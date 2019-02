Eljött az új világ: fontos újítást engedélyezett az MNB

Egy mobiltelefon vagy tablet segítségével, az instrukciókat követve lefotózzuk a személyi azonosító okmányt (személyi igazolványt vagy jogosítványt), majd magunkról készítünk egy rövid videót vagy fényképet.

További adatokat adunk meg, amelyekre a számlanyitáshoz szükség van (pl. anyja neve, születési dátum), majd az elkészített regisztrációs kérelmet beküldjük a bankba.

Az adatokat egyes megoldások automatikusan ki is töltik a lefotózott személyi vagy jogosítvány alapján, sőt, akár az aktivált e-személyi NFC chipjén tárolt adatokat is beolvastathatjuk.

A beküldés történhet akár banki nyitvatartási időn túl is, de a regisztráció csak akkor élesedik, amikor a szolgáltató oldalán egy ügyintéző jóváhagyja a kérelmet.

A regisztrációs folyamatot rögzíteni kell, visszakereshető módon kell tárolni a szolgáltatónak.

Ha valami nem stimmel a regisztrációval, a bank köteles két munkanapon belül ezt jelezni az ügyfélnek.

Amennyiben egy szereplő megoldása mégsem fér be az új keretek közé, lehetősége lesz az MNB Regulatory Sandbox (magyarul Innovációs Pénzügyi Tesztkörnyezet) keretében bemutatni a megoldást és egyeztetni az MNB-vel annak megfelelőségéről.

az ügyfél havi összesen háromszázezer forintot meg nem haladó készpénzfelvételt kivéve nem hajthat végre készpénzes ügyletet, vagy EU-n túli átutalást

nem hajthat végre tízmillió forintot elérő vagy meghaladó ügyletet.

Mire lehet még jó?

A szolgáltató kizárólag az előzetesen már átvilágított meglévő ügyfelei tekintetében a tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplő nyilatkozatok beszerzésére auditált elektronikus hírközlő eszköz helyett használhatja az elektronikus ügyfélazonosító rendszerét is.

A pénzmosásról és terrorizmusfinanszírozásról szóló, EU-s szabályok alapján implementált MNB-rendelet határozza meg, hogy a pénzintézetek miképpen kötelesek azonosítani az ügyfeleiket, és hogy milyen szintű azonosítással mi mindent tehetnek az ügyfelek. A bankoknak az ügyfelek azonosítására a korábbinál rugalmasabb,A rendelet újdonsága, hogy lehetővé tesziami azt jelenti, hogy olyan megoldásokat vezethetnek be a pénzintézetek, amellyel ügyintéző közvetlen segítsége nélkül, például egy fotó, vagy rövid videó, illetve a szükséges azonosító adatok beküldésével lehet megnyitni egy számlát. A Revolut számlák megnyitásához hasonló, pár perces azonosításról van szó, a gyakorlatban ez így néz ki:Az MNB megvizsgálja, hogy a szabályok alapján elkészített megoldást elfogadják-e, azt alkalmazhatják-e a bankok. Biró Gabriella, az MNB informatikai felügyeleti főosztályának vezetője lapunknak a rendelet megjelenése előtt készített interjúban azt is elárulta:A kockázatarányosság elve szerint a nem valós idejű azonosítással korlátozott hozzáférésű számla nyitható, és ez a számla akkor válik teljeskörűen használhatóvá,A nem valós idejű ügyfélazonosítással nyitott számla egyes korlátai:A nem valós idejű ügyfélazonosítás az új számlák megnyitásán túl még egy fontos területen lehet hasznos a bankoknak, ez pedig az alvó számlák tulajdonosainak újraazonosítása lesz. Idén június 27-e előtt ugyanis a bankok a legalább két éve nem használt számlák tulajdonosait kötelesek újraazonosítani, és amennyiben ez nem történik meg,A rendelet azt mondja,Ez azt jelenti, hogy a nem valós idejű (tehát a fényképes, videós) azonosítást példáulis újraazonosíthatják magukat az ügyfelek, vagyis ahol a pénzintézet ezt elérhetővé teszi, ott ezzel az eszközzel is aktiválni lehet az alvó számlákat (vagy el lehet kerülni, hogy deaktiválódjon).Már eddig is lehetőség volt otthonról bankszámlát nyitni Magyarországon, például a Gránit Bank megoldásáról itt, az OTP megoldásáról itt írtunk részletesen. A nagy különbség a most engedélyezett és a már piacon lévő megoldások között az, hogy míg előbbit bámikor, bárhol elvégezhetjük, addig utóbbihoz mindenképpen egy banki ügyintéző valós idejű segítségére van szükség.