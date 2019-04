Elárulta a Transferwise, mire készülnek Magyarországon

Barna Balázs is szerepel majd a Portfolio Financial IT and Disruptive Technologies konferencián. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

PayNow A PayNow egy majdnem azonnali, személyek közti pénzátutalási szolgáltatás Szingapúrban, segítségével a felhasználók pénzt tudnak egymásnak utalni csak a fogadó személyigazolvány számának vagy telefonszámának segítségével. A szolgáltatás a lakossági felhasználók számára ingyenes és éjjel-nappal elérhető, most viszont Magyarországon még nem használható.

Magyarország mindig is kulcsfontosságú piac volt a TransferWise számára. Amikor elindítottuk a forintra való átváltás lehetőségét, hatalmas érdeklődés övezte az eseményt. Ennek oka, hogy egyrészt rengeteg magyar él külföldön, akik pénzt küldenek haza, de az is, hogy egy kisebb magyar bank azt javasolta az ügyfeleinek, hogy használják a TransferWise-t nemzetközi pénzküldésre, mert nekik nem volt erre házon belül megoldásuk.Két éve, amikor felmerült annak igénye, hogy egy új európai irodát nyissunk, azért esett a választás Budapestre, mert egy globális város és könnyű olyan tehetséges munkaerőt találni, akik több nyelvet beszélnek. Két éve 20 fővel kezdtünk, most már 175-en dolgoznak nálunk - közülük körülbelül 80 ember magyar származású. Még legalább 200 embert tervezünk felvenni. A Lajos utcai irodánk kezdett túlzsúfolt lenni, ezért kellett egy nagyobb hely.Évente körülbelül 80%-kal nő a cég, így folyamatosan fel kell vennünk új munkaerőt, ehhez Budapesten minden feltétel adott.Nem szeretnénk kommentálni ezeket a pletykákat. A terjeszkedésre koncentrálunk, de a magyar iroda növekedését már évekkel ezelőtt elterveztük.Folyamatosan hallgatunk az ügyfeleink visszajelzéseire és a PayNow egy olyan szolgáltatás volt, amit sokan kértek tőlünk, tehát úgy döntöttük, megcsináljuk.Jelenleg azon dolgozunk, hogy egy platformmá alakítsuk át a TransferWise-t. Létrehoztuk a saját API-nkat, melynek segítségével mi szeretnénk lenni a nemzetközi pénzküldés Amazon Web Services-e.Néhány korai adapter már használja az API-nkat, például a Monzo, az N26 vagy a Bung - ugyanezt az API-t biztosítjuk majd a hagyományos bankoknak is, amelyek már érdeklődtek iránta. Már partnerségre léptünk a BPCE-vel, a második legnagyobb francia bankkal és számos más pénzintézettel is tárgyalunk.Két szempontból tudjuk kiaknázni a PSD2-t: az egyik az ügyfélazonosítás, a másik az azonnali fizetés. A ügyfélazonosítás rengeteg plusz költséget jelent nekünk és az API-knak köszönhetően ennek jelentős részétől meg tudunk szabadulni. Az PISP-knek köszönhetően pedig hozzáférünk az instant fizetéshez. A PSD2-nek köszönhetően az ügyfelek úgy tudnak banki átutalással fizetni, hogy el sem hagyják a kereskedő weboldalát. Az Egyesült Királyságban már működik ez a rendszer, open bankingnek (nyílt bankolásnak) hívják, kilenc hagyományos pénzintézethez csatlakoztunk ezt kiaknázva.A brit fizetési rendszer egyébként már most is azonnali, tehát ha a TransferWise-zal akar valaki pénzt küldeni, nem kell elhagynia a weboldalt, csak be kell ütnie az adatait és azonnal lebonyolítják a tranzakciót.Az egyetlen probléma az, hogy az Egyesült Királysággal ellentétben az EU-ban nincs egy általános API, melyet integrálni tudunk. Ott a Berliner Group megoldása és még néhány másik szereplő, de nincs egy univerzális sztenderd. Mindezek ellenére a PSD2 hatalmas lehetőség és már most is látunk alakuló partnerségeket fintechek és bankok közt a szabályozásnak köszönhetően.Úgy gondoljuk, hogy a bankok hamarosan rájönnek arra, hogy egy hatékonyabb, gyorsabb és könnyebben használható rendszert építettünk, mint ami nekik van.Szerintem a bankok alapvetően nagyon konzervatív gondolkodásúak és nem elsősorban az innovációra koncentrálnak. A fintecheknek viszont meg kellett oldaniuk egy csomó globális problémát, melyet ők nem tudtak vagy nem akartak megoldani, így mindig egy lépéssel a bankok előtt leszünk, ha technológiáról van szó. Minket nem hátráltatnak hagyatékrendszerek.Az egyik stratégia, hogy a bankok úgy gondolnak magukra, mint a pénzügyi iparág alapköveire. Mindenki a bankokkal szolgáltatja ki alapvető pénzügyi igényeit, de egy olyan pénzintézet, amely integrálni tudja a TransferWise-t, a legjobb nemzetközi pénzküldési megoldást, a "menő bank" dicsfényében tetszeleghet és több millió ügyfelének tud egy vezető terméket felajánlani.A TransferWise-t akár 20 évvel ezelőtt is megépíthették volna, de senki nem csinálta meg. Ennek az oka, hogy a nemzetközi átutalások piaca egy profitcenter a bankoknak, átlagosan egy bank profitjának 16%-át innen szerzi. A teljes iparág évente 152 milliárd dollár bevételre tesz szert csak abból, hogy nemzetközileg pénzt mozgat. Nincs okuk rá, hogy nekiálljanak a díjcsökkentésnek.Ha közvetlenül is versenyezni kezdenének a TransferWise-zal, valószínűleg veszteségesek lennének, mert a rendszereik nem olyan hatékonyak, mint a mieink. Szerintem sokkal könnyebb integrálniuk a TransferWise-t, mint ha a nulláról próbálnák felépíteni a saját rendszerüket.Vegyünk például egy magyar bankot, amely pénzt akar küldeni az Egyesült Államokba. Vajon integrálódik mind az 1000 bankkal az USA-ban, hogy pénzt küldjön nekik? Hát persze, hogy nem, mindez igaz az összes többi országra is. Ezért találták ki a bankok a levelező banki sémát és a SWIFT-et, de itt minden bank lecsippenti a saját marzsát a tranzakcióból. Ez a rendszer egy hasznos találmány volt a '70-es években, de most már eljárt felette az idő.Az ügyfeleink kérték, hogy ne csak pénzt lehessen küldeni rajtunk keresztül, hanem csináljunk módot a fogadásra is. Szereztünk egy e-Money licencet, mellyel tarthatunk pénzt, ezen bármilyen devizában lehet pénzt tárolni. Dollárban, fontban, euróban, új-zélandi dollárban és ausztrál dollárban szolgáltatunk személyes banki adatokat, de 45 féle devizát lehet nálunk nyilvántartani.A számla nagyon népszerű, indulás után 600%-os növekedést produkált, míg a pénzküldési szolgáltatásunk növekedése "csak" 80% volt. A vállalati ügyfelek különösen érdeklődnek a határon átnyúló számlák iránt. Képzeld el például, hogy egy magyar kkv-ként külföldről szerzed a bevételeidet, de eddig végig kellett nézned, ahogy a bankot az euródat forintra váltja a saját árfolyamán. Most már viszont tudsz eurót fogadni a "határok nélküli" számlán, majd forintra tudod váltani a bankközi árfolyamon, így nincs benne lehúzás.Jelenleg nincsenek. A nemzetközi pénzküldésre koncentrálunk. Napi 3 millió fontot spórolunk meg ügyfeleinknek, de ez még mindig csepp a tengerben ahhoz a 152 milliárd fonthoz képest, amit a bankok keresnek az átutalásokon.Arra koncentráljunk, hogy még simábbá tegyük a pénzátutalást; egy dolgot akarunk csinálni és ebben akarunk sikeresek lenni, ahelyett, hogy 35 dolgot csinálunk középszerűen - az utóbbit csinálják a bankok is.Azért változtatunk az árainkon, mert amennyire lehet, közel akarunk kerülni a költségmentességhez - ezt mi házon belül úgy hívjuk, hogy "Nullás küldetés." Ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, minden devizanemnek meg kell tudnia állni a saját lábán. Vagyis nem akarunk egy profitcentert létrehozni például a dollárváltás körül, amit drágábban adunk, míg például az egyes, ázsiai devizák olcsóbbak, mert ez nem lenne fair az amerikai ügyfelekkel. Néha előfordul, hogy nem elég magasak a díjak, akkor emelünk, néha pedig túl alacsonyak, akkor vágunk rajta - tavaly 27 alkalommal csökkentettük a díjainkat. Más esetekben növelnünk kellett a díjakat ahhoz, hogy a tranzakció profitabilitását ki tudjuk egyensúlyozni.Általában vágunk a díjainkon, ha meg tudunk állapodni a tranzakciót végző bankokkal, jellemzően minél több ügyfelünk van egy adott régión belül, annál nagyobb alkuerőt képviselünk. Vagy integrálódhatunk közvetlenül a jegybankkal is, mint tettük ezt az Egyesült Királyságban.Az EU-ban továbbra is háborítatlanul fogunk tudni szolgáltatni, mivel a belga jogosítványunknak köszönhetően minden engedélyünk megvan. Az Egyesült Királyságban a fő prioritásunk most a meglévő alkalmazottainkról való gondoskodás, mivel biztosítanunk kell azt, hogy az EU-ból érkező munkavállalók az Egyesült Királyságban maradhassanak. A központunk marad az Egyesült Királyságban.