csak akkor tudnának, ha a QR-kódos fizetési rendszerüket hozzák Magyarországra, hiszen Kínában is ezzel futottak be.Ez azért lenne újdonság, mert:Persze a QR-kódos megoldás elterjedéséhez is a gyakorlati haszonérvek mellett erős marketingkampány kell, melynek az egyik legsikeresebb módja eddig az volt, ha egy népszerű alkalmazáshoz társították őket. A Tencent gigantikus piaci részesedését például annak köszönheti, hogy a Kínában népszerű WeChat beszélgetős alkalmazáson keresztül tették elérhetővé mobilfizetési megoldásukat. Nem kizárt, hogy Magyarországon is működne egy hasonló kampány, bár a hazai lakosság által használt Facebook Messenger fölötti "uralmat" nem valószínű, hogy átengedné a saját fizetési megoldásokon dolgozó kaliforniai techóriás.Érdemes azt is megjegyezni, hogy ha a magyar bankok mainstreammé teszik a mobilfizetési megoldásokat, mielőtt a kínai behemót elkezd magyar ügyfelekre vadászni, az AliPaynek sokkal nehezebb dolga lesz Magyarországon. Potens fegyver kerül a helyi pénzintézetek zsebébe a 2019 júliusában életbe lépő azonnali fizetési rendszerrel, mellyel az AliPay egyik fő vonzerejével szembe tudnak szállni.Már csak azért is érdekében állna a hazai bankoknak időben lépni, mert a mobilfizetésen keresztül az Ant Financial olcsó, innovatív és egyszerű pénzügyi termékek sokaságával tudja elárasztani a magyar piacot, felforgatva ezzel nemcsak a fizetési rendszereket, hanem akár a teljes magyar bankszektort is.